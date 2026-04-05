Армия РФ резко снизила темпы наступления на фронте – ISW

Темпы наступления российской армии в марте 2026 года значительно замедлились.

РФ резко замедлила темпы наступления на фронте

Кратко:

За весь март российским войскам удалось продвинуться на 23 кв. км

Эксперты связывают замедление с рядом причин

В марте 2026 года наступательная активность российской армии заметно сократилась и достигла минимального уровня с начала полномасштабной войны в Украине. Об этом говорится в отчёте Института изучения войны (ISW).

Согласно оценкам аналитиков, за весь март российским войскам удалось продвинуться лишь на 23 квадратных километра. Для сравнения: в январе этот показатель составлял 319 кв. км, а в феврале - 123 кв. км. Таким образом, нынешние темпы стали самыми низкими как минимум с осени 2023 года.

Эксперты связывают замедление с рядом причин. В частности, значительное влияние оказали локальные контратаки Вооружённых сил Украины на юго-восточном направлении, в результате которых российские подразделения утратили позиции на отдельных участках.

Кроме того, на ситуацию повлияли и внутренние ограничения со стороны России. Речь идёт о перебоях в работе спутниковой связи Starlink, а также ограничении доступа к мессенджеру Telegram, который активно используется военными для координации действий.

По данным ISW, наиболее ощутимые потери позиций российская армия понесла на южном участке фронта - в районе между Донецкой и Днепропетровской областями.

Россия готовит новое наступление — мнение военного Как писал Главред, российские оккупационные войска готовятся активизировать наступательные действия на фронте, пытаясь использовать изменения обстановки на передовой. Пресс-секретарь группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что пока интенсивность боев остается невысокой, однако с появлением листвы на деревьях ситуация может измениться, поскольку это создаст лучшие условия для атак. Кроме того, противник рассчитывает частично восстановить свою боеспособность до наступления потепления. В то же время, по словам Трегубова, остается вопрос, насколько это реально поможет российской армии. "Украинская же оборона, будем честны, сейчас сильнее и более организована. Эффективно налажено взаимодействие, в частности пехоты и дронаров, эффективнее отслеживаются зоны поражения, поэтому нет оснований говорить, что у россиян что-то получится", — заявил Виктор Трегубов.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины наращивают интенсивность действий и формируют новые инструменты воздействия на поле боя, нанося удары различного уровня, от тактического до стратегического, по российским войскам. По оценкам аналитиков, активные контратаки ВСУ уже могли сорвать планы Кремля относительно масштабного наступления, которое РФ готовила на весенне-летний период 2026 года, говорится в отчете Института изучения войны.

Несмотря на атаки со стороны России, 31 марта и 1 апреля украинские силы смогли продвинуться на Славянском направлении и вблизи Константиновки. В то же время оккупанты не прекращают попыток проникновения небольшими группами.

Кроме того, на временно оккупированных территориях российские войска отрабатывают перемещение через газовые трубы, готовясь к возможным действиям на Ореховском направлении. Для маскировки передвижения они активно используют как подземную, так и наземную инфраструктуру.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

