Угроза массированного обстрела, РФ подняла в небо Ту-95: известны сроки удара

Украинцев призывают запастись водой и подготовить запасные источники питания.

https://glavred.info/ukraine/ugroza-massirovannogo-obstrela-rf-podnyala-v-nebo-tu-95-izvestny-sroki-udara-10758992.html Ссылка скопирована

Угроза массированного удара

Кратко:

Россия может нанести новый удар по Украине

Уже зафиксирована передислокация самолетов Ту-95МС

Страна-агрессор Россия может готовить новый массированный ракетный удар по Украине. Об этом сообщает мониторинговый канал єРадар.

Отмечается, что в настоящее время осуществляется передислокация 3-х самолетов Ту-95МС с Дальнего Востока на аэродромы "Оленья" и "Енгельс".

видео дня

По словам мониторов, массированный ракетный удар ожидается в течение следующих 48 часов.

"Подготовьте запасы воды и резервные средства питания", — говорится в сообщении.

Самолеты Ту / Инфографика: Главред

В то же время на данный момент существует угроза применения ударных БПЛА типа "Shahed-136". Мониторы сообщают, что зафиксированы пуски из района Гвардейского.

Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

Кроме того, аналитики сообщают, что обстрел, вероятно, будет масштабным. В частности, могут возникнуть серьезные проблемы с электроснабжением, ведь противник планирует задействовать почти 1000 дронов и десятки ракет.

Так, для атаки Россия может использовать:

около 950 ударных/имитационных БПЛА (в течение ночи/утра/дня);

до 48 крылатых ракет Х-101 с 6 бортов Ту-95МС с аэродромов "Оленья/Энгельс-2" и 3 борта Ту-160 с аэродромов "Энгельс-2/Украинка";

до 10 ракет Х-22/32 с 5-ти бортов Ту-22М3 с аэродрома "Оленья";

до 16 крылатых ракет типа "Калибр" с 2-х ракетоносцев;

до 10 крылатых ракет "Искандер-К";

до 20 баллистических ракет "Искандер-М".

"В приоритете врага остаются — Львовская область (включая г. Львов), Кировоградская область, Черкасская область (включая г. Черкассы), Днепропетровская область (включая г. Днепр), Киев/область. Дополнительно — Ровенская область (включая г. Ровно) и Хмельницкая область", — говорится в сообщении.

Российские ракеты / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине — последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 23 апреля российская оккупационная армия атаковала Днепр. В городе повреждена жилая застройка, возникли пожары. Трое человек погибли, еще 13 – получили ранения.

22 апреля российская оккупационная армия атаковала транспортную инфраструктуру Запорожской области. Один человек погиб, еще восемь получили ранения в результате вражеских атак по областному центру и Запорожскому району.

В ночь на 22 апреля страна-агрессор Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками. Под ударом оказалась портовая инфраструктура. В результате попаданий возникли пожары.

О ресурсе: єРадар "єРадар" (єРадар | Воздушная тревога | Ракетная опасность) — это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, который специализируется на: мониторинге воздушной обстановки;

предупреждениях о ракетных и дронных атаках;

аналитике запусков ракет, взлетов авиации, активности БПЛА;

оперативных сводках во время массовых атак. Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник. Подписчики: около 300 тысяч человек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред