Видимость до 200 метров: жителей Киевщины предупредили о погодной опасности

Сегодня утром из-за плохой видимости возможны усложнения движения транспорта.

Киевщину накрыл туман / Фото: УНИАН

Кратко:

Утром на Киевщине наблюдается густой туман

Видимость — от 200 до 500 метров

Службы предупреждают о повышенной опасности на дорогах

Утром во вторник, 11 ноября, в Киеве и области - туман. В ГосЧС призвали жителей быть осторожными на дорогах.

"В ближайшее время и утром в Киеве и Киевской области будет наблюдаться туман с видимостью 200-500 метров", - говорится в сообщении.

Из-за плохой видимости возможны усложнения движения транспорта.

Водителей призвали быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию ​​и скоростной режим.

"Пешеходы, переходите дорогу только в определенных местах и ​​убедитесь, что вас хорошо видно", - добавили в ГосЧС.

На Киевщине - туман / ГосЧС

Погода на сегодня

В Укргидрометцентре озвучили прогноз погоды на сутки 11 ноября на территории Киевщины и Киева.

Согласно прогнозу, будет облачно. Ожидаются умеренные дожди.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области ночью 5-10° тепла, днем ​​7-12°. В Киеве ночью и днем ​​8-10 ° тепла.

Погода в Украине 11 ноября 2025

На территории Украины сегодня будет облачно, сообщили в Укргидрометцентре.

На западе страны небольшие, на остальной территории умеренные, в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях дожди.

Ночью и утром в западных областях и на Левобережье местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 5-10°, в западных областях 1-6° тепла. Днем 7-12°, на юге и востоке страны 11-16°.

Прогноз погоды в Украине на сутки 11 ноября / facebook.com/UkrHMC

Погода в Украине - прогнозы

Как писал Главред, синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о том, что 11 ноября регионы накроет сильный циклон. В течение дня дожди будут лить в большинстве областей.

На западе, севере и в центральных областях температура воздуха снизится до 6-10 градусов тепла. На юге будет теплее всего - 13-17 градусов тепла.

Синоптик Игорь Кибальчич говорил, что в течение недели погода в Украине будет аномально теплой, временами с дождями и туманами. Он подчеркнул, что благодаря поступлению теплой воздушной массы средиземноморского происхождения, температурный фон прогнозируется существенно выше климатической нормы.

