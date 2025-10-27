Будет даже налипание мокрого снега: синоптики удивили новым прогнозом

Погода в Луцке будет самой прохладной. Там температура воздуха опустится до +4 градусов.

https://glavred.info/synoptic/budet-dazhe-nalipanie-mokrogo-snega-sinoptiki-udivili-novym-prognozom-10710026.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 28 октября / фото: pexels

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 28 октября

Где температура воздуха опустится до 0 градусов

Когда вернутся дожди и снег

Погода в Украине 28 октября будет местами дождливой и снежной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили І уровень опасности в Карпатах из-за сильных порывов ветра - 17-22 м/с.

видео дня

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 28 октября / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о том, что 28 октября будет дождливая погода, а в Карпатах ожидается снег. На западе и севере ожидаются сильные порывы ветра.

Температура воздуха в Украине повысится до +9+12 градусов. Только на юго-востоке будет теплее - +11+16 градусов. С 30-го октября в Украине потеплеет.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 28 октября

В Украине 28 октября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами в Украине, кроме восточных областей. В Карпатах будет снег с налипанием. Ветер будет западный и юго-западный со скоростью 7-12 м/с. В западных областях будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 1-6° тепла, днем 8-13°, на юге и юго-востоке страны 11-16°. В Карпатах ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, порывы ветра 17-22 м/с; температура ночью около 0°, днем 1-6° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит 0

По данным meteoprog, 28 октября в Украине будет прохладно. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +9...+15 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха опустится до +9...+15 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 28 октября / фото: meteoprog

Погода 28 октября в Киеве

В Киеве 28 октября будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 8-13°; в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 10-12°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 28 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине - новости по теме

Как писал Главред, в течение этой недели украинцы могут ожидать небольшого потепления, однако синоптики предупреждают - до конца октября температурный фон снова может снизиться.

Тем временем синоптик Наталья Диденко отмечала, что погода в Украине в среду, 22 октября, будет без каких-то особых осадков, но возможны заморозки.

О заморозках в восточных областях предупреждали и в Укргидрометцентре. В этих регионах на 23 октября объявили штормовое предупреждение.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред