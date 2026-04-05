Принца Уильяма назвали "безжалостным": что он сделал Гарри

Королевский эксперт сообщил неожиданные факты о характере будущего короля.

Принц Гарри и принц Уильям находятся в сложных отношениях

Принц Уильям обладает "безжалостным характером" и "затаил обиду" на тех, кто выступил против него или поддерживает его брата принца Гарри и его жену Меган Маркл.

Как пишет The Daily Mail, несколько королевских экспертов рассказали о завистливом характере Уильяма после его недавнего заявления о приверженности Англиканской церкви — которую теперь возглавляет Сара Маллалли — несмотря на его прежние связи с архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби.

"Джастин и его команда в Ламбетском дворце много лет пытались организовать встречи с Уильямом, но в ответ царила полная тишина", — заявила эксперт Роя Никках.

"Уильям — человек, который затаил обиду, он выбирает сторону. Если кто-то встает на другую сторону, он это помнит", — добавила она.

Разлад между Уильямом и Уэлби, вероятно, как-то связан с его отношениями с герцогом и герцогиней Сассекскими. Как рассказала Никка, Гарри и Меган обращались к Уэлби за советом и делились с ним сокровенными подробностями.

В 2021 году бывшие члены королевской семьи также рассказали в своем сенсационном интервью Опре Уинфри, что Уэлби тайно обвенчал их перед их большой церемонией.

Однако, по мнению эксперта Ричарда Фицвильямса, предполагаемая жестокость Уильяма не обязательно является чем-то плохим для королевской особы.

"Уильям — наш будущий король. Слава богу, у него есть безжалостность, поскольку она необходима в современном мире, особенно когда монархия является одним из самых пристально отслеживаемых институтов", — сказал Фицвиллиамс.

"Он, безусловно, отлично разбирается в людях и заслуженно заслужил похвалу за свои дипломатические навыки. Примером его проницательности является то, как он вел контакты с Ламбетским дворцом во время пребывания Джастина Уэлби на посту архиепископа Кентерберийского".

"Уэлби сблизился с Гарри и Меган в преддверии их свадьбы в 2018 году. Однако Меган заявила в программе Опры, что он сначала тайно обвенчал их на их "заднем дворе", — добавил он, отметив, что бывший архиепископ впоследствии опроверг эти утверждения в итальянской газете La Repubblica.

Напомним, Главред писал о том, что самый младший сын украинского артиста Дмитрия Монатика затанцевал под один из треков артиста.

Ранее также известная украинская актриса Ксения Мишина похвасталась поклонникам в Instagram своей дорогой покупкой. Знаменитость долгое время мечтала о дорогом автомобиле.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: принц Уильям Уильям Артур Филип Луи Маунтбеттен-Виндзор, принц Уэльский — старший сын короля Великобритании Чарльза III и его первой жены - Дианы, принцессы Уэльской. Первый наследник британского престола (с 8 сентября 2022 года).

