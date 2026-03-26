В некоторых областях особенно заметно — почему растет цена пасхальной корзины

Юрий Берендий
26 марта 2026, 21:41
Эксперт пояснил, что подорожание вызвано последствиями войны и экономическими трудностями, из-за чего многие семьи вынуждены сокращать праздничные расходы.
Стоимость пасхальной корзинки в 2026 году — почему цена растет из года в год / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

  • Стоимость продуктов пасхальной корзины растет уже несколько лет подряд
  • Рост цен связан с последствиями войны

Цены на пасхальную корзину в этом году растут существенно, и главной причиной являются последствия войны в Украине. Об этом заявил в комментарии Главреду директор института аграрной экономики Юрий Лупенко.

Юрий Луценко пояснил, что подорожание пасхальной корзины напрямую связано со значительными финансовыми и материальными потерями экономики и украинских семей, сокращением объемов производства, ростом цен на энергоносители, трудностями с внутренней логистикой продукции, а также неопределенностью, с которой многие люди сталкиваются даже в краткосрочных планах.

"Особенно это ощутимо в зонах боевых действий, временной оккупации, большого скопления переселенцев. Поэтому большинство украинцев будут вынуждены экономить на традиционном наборе продуктов – кто-то за счет уменьшения количества продуктов в корзине, другие – за счет отказа от более дорогой его части – домашней колбасы, буженины, твердого сыра, или же использования более дешевой продукции, а некоторые – ограничатся традиционными крашенками и паской, по крайней мере для освящения", – резюмирует эксперт.

Продукты в Украине подорожают – эксперт назвал причину

Как писал Главред, в Украине может начаться подорожание продуктов на фоне проблем с топливом, и первые изменения цен, по прогнозам, станут заметны уже в ближайшее время. Об этом в эфире"Киев24" рассказал экономист и доктор социальной экономики Зиновий Свереда.

По его словам, рост стоимости топлива автоматически увеличивает расходы на производство и логистику. Особенно чувствительным это может стать для аграрной сферы, где весной активно используются топливные ресурсы. Несмотря на то, что сельское хозяйство остается одной из ключевых и устойчивых отраслей экономики, оно также окажется под давлением.

"Повышение цен на топливо вызывает подорожание всех продуктов и услуг по всей Украине. И это произойдет фактически в ближайшие две-три недели", — сказал эксперт.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред — инфографика

Цены на продукты в Украине — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ближайшее время в Украине ожидается рост цен, причем темпы подорожания могут превысить прогнозы, озвученные в начале года. Основными факторами называют обострение ситуации на Ближнем Востоке и колебания на рынке энергоресурсов. Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Владимир Лепушинский.

В то же время на внутреннем рынке наблюдается обратная тенденция в отношении отдельных продуктов — в частности, цены на лук снижаются. По данным аналитиков EastFruit, этот овощ уже подешевел в среднем на 19% по сравнению с началом прошлой недели.

Вместе с тем в 2026 году традиционная пасхальная выпечка обойдется дороже. По оценкам Института аграрной экономики, стоимость домашней паски по классическому рецепту составит 266,89 грн за килограмм, а общие расходы на ингредиенты для ее приготовления вырастут почти на 15%.

О ресурсе: Институт аграрной экономики

Национальный научный центр "Институт аграрной экономики" основан в 1956 году в г. Киев как научный центр по разработке экономических основ формирования и осуществления аграрной политики в Украине, актуальных проблем теории и практики развития агропромышленного комплекса, организации внедрения в производство достижений экономической науки, осуществления координации исследований и подготовки научных кадров.

Указом Президента Украины от 12 января 2004 года № 48 Институту присвоен статус национального научного центра.

Главной задачей Института является разработка экономических основ формирования аграрной политики в Украине, проведение исследований актуальных проблем развития агропромышленного комплекса, организация внедрения в производство достижений аграрной науки, осуществление координации исследований и подготовка кадров.

цены на продукты
