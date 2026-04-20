Доллар и евро взлетели до рекордных отметок: новый курс валют на 20 апреля

В украинских банках курс евро уже превышает 52 гривны.

Курс валют в Украине на 20 апреля

В Украине внезапно подскочил курс валют на 20 апреля 2026 года. Об этом говорится в материале Главреда.

По данным Минфина, в обменниках курс доллара вырос до 43,95 грн/долл. и 43,80 грн/долл. при покупке и продаже соответственно. Евро уже стоит 51,95 и 51,60 при покупке и продаже соответственно.

В банках валюта также подорожала. Средний курс валют составляет:

доллар — 42,20/43,60 грн/доллар;

евро — 51,40/52,25 грн/евро.

Также известно, в каких украинских банках самая дешевая и самая дорогая валюта:

ПриватБанк: доллар — 44,30 грн/долл при покупке в кассе и 44,24 грн/долл при покупке картой; евро — 52,50 грн/евро при покупке в кассе и 52,63 грн/евро при покупке картой;

Ощадбанк: доллар — 44,25 грн/долл при покупке в кассе и 44,35 грн/долл при покупке картой; евро — 52,45 грн/евро при покупке в кассе и 52,30 грн/евро при покупке картой;

Пумб: доллар — 44,40 грн/долл при покупке в кассе и 44,20 грн/долл при покупке картой; евро — 52,40 грн/евро.



Главред ранее сообщал, что, по оценке независимого эксперта, кандидата экономических наук Александра Хмелевского, в апреле курс гривны к евро будет находиться в пределах 50–52,5 грн, а ключевым фактором останется развитие ситуации на Ближнем Востоке.

Руководитель департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что в ближайшее время на украинском валютном рынке не ожидается резких колебаний. Ведь несмотря на сложную международную ситуацию на рынке сохранится относительная стабильность.

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявлял, что Национальный банк Украины имеет рекордные золотовалютные резервы, которые позволили бы удерживать курс гривны стабильным, но курс доллара и евро растет. Причиной этого являются валютные спекуляции, так же как и спекуляции на рынке топлива.

Об источнике: Минфин Минфин — украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

