Скандал в ВСУ: полковника Манько обвиняют в сливе секретных карт - что говорят военные

Юрий Берендий
27 октября 2025, 19:54
Скандал вокруг публикации полковником ВСУ Манько военных карт с грифом "Секретно" вызвал резонанс среди активистов, аналитиков и военных.
Скандал в ВСУ: полковника Манько обвиняют в сливе секретных карт - что говорят военные
В ВСУ скандал из-за слива секретных карт - почему волонтеры и военные обвиняют полковника ВСУ Манько / Колаж: Главред

О чем идет речь в материале:

  • Что известно о скандале со "слитыми картами" Валентина Манько - что показано на "слитых картах"
  • Действительно ли карты, опубликованные Манько имели гриф секретности
  • Как реагируют военные на "слив"

В Украине разгорелся громкий скандал вокруг полковника и главы управления штурмовых войск ВСУ Валентина Манько, который опубликовал в своем TikTok-аккаунте фото и видео, на которых, как отмечают военные и волонтеры, были изображены секретные карты боевых операций с обозначениями украинских позиций.

Главред собрал все, что известно о скандале.

Что известно о скандале со "слитыми картами"

Активист и волонтер Сергей Стерненко обвинил Героя Украины полковника Валентина Манько, который ранее оказался в центре скандала из-за постов под российскую музыку, в публикации в соцсетях фотографий с картами под грифом "Секретно". Об этом Стерненко сообщил 27 октября на своей странице в Телеграме.

Он обнародовал фото из августовского сообщения Манько в TikTok, где военный сидит за столом с собакой, на которых видны карты и помещения без размытия, якобы содержащие секретную информацию. Точная дата снимков остается неизвестной.

"Полковник Манько в TikTok опубликовал фото, на которых видны карты с грифом "Секретно". Публикация таких фото может помочь врагу", - написал Стерненко.

Что показано на "слитых картах"

OSINT-проект "КиберБорошно" отметил, что карты, опубликованные уже в видео в Facebook Валентином Манько 26 октября, не совпадают с аналитическими данными DeepState - в частности, на Днепропетровщине в районе между Вербовым и Березовым зафиксировано расхождение до 9 километров.

В проекте также напомнили, что недавно главнокомандующий ВСУ Сирский подчеркнул недопустимость искажения или сокрытия информации в отчетах о реальном положении дел на фронте.

"А еще если присмотреться, то вверху ссылка на Дельту. То есть это Дельта на которой нарисованы вот эти отметки. Насколько известно, то показывать Дельту в публичное пространство - нельзя. Как минимум военных ниже по званию за это муштруют. И добавить нечего", - указывают в OSINT-проекте.

Смотрите видео, опубликованное Валентином Манько в Facebook, где якобы видно программу Delta:

Действительно ли карты, опубликованные Манько имели гриф секретности - DeepState

Аналитики мониторинговой группы DeepState отмечают, что ситуацию со скандалом вокруг публикации карт Валентина Манько сложно оценивать.

На видео за полковником ВСУ действительно видно систему ситуационной осведомленности Delta, которая имеет гриф ДСП (для служебного пользования), что означает ограниченный доступ и запрет разглашения без соответствующего разрешения.

"Информация на карте полковника сильно отличается от той, которая отображена на deepstatemap.live. Это может быть как сознательное искажение реальной обстановки перед Главнокомандующим, так и реальные позиции Сил Обороны, которые часто выставляют для бумажного удержания села. В большинстве приказ на отход с таких позиций не дают, или дают когда уже поздно", - говорится в сообщении.

В DeepState добавили, что благодаря взаимодействию их команды с военными удалось обеспечить отход девяти солдат из Белогоровки, которых ранее держали в селе, чтобы не фиксировать как потери, и выразили благодарность генералу, который помог принять это решение.

Аналитики также напомнили, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский недавно подчеркнул недопустимость искажения реального положения дел и заявил, что командиры, которые скрывают правду в докладах, не могут оставаться на должностях.

Они отмечают, что анализ фронта становится все сложнее, ведь понятие крайней линии уже размыто, и даже наличие линии не гарантирует отсутствия участков, где происходят ожесточенные бои с участием пехоты, минометчиков, эвакуационных и инженерных подразделений.

Как на скандал отреагировал сам Манько

Сам полковник ВСУ Манько, отвечая на критику в соцсетях, обнародовал в комментарии к своему видео еще одно фото карты в лучшем качестве с просьбой внимательнее ее рассмотреть.

Скандал в ВСУ: полковника Манько обвиняют в сливе секретных карт - что говорят военные
/ Фото: скриншот
Скандал в ВСУ: полковника Манько обвиняют в сливе секретных карт - что говорят военные
/ Фото: скриншот

Позже в Facebook он пояснил, что опубликованные им снимки проходят тщательную проверку.

"Все что я публикую проходит проверку - это раз. Это обычная карта Гугл карт, где я обозначил какие села за нами, а какие нет", - отметил он в заметке.

Как реагируют военные на скандал

Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" в своем Telegram отметил, что вокруг нового командующего штурмовых войск разворачивается настоящая медийная эпопея - ежедневно появляются новые подробности и обновления о нем, а его страницы в соцсетях стали одними из самых популярных и обсуждаемых в украинском информационном пространстве.

"Однако меня не сильно интересуют те факапы или другие кринжовые моменты, больше хочу дождаться того, что будет дальше: адекватная реакция с последствиями или просто будем (неценз. наблюдать, - ред.) дальше. Печально, что таких ситуаций и персонажей на все СОУ довольно много, однако узнаем о единицах и то только после общественной огласки", - подчеркнул он.

Военный с позывным "Алекс" отметил, что представляет, как бы резко отреагировали на подобное, если бы любой боец опубликовал такое даже на частной странице с небольшой аудиторией, и добавил, что, по его мнению, никто не стал бы проверять, насколько актуальна или важна информация на карте.

Командир 108-го отдельного батальона ВСУ "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов также раскритиковал видеодоклад Валентина Манько.

"Не могу осознать, что этого человека рассматривают как кандидата на должность командующего штурмовых войск. Боюсь, что ГК (главнокомандующий ВСУ, - ред.) воспринимает ситуацию, описанную в этом докладе, как реальную", - написал он в X.

В частности, офицер ВСУ и бывший боевой медик Станислав отметил, что публикация фото из полевого штаба, где видно карты, "Крапиву" или местность, является грубым нарушением правил безопасности.

"Действия таких недальновидных создают реальную угрозу, дают врагу возможность идентифицировать местность, позиции и подразделения. Человек, который позволяет себе такое, не имеет морального или профессионального права называться офицером. Он должен быть немедленно отстранен от должности и понижен в звании", - считает военный.

Военный с позывным "Юнкер" добавил, что в его роте бойцы знают о запрете публиковать незамазанные устройства, а здесь командующий показывает пример, но, "к счастью, должность для них не является критерием авторитета".

Есть ли тайная цель в выкладывании таких данных

Аналитик Inform Napalm Антон Павлушко заявил, что полковник и руководитель Управления штурмовых войск ВСУ Валентин Манько не должен был публиковать военные карты с грифом "секретно" в TikTok, ведь такие карты не должны попадать в широкую общественность даже по истечении определенного времени с момента их обновления.

"Враг может увидеть какие-то отметки или задаться вопросом, почему глава этого рода войск вообще смотрит именно на этот участок фронта. Линия фронта у нас не такая динамичная, чтобы даже за недели-месяцы что-то глобально менялось", - отметил Павлушко в комментарии Еспресо.

Павлушко также обратил внимание на пол в кабинете на видео, который может помочь определить локацию, где его снимали. По его словам, специфическая плитка или линолеум позволяют опытным людям даже установить точное место, особенно если это прифронтовая зона или необычное помещение. Он добавил, что из-за этого факта сомневается, что видео было намеренно опубликовано для введения врага в заблуждение.

"Даже если это какая-то сложная спецоперация, многоходовка, то при таких кадрах в такое верится с трудом", - подытожил Павлушко.

О персоне: Валентин Манько

Валентин Манько - это украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, начальник Управления штурмовых подразделений (Штурмовых войск) ВСУ. Герой Украины (2024).

Родился 29 января 1981 года в селе Григорьевка (ныне - Бунчужное), Днепропетровской области. С началом российско-украинской войны в 2014 году добровольно ушел на фронт, командовал подразделением в составе ДУК "Правый сектор", а затем создал собственный добровольческий отряд.

В дальнейшем Манько стал командиром 33-го отдельного штурмового полка ВСУ, который отличился на фронтах Донецкой и Харьковской областей. В 2025 году назначен начальником вновь созданного Управления штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины.

Известен как инициатор развития штурмовых войск - нового рода сил, специализирующихся на прорыве обороны противника и ведении ближних боев.

Награжден орденом "Золотая Звезда" за личное мужество и героизм в боях против российских оккупантов.

