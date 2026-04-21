Зима возвращается: названа дата нового удара морозов в Черкасской области

Синоптики предупреждают о новой волне арктического воздуха с заморозками до -5° в Черкасской области, которая может усилиться в ближайшие дни.

Прогноз погоды — названа дата нового похолодания в Черкасской области / Фото: УНИАН

В Черкасской области в ночь на 22 апреля прогнозируют заморозки до -5°

Стоит ожидать новой, еще более сильной волны похолодания

Погода в Черкасской области завтра, 22 апреля, будет морозной. Ночью ожидается существенное усиление заморозков. Об этом сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

"Адвекция арктического воздуха продолжается, и в ближайшую ночь, 22 апреля, в Черкасской области прогнозируем заморозки в воздухе 0-5°, что в это время является стихийным метеорологическим явлением II уровня опасности", — предупредил он. видео дня

Синоптик сообщил, что в начале следующей недели регион окажется в тыловой части циклона, который принесет холодный воздух с северных морей. По предварительным прогнозам, новая волна похолодания может быть еще сильнее, чем нынешняя, что создает угрозу для цветущих садов, поэтому с высадкой рассады советуют не спешить.

В то же время Черкасский областной центр по гидрометеорологии предупредил об опасных погодных явлениях: в ночь на 22 апреля в области и Черкассах ожидаются заморозки в воздухе от 0 до -5 градусов, объявлен второй уровень опасности.

Погода в Украине — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, на этой неделе погода в Житомирской области после периода самых холодных ночей перейдет к ветреной и нестабильной. По словам синоптика областного гидрометцентра Екатерины Ткачук, область находится под влиянием арктического воздуха, который и в дальнейшем будет определять температуру и характер осадков.

В среду, 22 апреля, на Львовщине прогнозируют облачную погоду с прояснениями без существенных осадков, сообщили в региональном гидрометцентре.

22 апреля в Ровенской области также ожидается переменная облачность без значительных осадков, местами ночью и утром возможен слабый туман.

О личности: Виталий Постригань Известный украинский синоптик. Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра. Составляет прогнозы погоды в Украине на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

