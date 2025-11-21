"Украина сама себя уничтожит": эксперт сказал, что скрывается за "мирным планом"

Содержание плана хорошо известно со времён переговоров в Стамбуле весной 2022 года.

Опубликованный "план мира" — это лишь старая стратегия Кремля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля, ОП

Главные тезисы Кочеткова:

"Мирный план" Трампа — фактически прежняя позиция РФ со времен Стамбула

Кремль ни на шаг не отошел от своих ультиматумов

РФ надеется, что Украина сама себя уничтожит

Так называемый "тайный план" США по урегулирования войны, который в последние дни массово публикуют в СМИ, на самом деле давно известен и не содержит никаких новых элементов. Об этом в интервью Главреду заявил политический аналитик Александр Кочетков.

По его словам, содержание плана хорошо известно со времён переговоров в Стамбуле весной 2022 года.

"Все, кто был вовлечен в процесс переговоров, подтверждают: Россия с тех пор не отошла от своих стамбульских предложений ни на шаг. То есть никакой секретности здесь нет - план хорошо известен. Его знают и в Офисе президента, и в Верховной Раде, и в Европе, и в Соединенных Штатах - где угодно", — подчеркнул Кочетков.

По мнению политолога, речь идет о новой вариации старой российской схемы, рассчитанной на получение контроля над частью украинской территории и создание политического хаоса в остальной, неоккупированной части страны.

"Расчет на то, что Украина сама себя уничтожит, и тогда уже Россия сможет и дальше, "дипломатическим" путем, захватить и другие украинские территории, которые ее интересуют", — добавил он.

Мирный план Трампа - что о нем известно

Как писал Главред, новый мирный план США создан по аналогии с договоренностями о прекращении огня в Газе.

По данным Bloomberg, новый мирный план США создан по аналогии с договоренностями о прекращении огня в Газе. В предложении содержатся ключевые требования к Украине, среди которых:

передача России части территорий на востоке Донбасса, которые сейчас контролирует Украина;

отмена введенных против РФ санкций;

прекращение расследований военных преступлений, совершенных российской стороной;

согласие Украины на установление лимита по численности собственных Вооруженных сил.

Текст мирного плана обнародовал и украинский нардеп Алексей Гончаренко. Детальнее читайте в материале: США представили Украине мирный план из 28 пунктов - нардеп раскрыл полный текст.

По данным американских СМИ, мирный план включает в себя гарантии безопасности, основанные на статье 5 Устава НАТО. США и европейские союзники должны будут рассматривать нападение на Украину как нападение на всё "трансатлантическое сообщество". Гарантии будут действовать 10 лет и могут быть продлены.

Что такое 5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Секретарь СНБО Рустем Умеров одобрил "большую часть плана" США о мирном урегулировании войны России и Украины. При этом Украина внесла существенные изменения в один из 28 пунктов проекта документа. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, правка Киева касается международной помощи.

Financial Times пишет, что администрация Дональда Трампа требует от президента Украины Владимира Зеленского согласиться на условия мирного соглашения до Дня благодарения, то есть до 27 ноября.

