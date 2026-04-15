Цены на бензин и дизель поползли вверх: сколько стоит топливо 15 апреля

На некоторых АЗС цены на дизельное топливо уже достигают 96,99 грн/л.

https://glavred.info/economics/ceny-na-benzin-i-dizel-popolzli-vverh-skolko-stoit-toplivo-15-aprelya-10756787.html Ссылка скопирована

Цены на бензин и дизель 15 апреля

Кратко:

Утром в среду, 15 апреля, украинские АЗС обновили цены на топливо. В частности, стоимость дизельного топлива выросла на некоторых заправках. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Главком.

Так, стоимость бензина марки А-95 на крупных АЗС фактически не изменилась — в среднем литр обойдется около 74,05 грн, а цены колеблются от 69,90 грн/л до 76,99 грн/л.

видео дня

В то же время цены на дизель поднялись в некоторых сетях: на ОККО (+1 грн), Socar (+1 грн), Укрнафта (+2,6 грн) и БРСМ-Нафта (+1 грн). Сейчас самый дешевый дизель можно найти по 88,99 грн/л, а самый дорогой – по 93,99 грн/л.

Важно отметить, что дизельное топливо премиум-класса уже стоит от 93,50 грн/л до 96,99 грн/л.

По состоянию на среду самый дорогой бензин и дизель сейчас предлагают сети ОККО, WOG и Socar. Несмотря на подорожание, самые низкие цены на топливо остаются у Укрнафта и БРСМ-Нафта.

Цены на топливо / Инфографика: Главред

Стоит добавить, что по состоянию на 14 апреля Минфин со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95" сообщал, что дизельное топливо продемонстрировало наибольший рост. Цена поднялась на 74 копейки и составляла в среднем 91,26 грн/л, а бензин А-95 показал символическое снижение на 1 копейку и торговался по 73,12 грн/л.

Как сообщал Главред, премьер-министр Украины Юлия Свириденко говорила, что фиксируется устойчивое снижение котировок на ведущих биржах нефти и нефтепродуктов, что должно отразиться на внутренних ценах на топливо.

Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский заявлял, что стоимость топлива может резко меняться из-за глобальных факторов и политических заявлений.

В то же время руководитель консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн считает, что стоимость дизельного топлива на автозаправках может заметно увеличиться и приблизиться к отметке 100 гривен за литр.

Об источнике: Минфин Минфин — украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред