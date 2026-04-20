Россияне поцелили в райотдел полиции: бушует пожар - детали удара по Прилукам

Россияне нанесли удар с помощью дрона по отделению полиции в Прилуках / Фото: ОВА, скриншот

Оккупанты днем ​​атаковали участок полиции в Прилуках

В результате удара вспыхнул пожар, пострадавший

Повреждена гражданская инфраструктура и автомобили

Оккупационные войска РФ в понедельник, 20 апреля, атаковали районный отдел полиции в Прилуках Черниговской области.

В результате попадания беспилотника часть здания разрушена, повреждены гражданская инфраструктура и автомобили. Об этом сообщил начальник ГУНП в Черниговской области Иван Ищенко.

"Около 10:35 в Прилуках произошло попадание в районный отдел полиции. Часть здания разрушена, выбиты окна, повреждены служебные автомобили", — говорится в сообщении.

На данный момент известно об одном пострадавшем местном жителе.

Как писал Главред, в ночь на 17 апреля российские оккупанты массово атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате пострадали объекты портовой, транспортной и жилой инфраструктуры.

Ночью на 17 апреля российская оккупационная армия в очередной раз атаковала критическую инфраструктуру Черниговской области. Удар пришелся на мощности Черниговоблэнерго. Более 6 тысяч абонентов остались без света.

Ночью 16 апреля и утром в четверг армия страны-агрессора РФ нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Киев подвергся ударам баллистических ракет и дронов.

Об источнике: Национальная полиция Украины Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

