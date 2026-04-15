Евро резко подорожал: появился свежий курс валют в банках и обменниках

В среду, 15 апреля, украинский валютный рынок демонстрирует разнонаправленную динамику. Пока американский доллар незначительно колеблется, европейская валюта продолжает постепенно дорожать. Об этом свидетельствуют данные портала "Минфин".
Доллар в банках удерживается на уровне 43,30 грн при покупке и 43,75 грн при продаже. Официальный курс НБУ составляет 43,4997 грн.
В то же время евро демонстрирует рост. В банках его средний курс составляет 50,80 грн при покупке (+5 коп) и 51,59 грн при продаже (+14 коп). Официальный курс НБУ — 51,3253 грн.
Какой курс на наличном рынке
На наличном рынке доллар торгуется в среднем по 43,50 грн при покупке и 43,60 грн при продаже. А евро покупают в среднем по 51,20 грн и продают по 51,40 грн.
Как сообщал Главред, Национальный банк Украины на 15 апреля снизил курс гривны. Официальный курс доллара установлен на уровне 43,49 грн (+6 коп), евро - 51,32 грн (+57 коп).
Независимый эксперт, кандидат экономических наук Александр Хмелевский прогнозирует, что в апреле курс гривни к евро будет колебаться в пределах 50-52,5 грн. По его словам, ключевым фактором влияния останется ситуация на Ближнем Востоке.
В то же время руководитель департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что в ближайшее время резких колебаний на валютном рынке Украины не ожидается, несмотря на сложную международную ситуацию будет сохраняться относительная стабильность.
Об источнике: Минфин
Минфин — украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.
На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.
