Видимость до 200 метров: жителей Киевщины предупредили о погодной опасности

Кратко:
- Утром на Киевщине наблюдается густой туман
- Видимость — от 200 до 500 метров
- Службы предупреждают о повышенной опасности на дорогах
Утром во вторник, 11 ноября, в Киеве и области - туман. В ГосЧС призвали жителей быть осторожными на дорогах.
"В ближайшее время и утром в Киеве и Киевской области будет наблюдаться туман с видимостью 200-500 метров", - говорится в сообщении.
Из-за плохой видимости возможны усложнения движения транспорта.
Водителей призвали быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим.
"Пешеходы, переходите дорогу только в определенных местах и убедитесь, что вас хорошо видно", - добавили в ГосЧС.
Погода на сегодня
В Укргидрометцентре озвучили прогноз погоды на сутки 11 ноября на территории Киевщины и Киева.
Согласно прогнозу, будет облачно. Ожидаются умеренные дожди.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура по области ночью 5-10° тепла, днем 7-12°. В Киеве ночью и днем 8-10 ° тепла.
Погода в Украине 11 ноября 2025
На территории Украины сегодня будет облачно, сообщили в Укргидрометцентре.
На западе страны небольшие, на остальной территории умеренные, в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях дожди.
Ночью и утром в западных областях и на Левобережье местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью 5-10°, в западных областях 1-6° тепла. Днем 7-12°, на юге и востоке страны 11-16°.
Погода в Украине - прогнозы
Как писал Главред, синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о том, что 11 ноября регионы накроет сильный циклон. В течение дня дожди будут лить в большинстве областей.
На западе, севере и в центральных областях температура воздуха снизится до 6-10 градусов тепла. На юге будет теплее всего - 13-17 градусов тепла.
Синоптик Игорь Кибальчич говорил, что в течение недели погода в Украине будет аномально теплой, временами с дождями и туманами. Он подчеркнул, что благодаря поступлению теплой воздушной массы средиземноморского происхождения, температурный фон прогнозируется существенно выше климатической нормы.
