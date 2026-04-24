Землю накроет новая мощная магнитная буря: когда ожидать геомагнитный шторм

Магнитные бури могут негативно сказываться на самочувствии некоторых людей.

Прогноз магнитных бурь / фото: ua.depositphotos.com

Совсем скоро Землю накроет магнитная буря "желтого уровня". Даже такая солнечная активность может плохо влиять на самочувствие некоторых людей. Об этом сообщает meteoagent, передает Главред.

В пятницу, 24 апреля, К-индекс солнечной активности составляет 2,7 балла – зеленый уровень. Хотя на Солнце наблюдается много вспышек, они оказывают слабое влияние на здоровье.

В субботу, 25 апреля, мощность солнечной активности немного повысится и составит 3,7 балла, что соответствует зеленому уровню.

Однако уже в воскресенье, 26 апреля, ожидается магнитная буря желтого уровня, К-индекс которой составит 4,7 балла. Такая солнечная активность может плохо влиять на самочувствие людей.

Прогноз магнитных бурь / фото: meteoagent

Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США также предупредил, что во второй половине воскресенья прогнозируется постепенное повышение солнечной активности: возможны выбросы корональной массы на Солнце, которые могут привести к возмущению магнитосферы Земли.

Ожидается, что геомагнитная обстановка перейдет в нестабильную фазу, а уровень магнитной бури достигнет значения К-индекса 5, что соответствует так называемому "красному" уровню. Это означает, что буря будет умеренной силы, но уже способна оказывать заметное влияние на самочувствие людей.

Влияние магнитных бурь на людей

Во время магнитных бурь метеозависимые люди могут испытывать:

головную боль;

головокружение;

понижение или повышение артериального давления;

ухудшение настроения;

тревожность;

депрессию;

нарушение сна;

общую слабость и усталость.

Стоит подчеркнуть, что симптомы и степень метеочувствительности зависят от физиологических, психологических и генетических особенностей.

Влияние магнитной бури / Инфографика Главред

Читайте также:

Что такое магнитная буря? Магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

