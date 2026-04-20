Удар по кошелькам украинцев: цена на популярный молочный продукт бьет рекорды

Базовый продукт неожиданно подорожал до рекордных показателей.

Супермаркеты переписали цены на сливочное масло

В супермаркетах подорожало масло

Цены на масло одного из производителей остались стабильными

В Украине цены на продукты продолжают расти. Не исключением является и сливочное масло, которое теперь стоит заметно дороже, чем в прошлом месяце. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфин.

По состоянию на сегодня, 20 апреля, цены на масло популярного в Украине производителя выросли на несколько гривен по сравнению со среднемесячными показателями за март текущего года.

Как супермаркеты переписали цены на сливочное масло

Пачка масла "Селянское" 72,5% весом 200 грамм в супермаркетах в среднем стоит уже 119,33 гривны, хотя еще в прошлом месяце украинцы покупали ее по 113,61 гривны. Отметим, что нынешняя средняя цена на это масло является самой высокой за последние 9 лет.

В то же время ситуация со сливочным маслом "Яготинское" 73% отличается. Сегодня в супермаркетах средняя цена на него составляет 116,40 гривны за 200 граммов. Она держится еще с марта.

Цены на продукты в Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине начали постепенно повышаться цены на прошлогоднюю белокочанную капусту. Причиной подорожания стало сезонное сокращение предложения на фоне роста спроса.

Ранее сообщалось, что на украинском рынке зафиксировано резкое подешевение тепличных огурцов. Ключевым фактором стало увеличение объемов сбора урожая в тепличных хозяйствах при одновременно сдержанном спросе.

Недавно стало известно, что в Украине уже третью неделю подряд растут цены на морковь. Подорожанию способствует стремительное сокращение предложения корнеплодов среднего и высокого качества.

Об источнике: Минфин Минфин — украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

