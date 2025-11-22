Укр
"Зима будет холодной": Трамп обратился к Украине и призвал принять мирный план

Марина Фурман
22 ноября 2025, 07:49
Президент США сказал, что Украине стоит поторопиться с принятием решения по мирному плану.
Президент США обратился к Зеленскому

Ключевые тезисы:

  • Мир между Россией и Украиной приближается
  • Зеленскому придется принять мирный план США или воевать дальше
  • Зима будет холодной, поэтому Украине надо поторопиться с принятием решения по мирному плану

Лидер Америки Дональд Трамп сообщил, что мир между Россией и Украиной приближается, а президенту Украины Владимиру Зеленскому придется либо принять мирный план, либо страна будет вынуждена воевать дальше. Заявления главы Белого дома приводит Clash Report.

"Если Зеленскому не нравится это соглашение, то, знаете, они должны просто продолжать борьбу. Я думаю, вы знаете, что, если он его не примет, США сдержат свою поддержку Украины", - сказал он, комментируя свой "мирный план".

Глава Белого дома добавил, что "Украине стоит поторопиться с принятием решения по мирному плану, потому что эта зима будет холодной, а многие крупные электростанции подверглись атакам".

"Вы хотите сказать, что Зеленскому наши предложения не нравятся? Ему придется это принять... В какой-то момент ему придется с чем-то смириться... Помните, совсем недавно, прямо в Овальном кабинете, я сказал: "У вас нет козырей". Не забывайте, я унаследовал эту войну", - отметил американский лидер.

Он добавил, что лучшей сделкой стало бы, чтобы война вообще не началась. По мнению Трампа, это тоже могло бы быть достигнуто, "если бы был правильный президент". Но тогда, как говорит нынешний глава Белого дома - правильного президента не было.

Смотрите видео, в котором Трамп призывает Зеленского принять новый мирный план:

Какие земли должна отдать Украина согласно плану Трампа

Мирный план президента США Дональда Трампа предлагает Украине отдать РФ 2300 кв. км территории, что сопоставимо с размером Люксембурга.

Предполагается, что Киев должен уступить почти 5000 кв. километров в Донецкой области, которые по плану Трампа должны стать буферной зоной. В эти территориальные уступки входят крупные города Краматорск и соседний Славянск, а также небольшой участок площадью 45 кв. км в Луганской области.

Взамен Москва должна будет выйти из территорий в Харьковской (2000 кв. км), Днепропетровской (450 кв. км), Сумской (300 кв. км) и Черниговской (20 кв. км) областях.

Мирный план Трампа - новости по теме

Как писал Главред, администрация Дональда Трампа предложила план завершения войны, который фактически означает капитуляцию Украины. В плане содержится 28 пунктов, в частности сокращение армии, отказ от вступления в НАТО и территорий Донбасса.

Позже Трамп поставил Украине жесткий дедлайн по мирному плану. Президент США считает, что Украина должна согласиться на мирный план до 27 ноября.

Вечером 21 ноября российский диктатор Владимир Путин впервые прокомментировал мирный план Дональда Трампа. По его словам, он "может лечь в основу соглашения с Украиной".

Об источнике: Clash Report

Clash Report - это международный информационный канал, специализирующийся на освещении актуальных событий, в частности зоны боевых действий, международных конфликтов и политических процессов в мире. Он активно публикует новости и репортажи о ситуации в Украине, США, в странах Ближнего Востока и других странах мира.

война в Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп Трамп новости Мирный план Трампа
