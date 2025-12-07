Похоронил брата и возвращался домой: мужчина едва не погиб от прицельной атаки

Российские оккупанты пытались бить гражданского мужчину FPV-дроном.

Российские оккупанты едва не убили гражданского мужчину в Константиновке. За ним гнался вражеский FPV-дрон. Об этом рассказали в бригаде "Хищник" при Департаменте патрульной полиции Украины.

Это произошло сразу после того, как мужчина похоронил своего брата. Его убил российский дрон.

"Услышал звук FPV со спины, сразу бросился бежать. Если бы не прыгнул - меня бы уже не было", - рассказывает пострадавший мужчина. видео дня

После взрыва он начал умолять о помощи. Его крик услышали бойцы МВГ бригады "Хищник". У мужчины осколочные ранения и перелом ноги. Ему оказали неотложную помощь, перенесли в укрытие и эвакуировали.

В момент, когда наши защитники оказывали мужчине помощь, над ними снова начали кружить вражеские дроны. Сейчас пострадавший мужчина находится в больнице.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, интенсивные бои за город Покровск, что в Донецкой области, продолжаются. Кроме этого, враг пытается продвигаться в Днепропетровской и Запорожской областях.

Аналитики DeepState заявили, что армии страны-агрессора России за последние сутки удалось продвинуться в Волчанске, а также вблизи прилегающих населенных пунктов на Харьковщине.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что украинские бойцы в районе Покровска и Мирнограда не дают возможности захватчикам накопить штурмовые пехотные группы и продвигаться в обход этих населенных пунктов.

