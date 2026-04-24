Ощутимое потепление посетит Житомирщину, но радоваться рано: чем расстроит погода

После относительно теплой субботы область накроют дожди, порывистый ветер и новое похолодание.

Какими будут последние апрельские выходные в Житомирской области / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Pixabay

В Житомирской области выходные 25–26 апреля пройдут под знаком контрастной весенней погоды. Температура будет колебаться от 3° тепла ночью до 17° днем, а характер осадков и сила ветра будут меняться буквально в течение суток. Об этом в комментарии Житомир.info сообщили в Житомирском областном центре по гидрометеорологии.

По данным метеорологов, в субботу, 25 апреля, синоптическая ситуация будет относительно спокойной. Ночь пройдет без существенных осадков, а днем в Житомире и по области ожидается небольшой кратковременный дождь. Облака будут периодически расходиться, пропуская солнце, а западный ветер 7–12 м/с будет создавать ощущение дополнительной прохлады.

Температура днем поднимется до 14–16° в Житомире и 12–17° по области — это будет самый теплый день ближайшего периода.

В воскресенье, 26 апреля, погода резко ухудшится. Ночью пройдет небольшой дождь, а днем осадки усилятся до умеренных, сопровождаясь порывами северо-западного ветра до 15–20 м/с. Температура снизится: днем столбики термометров будут держаться в пределах 7–12°, что будет ощутимо контрастировать с субботним теплом.

Понедельник, 27 апреля, принесет стабилизацию, но не потепление. Облачность с прояснениями сохранится, осадков не прогнозируют. Ночью местами возможны заморозки на почве 0–3°, а днем температура останется прохладной — 7–12°. Ветер останется порывистым, до 15–20 м/с, что усилит ощущение холода.

Как сообщал Главред, синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Полтаве и области. В ночь с 23 на 24 апреля ожидаются заморозки на поверхности почвы и в воздухе от 0 до 3 градусов мороза.

Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань говорил, что в начале следующей недели Черкасская область окажется в тыловой части циклона, который принесет холодный воздух с северных морей. По предварительным прогнозам, новая волна похолодания может быть еще сильнее, чем нынешняя.

Синоптик Житомирского областного центра по гидрометеорологии Екатерина Ткачук заявила, что регион оказался под влиянием арктического воздуха, который и в дальнейшем будет определять температурный фон и характер осадков.

Об источнике: Zhitomir.info Zhitomir.info — это региональный новостной портал, освещающий события в Житомире и Житомирской области.

