Землю накрыла мощная магнитная буря красного уровня: когда она закончится

Мария Николишин
4 апреля 2026, 11:42
Магнитная буря может влиять на самочувствие метеозависимых людей.
Землю накрыла мощная магнитная буря красного уровня: когда она закончится
  • Когда ожидаются сильные магнитные бури
  • Как они влияют на людей

Землю накрыла мощная магнитная буря с красным уровнем опасности. Повышенная солнечная активность может оказывать влияние на самочувствие людей. Об этом сообщает meteoagent, передает Главред .

Так, в субботу, 4 апреля, солнечная активность повысилась к К-индексу 5,7 – красный уровень. Ожидается, что в воскресенье мощность магнитной бури снизится до 4,7 балла и будет иметь желтый уровень. А уже в понедельник солнечная активность упадет до 3,7 балла – зеленый уровень.

Землю накрыла мощная магнитная буря красного уровня: когда она закончится
Следует добавить, что по данным meteoprog, 4 апреля на Земле ожидается умеренная магнитная буря уровня G2.

Отмечается, что за последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. За прошедшие сутки на Солнце произошло девять вспышек класса С (такие вспышки практически не влияют на Землю) и две вспышки М1,3 и М3,5.

Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от нестабильного уровня до уровня сильного шторма. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек Х-класса. Также сейчас на Солнце отмечено 48 солнечных пятен.

"Магнитная буря такой силы может быть причиной отключения радиосвязи, сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Также магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых людей и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями", - говорится в сообщении.

Воздействие магнитных бурь на людей

Во время магнитных бурь метеозависимые люди могут чувствовать:

  • головные боли;
  • головокружение;
  • снижение или повышение артериального давления;
  • ухудшение настроения;
  • тревожность;
  • депрессию;
  • нарушение сна;
  • общую слабость и усталость.

Следует подчеркнуть, что симптомы и степень метеочувствительности зависят от физиологических, психологических и генетических особенностей.

Землю накрыла мощная магнитная буря красного уровня: когда она закончится
Как уменьшить влияние магнитной бури

Уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие можно с помощью простых приёмов. Например:

  • Регулярные упражнения. Физическая активность улучшает кровообращение, способствует нормализации нервной системы и общему укреплению организма.
  • Полезные продукты. Сбалансированное питание, богатое витаминами, минералами и антиоксидантами, поддерживает иммунную систему и общее состояние организма.
  • Длинный и крепкий сон. Сон требуется для нормализации гормонального фона и нервной системы. Недосыпание может повысить уровень стресса и тревожности, что делает организм более уязвимым к магнитным бурям.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря – это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, поступающими в магнитосферу Земли и взаимодействующими с ними. Эти геомагнитные бури могут оказывать влияние на технику и даже человеческий организм. Они могут повлечь за собой нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия .

