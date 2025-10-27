Украину охватит порывистый ветер и снег: когда наступит долгожданное потепление

Синоптик сказала, что порывы ветра будут составлять почти 15 метров в секунду.

Прогноз погоды на 28 октября / фото: УНИАН

Погода в Украине во вторник, 28 октября, будет облачной и дождливой. Об этом заявила синоптик Наталья Диденко.

"Практически повсюду 28-го октября или облачно, или с дождями словом, сырая погода. В Карпатах с мокрым снегом", - подчеркнула она.

Отмечается, что температура воздуха в Украине составит +9...+12 градусов, на западе +7...+10, на юге и юго-востоке +11...+16 градусов.

Синоптик добавила, что на западе и севере Украины ветер будет порывистым, порой с порывами до 15 метров в секунду.

Погода 28 октября / фото: meteoprog

Погода в Киеве

Диденко рассказала, что в Киеве во вторник местами возможен небольшой дождь, а местами - прояснения.

Также ожидается порывистый ветер западного направления. Ночью температура составит +5 градусов, днем +10, +11 градусов.

Она также отметила, что с 30 октября в Украине потеплеет.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Когда в Украину придет зимний холод

Народный синоптик Станислав Щедрин говорил, что похолодание придет в Украину в первых числах ноября.

"С 10 ноября стоит ожидать довольно прохладную погоду. После бабьего лета, которое будет примерно с 20 по 28 ноября, придет значительное похолодание", - подчеркнул он.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптики объявили І уровень опасности в восточных, юго-восточных, Полтавской и Сумской областях. Там из-за значительных дождей и сильных порывов ветра объявили І уровень опасности.

Синоптик Наталья Диденко говорила, что в понедельник, 27 октября, часть регионов Украины накроют дожди и сильный ветер. Столбики термометров опустятся до +7 градусов.

В то же время, синоптик Игорь Кибальчи рассказывал, что на протяжении рабочей недели ожидается переменчивый характер погоды. По всей территории страны пройдут дожди, временами возможны даже ливни. Постепенное улучшение погодных условий прогнозируется ближе к выходным.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

