Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Украина изменила один ключевой пункт в мирном плане США: в WSJ раскрыли детали

Анна Ярославская
21 ноября 2025, 08:59обновлено 21 ноября, 10:00
217
По данным СМИ, украинская сторона якобы исключила проверку международной помощи.
Руствем Умеров, Зеленский, Трамп
Рустем Умеров одобрил "большую часть плана" на переговорах / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Кратко:

  • Умеров одобрил большую часть американского мирного плана по урегулированию войны
  • Украина внесла правку в один из 28 пунктов
  • Правка касается проверки международной помощи

Секретарь СНБО Рустем Умеров одобрил "большую часть плана" США о мирном урегулировании войны России и Украины. При этом Украина внесла существенные изменения в один из 28 пунктов проекта документа, который публикуют СМИ.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, правка Киева касается международной помощи.

видео дня

Так, первоначальная формулировка предусматривала проверку всей международной помощи, полученной Украиной, что, по-видимому, было направлено на выявление потенциальной коррупции.

Однако в пересмотренном проекте требование о проверке было исключено, и вместо этого было заявлено, что все стороны получат "полную амнистию за свои действия во время войны", пишет издание.

Американские чиновники заявили, что тщательно согласуют условия соглашения с Киевом. При этом, как сообщила пресс-секретарь президента США Кэролайн Ливитт, секретарь СНБО Умеров одобрил "большую часть плана" на переговорах.

WSJ также сообщает, что европейские лидеры работают над собственным встречным предложением о том, как закончить войну на альтернативных условиях, и пытаются убедить Украину поддержать их план, который более выгоден для Киева.

"Европа надеется, что план будет готов в течение нескольких дней, но Киев пока не взял на себя обязательство присоединиться к нему", - говорится в статье.

Реакция Умерова

Обновлено. Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что информация о якобы его одобрении пунктов и изъятии некоторых из плана, которая распространилась в СМИ, не соответствует действительности, передает УНИАН.

"Никаких оценок или тем более согласований каких-либо пунктов я не давал. Это не входит в мои полномочия и не соответствует процедуре... Публикации в СМИ о якобы "согласовании" или "изъятии пунктов" не имеют ничего общего с реальностью", - сказал он.

Умеров добавил, что действительно был в США, однако его роль была исключительно технической, а именно - сосредоточена на организации встречи и подготовке диалога.

Что же касается мирного плана, предложенного США, то Украина прорабатывает предложения, основываясь на основных принципах - суверенитете, безопасности людей и справедливом мире.

Мирный план США - что о нем известно

Как писал Главред, мирный план США по урегулированию войны России и Украины - это очень комплексный и противоречивый документ, который состоит из 28 пунктов. Согласно проекту документа, Украина должна будет пойти на существенные уступки, а взамен получит гарантии безопасности и экономическую поддержку.

Как пишет Axios, мирный план включает в себя гарантии безопасности, основанные на статье 5 Устава НАТО. США и европейские союзники должны будут рассматривать нападение на Украину как нападение на всё "трансатлантическое сообщество". Гарантии будут действовать 10 лет и могут быть продлены.

По данным Bloomberg, новый мирный план США создан по аналогии с договоренностями о прекращении огня в Газе. В предложении содержатся ключевые требования к Украине, среди которых:

  • передача России части территорий на востоке Донбасса, которые сейчас контролирует Украина;
  • отмена введенных против РФ санкций;
  • прекращение расследований военных преступлений, совершенных российской стороной;
  • согласие Украины на установление лимита по численности собственных Вооруженных сил.

Текст мирного плана обнародовал и украинский нардеп Алексей Гончаренко. Детальнее читайте в материале: США представили Украине мирный план из 28 пунктов - нардеп раскрыл полный текст.

По данным Financial Times, администрация Трампа требует согласиться на мирный план ко Дню благодарения, который в США отмечают 27 ноября.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 ноября сообщил министру армии США Дэниелу Дрисколлу, что готов работать с администрацией Трампа над новым планом мирного урегулирования войны.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США военная помощь новости Украины война России и Украины мирные переговоры Рустем Умеров
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Гуляйполе под угрозой изоляции: в ISW рассказали о новой тактике россиян

Гуляйполе под угрозой изоляции: в ISW рассказали о новой тактике россиян

09:57Война
США поставили Киеву ультиматум по мирному соглашению: когда истекает срок - FT

США поставили Киеву ультиматум по мирному соглашению: когда истекает срок - FT

09:44Мир
Удар стал смертельным: РФ атаковала Украину дронами, есть жертва и пострадавшие

Удар стал смертельным: РФ атаковала Украину дронами, есть жертва и пострадавшие

09:19Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Генерация АЭС выросла: какие регионы могут ожидать облегчения со светом

Генерация АЭС выросла: какие регионы могут ожидать облегчения со светом

Дымоход очистится сам: что бросить в печь, чтобы сажа исчезла мгновенно

Дымоход очистится сам: что бросить в печь, чтобы сажа исчезла мгновенно

В ЕС выступили против "мирного плана" США из-за унизительных требований - Reuters

В ЕС выступили против "мирного плана" США из-за унизительных требований - Reuters

Что нельзя ставить на новогодний стол в год Огненной Лошади: весь перечень блюд

Что нельзя ставить на новогодний стол в год Огненной Лошади: весь перечень блюд

Почему 21 ноября нельзя работать с водой: какой церковный праздник

Почему 21 ноября нельзя работать с водой: какой церковный праздник

Последние новости

10:09

Китайский гороскоп на завтра 22 ноября: Кроликам - зависть, Собакам - обман

09:57

Гуляйполе под угрозой изоляции: в ISW рассказали о новой тактике россиян

09:51

"На фоне препаратов": названа причина комы Михаила Клименко

09:47

Хоть до раны прикладывай: самые вежливые знаки зодиака

09:45

Сегодня - День достоинства и свободы: история праздника и поздравления

Полноценные договоренности по прекращению огня возможны не раньше весны - КочетковПолноценные договоренности по прекращению огня возможны не раньше весны - Кочетков
09:44

США поставили Киеву ультиматум по мирному соглашению: когда истекает срок - FT

09:42

1444 тонны металла: открыто гигантское месторождение золота

09:19

Удар стал смертельным: РФ атаковала Украину дронами, есть жертва и пострадавшиеФото

09:19

"Горько, мои хорошие": Тарас Цымбалюк "спалился" в соцсетях с девушкой

Реклама
09:00

Это конец, Россию выкидывают с нефтяного рынка: Загородний – о начале "веселья" в РФ в 2026 годуВидео

08:59

Украина изменила один ключевой пункт в мирном плане США: в WSJ раскрыли детали

08:44

Как попросить прощения перед кошкой: эксперты назвали лучший способВидео

08:44

"Мирный план" Уиткоффа-Дмитриева - стандартный продукт Кремлевской "дипломатии"мнение

08:39

"Женат и есть дети": что произошло в жизни Дзидзьо и сколько у него детей

08:16

Местные считали взрывы и остались без отопления: в Крыму пожаловались на атаку

07:46

Поведение Меган: что делают помощники звезды, когда она заходит в комнату

07:38

Мини-статья 5 НАТО: мирный план для Украины включает гарантии безопасности на 10 лет - СМИ

06:55

США усилят санкции против РФ и дадут оружие Киеву: постпред в ООН назвал условие

06:21

Гороскоп на декабрь 2025: жизнь одного знака зодиака перевернется с ног на головуВидео

06:10

О новом "плане" Трампа: что нужно знатьмнение

Реклама
05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с мальчиком под звездами за 19 сек

05:34

Гороскоп на завтра 22 ноября: Тельцам - сумасшедший день, Водолеям - разочарование

05:10

"Закроет сделку": экс-муж Меган Маркл прервал молчание о браке принца Гарри

04:23

Как разобрать капусту на голубцы: проверенный трюк, который сэкономит время

04:00

Признание и эмоциональный всплеск: жизнь трех знаков зодиака круто изменится

03:33

В Чернобыльской зоне заметили редких лошадей: показаны уникальные кадры

03:05

Лето растянется на 8 месяцев в году: ученые ошеломили невероятным прогнозом

01:52

Оккупанты отчитались о взятии Купянска: Генштаб раскрыл реальное положение дел

01:30

СолоХа показала крошку-сына: "Родился маленький"

00:10

Сборная Украины узнала соперника: Шевченко прокомментировал первый важный матч

20 ноября, четверг
23:33

Новинский планирует из Разумкова сделать "нового Бойко", - эксперт актуально

23:32

Комплексный план окончания войны - какое соглашение подпишет Украина с США

23:22

Россия атаковала Запорожье КАБами: в ОВА сообщили о погибших и раненыхФотоВидео

23:22

Путин выступил с тирадой против власти Украины и помечтал о "достижении целей"Видео

22:36

Почему часов без света стало больше - названа причина изменения графиков отключений

22:21

Водительские права могут исчезнуть из реестров: кому стоит обновить удостоверение

22:18

США представили Украине мирный план из 28 пунктов - нардеп раскрыл полный текст

22:00

Камалия удивила семейным положением после развода

21:34

Гороскоп на декабрь 2025: кому "светят" тайны, деньги и судьбоносные встречиВидео

21:30

"Есть свои задачи": раскрыта истинная цель приезда генералов США в Киев

Реклама
21:02

Генерация АЭС выросла: какие регионы могут ожидать облегчения со светом

20:50

Популярного российского актера посадили в СИЗО по делу о детской порнографии

20:44

Трамп согласовал мирный план США на 28 пунктов - в Bloomberg раскрыли его содержание

20:31

Вице-президент США предлагает Украине забыть о войне и начать "культурный обмен" с РФ

20:08

Одна ложка и орхидеи будут цвести год: простой домашний продукт для подкормкиВидео

19:58

Зеленский согласился на "жесткие сроки подписания" мирного плана США - СМИ

19:19

Отдают едва ли не даром: стоимость базового продукта полетела в пропасть

19:16

Назывался в честь близкого друга Сталина 95 лет - что это за город Украны

19:11

В Белом доме впервые прокомментировали план окончания войны - кто его автор

19:10

Почему "Мирный план Трампа" это мифмнение

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять