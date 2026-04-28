Когда высаживать рассаду в 2026 году: главная ошибка, которая уничтожит весь урожай

Весна обманчива, и поспешная высадка может испортить урожай — когда пересаживать рассаду в грунт и как правильно ухаживать за ней для лучшего результата.

Когда высаживать рассаду в открытый грунт

О чем вы узнаете

Когда высаживать рассаду в открытый грунт

Почему не стоит спешить с высадкой рассады

Как правильно ухаживать за растениями в горшках

Весна часто преподносит сюрпризы с погодой, поэтому с высадкой овощей опытные огородники не спешат. Чтобы получить хороший урожай, важно не только вырастить крепкую рассаду в теплице, но и вовремя перенести ее на грядки. Огородники советуют внимательно следить за температурой, ведь теплолюбивые овощи очень боятся ночных заморозков – Главред расскажет более подробно.

Рассаде тесно – урожая не будет: главная ошибка дачников

Сейчас у многих дачников теплицы заставлены перцами, баклажанами и помидорами. Главная проблема в это время — нехватка места. Когда растениям тесно, они начинают мешать друг другу. Автор видео на канале "Тепличные дела" отмечает:

Когда листья соприкасаются друг с другом, растения на генетическом уровне чувствуют конкуренцию и начинают тянуться... они понимают, что над ними есть какие-то растения, и тянутся к солнцу.

Также важно, в чем именно растет рассада. Помидоры любят пространство, поэтому для них лучше выбирать большие стаканы. В видео объясняют:

Помидоры всегда должны быть в полулитровых стаканах, у них самая сильная сила роста, поэтому не нужно заставлять их страдать.

Перец не так прихотлив к размеру горшка, а вот баклажаны в тесноте быстро начинают желтеть и болеть.

Видео о том, когда можно высаживать рассаду в 2026 году, можно посмотреть здесь:

Огурцы, арбузы и кабачки: что с ними делать уже сейчас

Помимо основных овощей, на подоконниках и в теплицах уже подрастают огурцы, арбузы и кабачки. Огурцы часто вытягиваются, если на улице пасмурно, поэтому их не стоит слишком поливать в такие дни. Кабачки и арбузы можно высаживать, как только у них появится первый настоящий листок.

Когда рассаду можно переносить в грунт

Самый главный вопрос — когда переносить рассаду на огород. Для теплолюбивых растений лучшее время наступает во второй половине мая. Специалисты советуют:

В открытый грунт без укрытий мы высаживаем теплолюбивые культуры примерно в 20-х числах мая — раньше нет смысла.

Например, в Киевской области именно в это время обычно прекращаются ночные заморозки. Тогда земля уже хорошо прогрета, и рассада быстрее приживется на новом месте.

О канале "Тепличные дела" Канал создан в 2020 году. На данный момент подписчиками являются почти 63 тысячи пользователей. На канале Алексей размещает видео о тепличном бизнесе, огородничестве и садоводстве, в которых рассказывает все о выращивании огурцов, помидоров, перца, баклажанов, капусты и зелени.

