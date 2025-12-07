РФ готовит масштабную наступательную операцию: какой город в опасности

Операцию по захвату украинского города враг может начать не раньше весны.

Враг готовит свою дальнейшую наступательную операцию в направлении на Запорожье / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Минобороны РФ

Основное:

РФ может готовить наступление на Запорожье

Наступательную операцию противник может начать не раньше весны

На Запорожском направлении и смежных территориях российские оккупанты усиливают активность, что может сигнализировать о подготовке крупной наступательной операции. Об этом заявил эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк в эфире Еспресо.

По его словам, самая сложная ситуация сейчас наблюдается на направлении Гуляйполя. Российские силы пытаются прорваться в Покровское и уже ведут бои за Гуляйполе.

"Враг, имея там достаточно серьезное преимущество в живой силе и вооружении, прорвал тактическую зону обороны на широком фронте, где-то около 30 км. Все это позволяет утверждать, что захватчик готовит свою дальнейшую наступательную операцию в направлении Запорожья", - рассказал военный эксперт.

Гуляйполе / Инфографика: Главред

О том, что РФ готовит наступательную операцию на Запорожье свидетельствует активизация вражеской 7-й десантно-штурмовой дивизии в районе Степногорска и Плавней.

При этом Кевлюк отметил, что операцию по захвату Запорожья противник может начать не раньше весны.

"Враг не сделает это быстро. Однако активность противника в Запорожской области, на стыке Донецкой и Днепропетровской, Запорожской областей говорит именно за это", - резюмировал эксперт.

Грозит ли Запорожью наступление россиян - мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что россияне пытаются расширить возможности для дальнейшего наступления на Запорожье.

"Как мы видим, россияне пытаются сформировать плацдарм в квадрате Покровское-Гуляйполе. Это делается ими для того, чтобы расширить возможности для дальнейшего наступления на Запорожье. В этом смысле они действуют прогнозируемо и спланировано. Этот плацдарм им нужен для размещения там большой группировки, чтобы можно было обеспечить несколько общевойсковых армий", - сказал Коваленко.

Как писал Главред, российские оккупанты перешли к новой тактике воздушных атак по гражданской инфраструктуре Украины. В частности, враг впервые нацелился на объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными из-за их ключевой роли в обеспечении жизни миллионов людей.

Кроме этого, россияне атаковали Харьковскую область. Враг ударил прямо по плотине Печенежского водохранилища. Из-за российского удара плотина была частично разрушена. Власти прекратили движение транспорта.

Тем временем украинские бойцы проводят поисково-штурмовые действия и ликвидацию врага в городской застройке Покровска. За минувшие сутки ВСУ отбили 45 вражеских штурмов на Покровском направлении.

О персоне: Виктор Кевлюк Эксперт Центра оборонных стратегий. Полковник запаса. Имеет за плечами 35 лет военной службы. Был начальником организационно-мобилизационного управления штаба ОК Запад (2014-2018), начальником центра гражданско-военного сотрудничества ООШ ВСУ (2018-2020).

