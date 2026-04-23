Угроза массированного обстрела, РФ подняла в небо Ту-95: известны сроки удара

Кратко:
- Россия может нанести новый удар по Украине
- Уже зафиксирована передислокация самолетов Ту-95МС
Страна-агрессор Россия может готовить новый массированный ракетный удар по Украине. Об этом сообщает мониторинговый канал єРадар.
Отмечается, что в настоящее время осуществляется передислокация 3-х самолетов Ту-95МС с Дальнего Востока на аэродромы "Оленья" и "Енгельс".
По словам мониторов, массированный ракетный удар ожидается в течение следующих 48 часов.
"Подготовьте запасы воды и резервные средства питания", — говорится в сообщении.
В то же время на данный момент существует угроза применения ударных БПЛА типа "Shahed-136". Мониторы сообщают, что зафиксированы пуски из района Гвардейского.
Кроме того, аналитики сообщают, что обстрел, вероятно, будет масштабным. В частности, могут возникнуть серьезные проблемы с электроснабжением, ведь противник планирует задействовать почти 1000 дронов и десятки ракет.
Так, для атаки Россия может использовать:
- около 950 ударных/имитационных БПЛА (в течение ночи/утра/дня);
- до 48 крылатых ракет Х-101 с 6 бортов Ту-95МС с аэродромов "Оленья/Энгельс-2" и 3 борта Ту-160 с аэродромов "Энгельс-2/Украинка";
- до 10 ракет Х-22/32 с 5-ти бортов Ту-22М3 с аэродрома "Оленья";
- до 16 крылатых ракет типа "Калибр" с 2-х ракетоносцев;
- до 10 крылатых ракет "Искандер-К";
- до 20 баллистических ракет "Искандер-М".
"В приоритете врага остаются — Львовская область (включая г. Львов), Кировоградская область, Черкасская область (включая г. Черкассы), Днепропетровская область (включая г. Днепр), Киев/область. Дополнительно — Ровенская область (включая г. Ровно) и Хмельницкая область", — говорится в сообщении.
Как сообщал Главред, в ночь на 23 апреля российская оккупационная армия атаковала Днепр. В городе повреждена жилая застройка, возникли пожары. Трое человек погибли, еще 13 – получили ранения.
22 апреля российская оккупационная армия атаковала транспортную инфраструктуру Запорожской области. Один человек погиб, еще восемь получили ранения в результате вражеских атак по областному центру и Запорожскому району.
В ночь на 22 апреля страна-агрессор Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками. Под ударом оказалась портовая инфраструктура. В результате попаданий возникли пожары.
О ресурсе: єРадар
"єРадар" (єРадар | Воздушная тревога | Ракетная опасность) — это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, который специализируется на:
- мониторинге воздушной обстановки;
- предупреждениях о ракетных и дронных атаках;
- аналитике запусков ракет, взлетов авиации, активности БПЛА;
- оперативных сводках во время массовых атак.
Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник.
Подписчики: около 300 тысяч человек.
