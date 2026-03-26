В Украине подорожает одна валюта: когда ожидать скачка курса

Эксперт рассказал, к каким изменениям на украинском рынке стоит готовиться.

Когда курс евро может вырасти

Главное:

Курс евро в Украине может вырасти

На это повлияет соотношение в паре доллар/евро

Кроме того, доверие к доллару снижается

Курс евро в Украине может вырасти уже в конце марта. Об этом заявил доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии Новини.LIVE.

Он отметил, что более недели соотношение в основной валютной паре находилось в диапазоне 1,14-1,15 долл./евро, что провоцировало восходящую динамику для официального курса доллара и нисходящую — для официального курса евро.

По его словам, с 19 марта показатель вышел на 1,16 долл./евро, поэтому укрепление одной из валют привело к изменениям на украинском рынке.

"Если не брать во внимание войну на Ближнем Востоке, то, как минимум, из-за роста цен на топливо во всем мире доверие к доллару снижается, а соотношение в основной паре корректируется", — отметил Плотников.

Он также добавил, что на прошлой неделе евро дешевело, но уже на следующей может снова набрать восходящую динамику.

Курс валют на 26 марта

Как сообщал Главред, в четверг, 26 марта, Национальный банк Украины укрепил позиции гривни по отношению к основным иностранным валютам. Так, официальный курс доллара установлен на уровне 43,87 грн/долл, а евро — 50,85 грн/евро.

Руководитель департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что в ближайшее время на украинском валютном рынке не ожидается резких колебаний. Ведь несмотря на сложную международную ситуацию на рынке сохранится относительная стабильность.

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявлял, что Национальный банк Украины имеет рекордные золотовалютные резервы, которые позволили бы удерживать курс гривни стабильным, но курс доллара и евро растет. Причиной этого являются валютные спекуляции, так же как и спекуляции на рынке топлива.

О личности: Алексей Плотников Алексей Плотников — экономист, доктор экономических наук (1994), профессор (1998), заслуженный экономист Украины (2010). Народный депутат Украины V-VI созывов. Родился в Запорожье. В 1986 году окончил Киевский институт народного хозяйства, экономист. Владеет английским, болгарским, сербским, хорватским языками. В 1994 году защитил докторскую диссертацию. Затем работал руководителем группы экспертов по вопросам экономики Украинского центра экономических и политических исследований (ныне — Центр Разумкова), входил в экспертный совет Высшей аттестационной комиссии и научный совет при НИИ Министерства финансов Украины. Автор более 150 научных работ.

