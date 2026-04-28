Когда высаживать рассаду в 2026 году: главная ошибка, которая уничтожит весь урожай

Марина Иваненко
28 апреля 2026, 21:50
Весна обманчива, и поспешная высадка может испортить урожай — когда пересаживать рассаду в грунт и как правильно ухаживать за ней для лучшего результата.
Когда высаживать рассаду в открытый грунт
  • Когда высаживать рассаду в открытый грунт
  • Почему не стоит спешить с высадкой рассады
  • Как правильно ухаживать за растениями в горшках

Весна часто преподносит сюрпризы с погодой, поэтому с высадкой овощей опытные огородники не спешат. Чтобы получить хороший урожай, важно не только вырастить крепкую рассаду в теплице, но и вовремя перенести ее на грядки. Огородники советуют внимательно следить за температурой, ведь теплолюбивые овощи очень боятся ночных заморозков – Главред расскажет более подробно.

Рассаде тесно – урожая не будет: главная ошибка дачников

Сейчас у многих дачников теплицы заставлены перцами, баклажанами и помидорами. Главная проблема в это время — нехватка места. Когда растениям тесно, они начинают мешать друг другу. Автор видео на канале "Тепличные дела" отмечает:

Когда листья соприкасаются друг с другом, растения на генетическом уровне чувствуют конкуренцию и начинают тянуться... они понимают, что над ними есть какие-то растения, и тянутся к солнцу.

Также важно, в чем именно растет рассада. Помидоры любят пространство, поэтому для них лучше выбирать большие стаканы. В видео объясняют:

Помидоры всегда должны быть в полулитровых стаканах, у них самая сильная сила роста, поэтому не нужно заставлять их страдать.

Перец не так прихотлив к размеру горшка, а вот баклажаны в тесноте быстро начинают желтеть и болеть.

Огурцы, арбузы и кабачки: что с ними делать уже сейчас

Помимо основных овощей, на подоконниках и в теплицах уже подрастают огурцы, арбузы и кабачки. Огурцы часто вытягиваются, если на улице пасмурно, поэтому их не стоит слишком поливать в такие дни. Кабачки и арбузы можно высаживать, как только у них появится первый настоящий листок.

Когда рассаду можно переносить в грунт

Самый главный вопрос — когда переносить рассаду на огород. Для теплолюбивых растений лучшее время наступает во второй половине мая. Специалисты советуют:

В открытый грунт без укрытий мы высаживаем теплолюбивые культуры примерно в 20-х числах мая — раньше нет смысла.

Например, в Киевской области именно в это время обычно прекращаются ночные заморозки. Тогда земля уже хорошо прогрета, и рассада быстрее приживется на новом месте.

Вас может заинтересовать:

О канале "Тепличные дела"

Канал создан в 2020 году. На данный момент подписчиками являются почти 63 тысячи пользователей. На канале Алексей размещает видео о тепличном бизнесе, огородничестве и садоводстве, в которых рассказывает все о выращивании огурцов, помидоров, перца, баклажанов, капусты и зелени.

Ещё
Путин пожаловался на удары по Туапсе и "обрушился" на Украину с обвинениями

Путин пожаловался на удары по Туапсе и "обрушился" на Украину с обвинениями

23:06Война
Новая угроза для Киева и ряда других городов: "Флеш" предупредил об опасности

Новая угроза для Киева и ряда других городов: "Флеш" предупредил об опасности

21:23Война
"Мы отвергаем": Израиль резко ответил на обвинения Украины по ворованному зерну

"Мы отвергаем": Израиль резко ответил на обвинения Украины по ворованному зерну

20:35Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Украина официально присоединила к себе ряд регионов современной России — о чем речь

Украина официально присоединила к себе ряд регионов современной России — о чем речь

"В нашей семье пополнение": Могилевская решилась на важный шаг

"В нашей семье пополнение": Могилевская решилась на важный шаг

В Туапсе прогремели десятки взрывов, вспыхнул новый пожар на НПЗ: что известно

В Туапсе прогремели десятки взрывов, вспыхнул новый пожар на НПЗ: что известно

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 37 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 37 с

Привычки из СССР, ведущие к бедности: от чего уже давно следует отказаться

Привычки из СССР, ведущие к бедности: от чего уже давно следует отказаться

Последние новости

00:07

Генерал раскрыл критический пробел в обороне РФ: в чем слабость Москвы

28 апреля, вторник
23:26

Меньше уборки в ванной: какая плитка хорошо маскирует налет и мыльные разводыВидео

23:25

В Украине могут ввести новый налог: названо главное требование МВФ

23:06

Путин пожаловался на удары по Туапсе и "обрушился" на Украину с обвинениями

22:45

Убийственная красота: какие популярные растения опасно выращивать дома и в саду

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
22:39

Унитаз засияет без щётки: хитрый способ убрать налёт без усилийВидео

21:50

Когда высаживать рассаду в 2026 году: главная ошибка, которая уничтожит весь урожай

21:43

Буданов активно интегрируется в политическую жизнь Украины, — эксперт

21:38

Мадьяр сделал заявление о встрече с Зеленским и выдвинул требование Украине

Реклама
21:23

Новая угроза для Киева и ряда других городов: "Флеш" предупредил об опасности

21:02

Люди, рожденные в конкретные месяцы, отличаются высоким интеллектом

20:58

"Золотое окно" для клубники: автор раскрыл ключевые процессы во время цветенияВидео

20:42

Почему в Украине так много рыбаков: неочевидная причина, еще со времен СССР

20:35

"Мы отвергаем": Израиль резко ответил на обвинения Украины по ворованному зерну

20:22

Украинский VR-фильм о войне стал победителем премии The Webby Awards-2026Видео

20:05

"Крестница" Путина поблагодарила его, что не сидит в тюрьме - громкое заявление Собчак

19:43

Заморозки усилятся: на Днепропетровщину надвигается холодная воздушная масса

19:42

Чтобы клубника не гнила: как правильно обработать и хранить ягоды в холодильнике

19:36

Самые дорогие города мира: что можно купить за миллион долларов

19:28

Могут ли снять санкции с РФ: появился неожиданный прогнозВидео

Реклама
19:10

Что стоит за ударами по Крыму и информационной паузой: Коваленко назвал причинумнение

19:03

Что добавить в яму при посадке розы: один ингредиент решает всеВидео

18:55

ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК после почти 60 лет членства

18:51

В солнце и в дождь: стильные образы на капризную весну 2026

18:45

Химия больше не нужна: один продукт из холодильника спасёт розы от чёрного грибкаВидео

18:44

В разведке раскрыли новые планы Кремля на войну против Украины: документы Генштаба РФ

18:42

Действительно ли рассыпанная соль предвещает беду: объяснение древнего суеверия

18:38

РФ строит базу для реактивных "Шахедов" в 100 км от Украины - что известно

18:36

Эвакуация в Туапсе: после удара ВСУ горящая нефть разлилась по улицам города

18:30

"Килзона" расширяется: ВСУ готовят новую линию обороны, что происходит на фронте

18:21

Таргариены раздали жару: вышел эпичный трейлер 3 сезона "Дома Дракона"Видео

18:08

Дожди и заморозки: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

18:02

Совместное управление Запорожской АЭС с россиянами — Зеленский сделал заявление

17:46

"Скучает по дому": Тодоренко взвыла за Украиной и решилась на риск

17:35

Лаванда будет пышно цвести годами: опытные садоводы раскрыли секрет полива 8:8:8

17:31

Смерть Роксоланы была непростой: что на самом деле случилось с женой СулейманаВидео

17:16

Как удалить известковый налет в унитазе за 30 секунд: самый эффективный лайфхак

17:06

"Помогут" соперники: как "Шахтер" может выйти в Лигу чемпионов без очереди

17:06

Трамп раскрыл королю Великобритании реальные цели Путина в войне - The Sun

16:58

На дне озера нашли идеально сохраненный город: как он выглядитВидео

Реклама
16:54

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке трех детей за 15 с

16:50

Снег и заморозки накроют Ровенскую область: синоптики предупреждают о непогоде

16:46

Кухонные ящики будут оставаться чистыми месяцами: поможет простой трюк с фольгой

16:41

Главный конкурент LELEKA указал ее место на Евровидении 2026: "Желаю быть сильной"

16:39

Цены на популярное мясо в Украине выросли: сколько будет стоить килограмм

16:19

Ударят аномальный холод и грозы: синоптики предупредили о непогоде Черкасской области

16:14

Избегают отца: дочки Кидман и Урбана жестко отреагировали на их развод

16:12

На Житомирщине ударят заморозки, однако синоптики предупреждают об еще одной опасности

16:00

Доллар и евро внезапно обвалились после взлета: новый курс валют на 29 апреля

15:49

В Полтавскую область возвращается тепло: когда температура повысится

