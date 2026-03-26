В небе над Украиной зафиксировали российские дроны с парашютами — для чего они

В Воздушных силах отметили, что дроны с парашютами являются обычным элементом вооружения и используются для разведки и многократного применения.

Дроны с парашютами — Игнат объяснил, что именно эти БПЛА атаковали Харьков

В небе над Харьковом очевидцы зафиксировали российские дроны, которые спускались на землю на парашютах. О том, что это за БПЛА и для чего враг их использует, рассказал в комментарии 24 каналу начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат.

Игнат отметил, что дроны с парашютами не являются чем-то необычным. Подобные беспилотники есть и в арсенале врага, и у наших войск.

Еще до полномасштабной войны украинские военные использовали на полигонах дроны с парашютами в качестве мишеней во время учений. Среди них были модели "Рейс" и "Стриж", оснащенные реактивными двигателями и парашютами.

"Это прежде всего разведывательные БПЛА, которые планируют вернуться обратно и спуститься на парашюте. А дальше использоваться повторно, или же – для считывания данных", – сказал он.

Юрий Игнат отметил, что по видео из Харькова сложно точно определить, какой именно беспилотник с парашютом был зафиксирован. В то же время он подчеркнул, что многие разведывательные дроны оккупантов оснащены парашютами для возвращения к месту запуска.

По его словам, такие системы имеют различные модели беспилотников, ведь после выполнения задачи они должны безопасно вернуться, если их не сбили, а не работают по принципу одноразового применения.

Также он добавил, что парашют может раскрываться и в случае поражения дрона. При этом подобные аппараты не являются чем-то необычным или опасным в контексте их конструкции.

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска готовятся к новому комбинированному удару по Украине — по данным мониторинговых и аналитических ресурсов, атака может произойти в течение ближайших двух суток. На данный момент объявлен повышенный, "красный" уровень угрозы из-за вероятного применения баллистического вооружения.

В то же время Россия продолжает реализацию второго этапа зимней кампании ударов по критической инфраструктуре Украины, сообщил президент Владимир Зеленский в интервью Reuters.

В четверг, 26 марта, российские силы атаковали Днепр дронами-камикадзе типа "Шахед". Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

О личности: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года — отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год — начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

