Россияне поцелили в райотдел полиции: бушует пожар - детали удара по Прилукам

Кратко:
- Оккупанты днем атаковали участок полиции в Прилуках
- В результате удара вспыхнул пожар, пострадавший
- Повреждена гражданская инфраструктура и автомобили
Оккупационные войска РФ в понедельник, 20 апреля, атаковали районный отдел полиции в Прилуках Черниговской области.
В результате попадания беспилотника часть здания разрушена, повреждены гражданская инфраструктура и автомобили. Об этом сообщил начальник ГУНП в Черниговской области Иван Ищенко.
"Около 10:35 в Прилуках произошло попадание в районный отдел полиции. Часть здания разрушена, выбиты окна, повреждены служебные автомобили", — говорится в сообщении.
На данный момент известно об одном пострадавшем местном жителе.
Удары РФ по Украине — последние новости
Как писал Главред, в ночь на 17 апреля российские оккупанты массово атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате пострадали объекты портовой, транспортной и жилой инфраструктуры.
Ночью на 17 апреля российская оккупационная армия в очередной раз атаковала критическую инфраструктуру Черниговской области. Удар пришелся на мощности Черниговоблэнерго. Более 6 тысяч абонентов остались без света.
Ночью 16 апреля и утром в четверг армия страны-агрессора РФ нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Киев подвергся ударам баллистических ракет и дронов.
Об источнике: Национальная полиция Украины
Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.
