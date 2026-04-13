Оккупанты резко изменили тактику ударов Шахедами: Флеш раскрыл новую цель врага

Экипажи МВГ зафиксировали первые попадания управляемых дронов "Шахед", что меняет тактику противника.

https://glavred.info/war/okkupanty-rezko-izmenili-taktiku-udarov-shahedami-flesh-raskryl-novuyu-cel-vraga-10756331.html Ссылка скопирована

Флэш предупредил о новой угрозе со стороны российских "шахидов"

Оккупационные войска РФ начали применять управляемые "Шахеды" для поражения украинских мобильных огневых групп во время их работы по воздушным целям.

Об этом сообщил советник министра обороны Сергей Бескрестнов (Флеш).

видео дня

"К сожалению, имеем еще одно попадание управляемого "Шахеда" в экипаж МВГ. МВГ работал по одному "Шахеду", другой в этот момент охотился на экипаж", — отметил он.

Бескрестнов напомнил, что мобильные огневые группы работают во многих структурах и родах войск. "Пожалуйста, показывайте и рассказывайте экипажам о новой угрозе. Нужно быть готовыми к ней морально и физически. Заранее думать о маскировке и плане действий. Машины — это всего лишь железо, наша ценность — люди", — призвал он.

Россия придумала новую опасную тактику / Фото: facebook.com/Serhii.Flash

РФ применяет новую тактику для ударов по Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что использование оккупантами беспилотников для ударов по мирному населению стало не случайностью, а частью стратегии ведения войны.

Подобные действия являются частью системного подхода РФ под названием "человеческое сафари", ведь россияне намеренно используют FPV-дроны для поиска и поражения исключительно гражданских целей.

"Российское командование интегрировало террор против мирного населения в более широкую схему операции воздушного перехвата. В отличие от традиционного военного перехвата, который фокусируется на логистике армии, россияне наносят удары по гражданским объектам в ближнем тылу, чтобы парализовать жизнь в регионе и остановить использование определенных дорог", — говорится в отчете.

Шахед / Инфографика: Главред

О личности: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" — украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно с 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред