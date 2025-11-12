Укр
Украина разрешила множественное гражданство с пятью странами: кто попал в список

Анна Ярославская
12 ноября 2025, 11:43
Правительство выбрало государства, где проживают самые большие украинские общины.
  • С какими государствами у Украины будет множественное гражданство
  • Нужно ли будет отказываться от гражданства Украины

Кабинет министров утвердил перечень государств, граждане которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке без необходимости отказываться от уже имеющегося. В то же время у украинце-жителей этих стран будет возможность претендовать на второй паспорт, сохраняя свой украинский.

Как говорится в постановлении № 1412, упрощенное приобретение гражданства Украины предусмотрено для граждан:

  • Канады;
  • Германии;
  • Польши;
  • Соединенных Штатов Америки;
  • Чехии.

Граждане этих государств смогут получить украинский паспорт по упрощенной процедуре, а украинцы — паспорта этих стран, не теряя своего.

Правительство выбрало государства, где проживают самые большие украинские общины: в Канаде и США — это преимущественно потомки предыдущих волн эмиграции, а в Германии, Польше и Чехии — украинцы, которые выехали из-за войны.

Постановление вступает в силу одновременно со вступлением в силу закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению реализации права на вступление и сохранение гражданства Украины" от 18 июня 2025 года (закон о множественном гражданстве), то есть 16 января 2026 года.

Закон о множественном гражданстве - что известно

Как писал Главред, 18 июня 225 года Верховная Рада приняла в целом закон 11469 о введении института множественного гражданства в Украине. За его основу проголосовали 243 депутата. Инициатором законопроекта является президент Зеленский

Законопроект имеет целью упростить получение украинского гражданства для лиц из тех стран, которые являются партнерами Украины. И речь идет не только об этнических украинцах, но и о гражданах других государств, которые хотят получить такую возможность. Исключением являются граждане стран-агрессоров, которые выступают против Украины.

15 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о множественном гражданстве.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что выступает за двойное гражданство в Украине.

В сентябре 2021 года во время визита в США Зеленский пообещал украинской диаспоре в США ввести двойное гражданство.

В июне 2024 года мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет с двойным гражданством запретили пересекать границу - Украина отменила исключение относительно "проживания за границей", которое ранее позволяло определенной категории украинских мужчин выезжать из страны.

Закон о множественном гражданстве содержит ряд рисков: мнение эксперта

Адвокат, управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько рассказал Главреду, что сам факт принятия этого законопроекта не противоречит Конституции Украины. Более того, множественное гражданство в Украине уже де-факто существует.

С одной стороны, этот шаг открывает двери для сохранения связи с миллионами украинцев за рубежом. Однако одновременно с преимуществами возникают и значительные риски. Прежде всего - юридические коллизии.

"Возникают и риски для национальной безопасности: двойная лояльность, сложность формирования вооруженных сил, возможность уклонения от обязанностей. Возможность политического влияния со стороны других государств через своих граждан в Украине. Отсутствие четкого механизма контроля за интеграцией новых граждан (языковые, исторические, правовые экзамены). Не говоря уже о рисках для жителей временно оккупированных территорий, которые могут потерять украинское гражданство из-за навязанных оккупантами действий", - объяснил Ясько.

По его словам, новый законопроект о множественном гражданстве отвечает современным вызовам и открывает новые возможности для Украины, но содержит ряд юридических рисков и рисков безопасности, которые требуют доработки и четкого контроля.

"Особенно важно обеспечить защиту от политического влияния недружественных государств и не допустить дискриминации или потери гражданства для жителей оккупированных территорий", - резюмировал адвокат.

Другие новости:

Какие страны ЕС выбирают украинские беженцы?

По информации Евростата, самыми популярными направлениями для украинских беженцев стали:

  • Германия, которая приняла больше всего человек (1 235 960 или 28,9% от общего количества в ЕС);
  • Польша, где нашли убежище 955 110 человек (22,3%);
  • Чехия, которая приняла 369 330 беженцев (8,6%).
