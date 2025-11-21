Украина изменила один ключевой пункт в мирном плане США: в WSJ раскрыли детали

По данным СМИ, украинская сторона якобы исключила проверку международной помощи.

https://glavred.info/ukraine/ukraina-izmenila-odin-klyuchevoy-punkt-v-mirnom-plane-ssha-v-wsj-raskryli-detali-10717496.html Ссылка скопирована

Рустем Умеров одобрил "большую часть плана" на переговорах / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Кратко:

Умеров одобрил большую часть американского мирного плана по урегулированию войны

Украина внесла правку в один из 28 пунктов

Правка касается проверки международной помощи

Секретарь СНБО Рустем Умеров одобрил "большую часть плана" США о мирном урегулировании войны России и Украины. При этом Украина внесла существенные изменения в один из 28 пунктов проекта документа, который публикуют СМИ.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, правка Киева касается международной помощи.

видео дня

Так, первоначальная формулировка предусматривала проверку всей международной помощи, полученной Украиной, что, по-видимому, было направлено на выявление потенциальной коррупции.

Однако в пересмотренном проекте требование о проверке было исключено, и вместо этого было заявлено, что все стороны получат "полную амнистию за свои действия во время войны", пишет издание.

Американские чиновники заявили, что тщательно согласуют условия соглашения с Киевом. При этом, как сообщила пресс-секретарь президента США Кэролайн Ливитт, секретарь СНБО Умеров одобрил "большую часть плана" на переговорах.

WSJ также сообщает, что европейские лидеры работают над собственным встречным предложением о том, как закончить войну на альтернативных условиях, и пытаются убедить Украину поддержать их план, который более выгоден для Киева.

"Европа надеется, что план будет готов в течение нескольких дней, но Киев пока не взял на себя обязательство присоединиться к нему", - говорится в статье.

Реакция Умерова

Обновлено. Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что информация о якобы его одобрении пунктов и изъятии некоторых из плана, которая распространилась в СМИ, не соответствует действительности, передает УНИАН.

"Никаких оценок или тем более согласований каких-либо пунктов я не давал. Это не входит в мои полномочия и не соответствует процедуре... Публикации в СМИ о якобы "согласовании" или "изъятии пунктов" не имеют ничего общего с реальностью", - сказал он.

Умеров добавил, что действительно был в США, однако его роль была исключительно технической, а именно - сосредоточена на организации встречи и подготовке диалога.

Что же касается мирного плана, предложенного США, то Украина прорабатывает предложения, основываясь на основных принципах - суверенитете, безопасности людей и справедливом мире.

Мирный план США - что о нем известно

Как писал Главред, мирный план США по урегулированию войны России и Украины - это очень комплексный и противоречивый документ, который состоит из 28 пунктов. Согласно проекту документа, Украина должна будет пойти на существенные уступки, а взамен получит гарантии безопасности и экономическую поддержку.

Как пишет Axios, мирный план включает в себя гарантии безопасности, основанные на статье 5 Устава НАТО. США и европейские союзники должны будут рассматривать нападение на Украину как нападение на всё "трансатлантическое сообщество". Гарантии будут действовать 10 лет и могут быть продлены.

По данным Bloomberg, новый мирный план США создан по аналогии с договоренностями о прекращении огня в Газе. В предложении содержатся ключевые требования к Украине, среди которых:

передача России части территорий на востоке Донбасса, которые сейчас контролирует Украина;

отмена введенных против РФ санкций;

прекращение расследований военных преступлений, совершенных российской стороной;

согласие Украины на установление лимита по численности собственных Вооруженных сил.

Текст мирного плана обнародовал и украинский нардеп Алексей Гончаренко. Детальнее читайте в материале: США представили Украине мирный план из 28 пунктов - нардеп раскрыл полный текст.

По данным Financial Times, администрация Трампа требует согласиться на мирный план ко Дню благодарения, который в США отмечают 27 ноября.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 ноября сообщил министру армии США Дэниелу Дрисколлу, что готов работать с администрацией Трампа над новым планом мирного урегулирования войны.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред