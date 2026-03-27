"Пойдет Украине на пользу": неожиданный сценарий новой войны РФ в Европе

В случае, если РФ в новой войне достигнет определенного успеха, этом может дать передышку Украине, считает Владимир Горбач.

Появился прогноз новой войны РФ в Европе

Важное из заявлений Горбача:

Если РФ получит должный отпор, это пойдет Украине на пользу

Украина может получить лишь кратковременную паузу

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач прокомментировал вероятность агрессии РФ против одной из стран Балтии.

"Если Россия получит должный отпор, это пойдет Украине на пользу: противник понесет потери и будет вынужден сворачивать активность на других направлениях, в частности на украинском", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт отмечает, что в случае, если РФ достигнет определенного успеха, этом может дать передышку Украине.

"Если же, не дай Бог, России удастся достичь определенных успехов, Украина может получить лишь кратковременную паузу, однако война в любом случае будет продолжаться", - убежден он.

Вместе с тем собеседник уточнил, что такие сценарии сложно точно прогнозировать, поскольку "это авантюра".

"Но я надеюсь, что даже в таком случае это мобилизует европейских партнеров на усиление поддержки Украины. Ведь именно здесь сосредоточены основные силы России – и именно здесь их нужно разбивать", - добавил Горбач.

Как сообщал Главред, генсекретарь Альянса Марк Рютте ранее говорил, что Россия, возможно, через 5-7 лет нападет на одну из стран НАТО. По словам Рютте, Альянсу нужно подготовиться к всевозможным сценариям.

Россия готовится к войне и может напасть на страну НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны. К такому выводу они пришли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Путина интересуют не только украинские территории.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился пропагандистскими воплями в адрес Марка Рютте, который сказал, что Китай может напасть на Тайвань, а для отвлечения внимания Запада способен подбить Россию на атаку на НАТО. Медведев в ответ выступил с "угрозами" и странными обвинениями в адрес Рютте.

О персоне: Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

