Одна категория продуктов подорожает на 7-8% в апреле - на что перепишут цены

Руслана Заклинская
27 марта 2026, 12:39
Отключения электроэнергии, девальвация гривни и стремительное подорожание топлива вынуждают производителей пересмотреть цены на молочные продукты.
Популярная категория товаров подорожает на 7–8%

Ключевые тезисы эксперта:

  • Основные виды молочной продукции подорожают в апреле
  • Цены на пастеризованное молоко, сметану и масло вырастут максимум на 7,8%
  • Больше всего может подорожать сметана

В апреле цены на основные виды молочной продукции заметно вырастут. Спрос перед Пасхой не сможет существенно повлиять на общую рыночную ситуацию. Об этом Главреду сообщил ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики Иван Свиноус.

По его словам, отключения электроэнергии, рост производственных затрат, подорожание топлива и девальвация гривни существенно осложнили работу молочной отрасли Украины. Дополнительное давление создает ограниченная государственная поддержка и конкуренция со стороны импорта.

По оценкам ученых Института аграрной экономики, в апреле 2026 года закупочные цены на молоко вырастут:

  • молоко сорта "экстра" – до 19,88 грн/кг (+7,3%),
  • высшего сорта – 18,67 грн/кг (+6,2%),
  • первого – 17,73 грн/кг (+4,9%).

Рост затрат на переработку и логистику неизбежно отразится на ценниках в магазинах. В Институте аграрной экономики прогнозируют, что цена пастеризованного молока жирностью 2,6 % может достичь 72,4 грн/кг (+7,5 %), сметаны жирностью 20 % — 188,5 грн/кг (+7,8 %), а масла "Селянское 72,5 %" — 620 грн/кг (+7,4 %).

Почему цены не взлетят еще выше

Единственным сдерживающим фактором, по мнению Ивана Свиноуса, остается низкая покупательная способность населения. Производители просто не могут переложить все свои убытки на потребителя, потому что люди перестанут покупать продукт. Даже повышение зарплат бюджетникам "съедается" инфляцией и ростом тарифов.

Что касается пасхальных праздников, то ожидаемое оживление спроса будет иметь лишь краткосрочный эффект и не изменит общую тенденцию на рынке.

"В целом молочная отрасль и в дальнейшем будет находиться под давлением роста стоимости ресурсов, недостаточной государственной поддержки и ограниченного платежеспособного спроса", - подытожил Иван Свиноус.

Как сообщал Главред, цены на пасхальную корзину существенно растут из-за последствий войны в Украине. Подорожание связано с потерями экономики и семей, сокращением производства, ростом цен на энергоносители и проблемами логистики.

Также в 2026 году традиционная пасхальная корзина для семьи из четырех человек стоит 1903 грн, что на 14,4% больше, чем в прошлом году. Самыми дорогими продуктами остаются мясные изделия.

Кроме того, в марте 2026 года подешевели основные виды мяса — говядина, свинина и курятина. Однако уже в апреле ожидается их подорожание до 9% из-за роста спроса в преддверии Пасхи.

О личности: Иван Свиноус

Иван Свиноус — ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

молоко продукты питания молочка цены на продукты молочные продукты
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
