В небе над Украиной зафиксировали российские дроны с парашютами — для чего они

О чем идет речь в материале:
- Россия запустила по Харькову дроны с парашютами
- В Воздушных силах сообщили, что речь идет о разведывательных БПЛА
В небе над Харьковом очевидцы зафиксировали российские дроны, которые спускались на землю на парашютах. О том, что это за БПЛА и для чего враг их использует, рассказал в комментарии 24 каналу начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат.
Игнат отметил, что дроны с парашютами не являются чем-то необычным. Подобные беспилотники есть и в арсенале врага, и у наших войск.
Еще до полномасштабной войны украинские военные использовали на полигонах дроны с парашютами в качестве мишеней во время учений. Среди них были модели "Рейс" и "Стриж", оснащенные реактивными двигателями и парашютами.
"Это прежде всего разведывательные БПЛА, которые планируют вернуться обратно и спуститься на парашюте. А дальше использоваться повторно, или же – для считывания данных", – сказал он.
Юрий Игнат отметил, что по видео из Харькова сложно точно определить, какой именно беспилотник с парашютом был зафиксирован. В то же время он подчеркнул, что многие разведывательные дроны оккупантов оснащены парашютами для возвращения к месту запуска.
По его словам, такие системы имеют различные модели беспилотников, ведь после выполнения задачи они должны безопасно вернуться, если их не сбили, а не работают по принципу одноразового применения.
Также он добавил, что парашют может раскрываться и в случае поражения дрона. При этом подобные аппараты не являются чем-то необычным или опасным в контексте их конструкции.
Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска готовятся к новому комбинированному удару по Украине — по данным мониторинговых и аналитических ресурсов, атака может произойти в течение ближайших двух суток. На данный момент объявлен повышенный, "красный" уровень угрозы из-за вероятного применения баллистического вооружения.
В то же время Россия продолжает реализацию второго этапа зимней кампании ударов по критической инфраструктуре Украины, сообщил президент Владимир Зеленский в интервью Reuters.
В четверг, 26 марта, российские силы атаковали Днепр дронами-камикадзе типа "Шахед". Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.
О личности: Юрий Игнат
Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).
Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года — отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".
По состоянию на 2017 год — начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".
В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред