"Пойдет Украине на пользу": неожиданный сценарий новой войны РФ в Европе

Алексей Тесля
27 марта 2026, 18:36
В случае, если РФ в новой войне достигнет определенного успеха, этом может дать передышку Украине, считает Владимир Горбач.
Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач прокомментировал вероятность агрессии РФ против одной из стран Балтии.

"Если Россия получит должный отпор, это пойдет Украине на пользу: противник понесет потери и будет вынужден сворачивать активность на других направлениях, в частности на украинском", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт отмечает, что в случае, если РФ достигнет определенного успеха, этом может дать передышку Украине.

"Если же, не дай Бог, России удастся достичь определенных успехов, Украина может получить лишь кратковременную паузу, однако война в любом случае будет продолжаться", - убежден он.

Вместе с тем собеседник уточнил, что такие сценарии сложно точно прогнозировать, поскольку "это авантюра".

"Но я надеюсь, что даже в таком случае это мобилизует европейских партнеров на усиление поддержки Украины. Ведь именно здесь сосредоточены основные силы России – и именно здесь их нужно разбивать", - добавил Горбач.

Как сообщал Главред, генсекретарь Альянса Марк Рютте ранее говорил, что Россия, возможно, через 5-7 лет нападет на одну из стран НАТО. По словам Рютте, Альянсу нужно подготовиться к всевозможным сценариям.

Россия готовится к войне и может напасть на страну НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны. К такому выводу они пришли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Путина интересуют не только украинские территории.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился пропагандистскими воплями в адрес Марка Рютте, который сказал, что Китай может напасть на Тайвань, а для отвлечения внимания Запада способен подбить Россию на атаку на НАТО. Медведев в ответ выступил с "угрозами" и странными обвинениями в адрес Рютте.

О персоне: Владимир Горбач

Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.

Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

Новости партнеров

Будет почти +20: Украину накрывает новая волна потепления

Ребров идет – есть два кандидата на кресло главного тренера сборной Украины

Ситуация в РФ критическая, Путин выпрашивает деньги у олигархов — FT

Реклама

Спрятали от посторонних глаз: какой город в СССР тайно построили посреди леса

Чеснок начнёт расти на глазах: эксперт раскрыл точную формулу весенней подкормки

Четыре знака зодиака скоро получат приятный денежный бонус: кому повезет

Один знак зодиака ждет потрясающий апрель 2026: гороскоп на месяц

В небе над Украиной зафиксировали российские дроны с парашютами — для чего они

Вместо холода, приятные цифры: как прогреется воздух в Днепре в течение выходных

В Украине изменили нормы по поверке счетчиков: что это значит для платежек

Ключевые продукты украинцев выросли в цене: что известно о новом подорожании

От +20 до штормового ветра с дождем: на Тернопольщине резко изменится погода

Существенная экономия на бензине и дизеле: водителям раскрыли ТОП лучших трюков

Новые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреляНовые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреля
Почему переговоры зашли в тупик: Вадим Денисенко назвал два возможных сценариямнение

Станет магнитом для всех грызунов: что не стоит ставить в саду веснойВидео

Деньги списались, счета закрылись: клиенты ПриватБанка бью тревогу

Реклама
Будет почти +20: Украину накрывает новая волна потепления

Ребров идет – есть два кандидата на кресло главного тренера сборной Украины

Настоящий удар по кошелькам: стоимость важного продукта скоро резко вырастет

Чем пахнет Ирина Билык: ароматы для свиданий и эксклюзив для избранныхВидео

Ситуация в РФ критическая, Путин выпрашивает деньги у олигархов — FT

О клещах можно забыть: садоводы раскрыли секрет, что посадить в апреле

Сырники получатся пышными и не будут разваливаться: главные секреты приготовления

Почему в Вербное воскресенье освящают вербу: секрет обычая, о котором знают не всеВидео

Американский миллионер и популярная психолог потеряли 15-летнего сына

"Вычеркнул из жизни": брат звезды "Киборгов" стал оккупантом в армии РФ

Какой церковный праздник 28 марта: что можно и нельзя делать в этот день

Реклама
Дизель пересек "психологическую границу": на АЗС после обеда резко обновили ценники

Мощные корни перца за считанные дни: действенный стимулятор после пересадкиВидео

Резкий обвал евро: новый курс валют на 30 марта

Что видят умирающие на смертном одре: от рассказа медсестры стынет кровь

Ожидается аномальная жара: синоптики удивили прогнозом погоды

Родившиеся под знаком счастья: каким людям суждено быть везунчиками по жизни

"Помните его смешным": известный комик-военный погиб на Харьковщине

Дождь и резкое похолодание надвигается на Житомирщину: когда ожидать смену погоды

Как правильно сказать "ёрничать" на украинском языке - малоизвестный вариантВидео

"У нас ничего не было": Пол Маккартни выпустит сольный альбом впервые за пять лет

Львовщину разогреет до +18, а потом зарядят дожди: когда погода резко испортится

Перерасчет пенсий с 1 апреля: кому из украинцев увеличат выплаты

Как правильно по-украински — "ведмідь" или "медвідь": ответ удивит многих

Настоящий итальянский рецепт панеттоне на Пасху — понравится всемВидео

Хандэ Эрчел задержали прямо в аэропорту: куда ее везут

Что нельзя делать в праздник 28 марта: строгие приметы

Зеленская блеснула свежим образом с экс-президентом США — как повторитьВидео

"Не мог выйти из дома": украинский танцор впервые рассказал о проблемах с алкоголем

Может ли водитель повернуть направо: тест по ПДД, который "ломает голову" многимВидео

К Поплавскому пришли с обысками: в чём подозревают руководство КНУКиИФото

Реклама
РФ бросила силы в весеннее наступление, однако ВСУ срывают планы врага: какова ситуация на фронте

Камалия раскрыла свой самый высокий месячный доход

Алексей Суханов сделал признание о тайном романе: "Я сейчас люблю"

Одна категория продуктов подорожает на 7-8% в апреле - на что перепишут цены

Антонио Бандерас покинул Голливуд: что случилось с его здоровьем

Погода устроит "качели": прогноз синоптиков на апрель 2026 для Одессы

Китайский гороскоп на завтра, 28 марта: Крысам - волнения, Драконам - форс-мажоры

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке божьей коровки за 29 секунд

Гороскоп Таро на завтра 28 марта: Скорпионам - мужество, Весам - наслаждение

ВСУ отбили сотни километров: Сырский удивил подробностями

