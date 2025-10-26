Мощный циклон со снегом и дождем: во многих регионах объявили штормовое предупреждение

Синоптики объявили І уровень опасности из-за осадков и сильных порывов ветра.

https://glavred.info/synoptic/moshchnyy-ciklon-so-snegom-i-dozhdem-vo-mnogih-regionah-obyavili-shtormovoe-preduprezhdenie-10709768.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 27 октября / фото: Главред

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 27 октября

Где температура воздуха опустится до 0 градусов

Когда вернутся дожди и снег

Погода в Украине 27 октября будет местами дождливой и снежной. В этот день даже ожидаются дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили І уровень опасности в восточных, юго-восточных, юго-восточных, Полтавской и Сумской областях. Там из-за значительных дождей и сильных порывов ветра объявили І уровень опасности.

видео дня

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, коммунальных и строительных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.

Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о том, что 27 октября в Украине будет идти дождь. Регионы будут под влиянием мощного циклона. Существенных осадков не будет только на западе, севере и Винницкой области. Температура воздуха опустится до 7-12 градусов тепла. На юге и юго-востоке будет теплее - 12-16 градусов тепла. С четверга-пятницы в большинстве областей будет потепление и прояснения.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 27 октября

В Украине 27 октября будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют дожди в восточных, юго-восточных, западных, северных областях. В Карпатах ожидается мокрый снег. Ветер будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 3-8° тепла, днем 8-13°; на юге страны ночью 7-12°, днем 11-16°. В Карпатах местами небольшой мокрый снег и дождь; температура ночью около 0°, днем 1-6° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +4

По данным meteoprog, 27 октября в Украине будет прохладно. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +9...+18 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до +4...+10 градусов.

Погода 27 октября в Киеве

В Киеве 27 октября будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 8-13°; в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 10-12°", - сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине - новости по теме

Как писал Главред, в течение этой недели украинцы могут ожидать небольшого потепления, однако синоптики предупреждают - до конца октября температурный фон снова может снизиться.

Тем временем синоптик Наталья Диденко отмечала, что погода в Украине в среду, 22 октября, будет без каких-то особых осадков, но возможны заморозки.

О заморозках в восточных областях предупреждали и в Укргидрометцентре. В этих регионах на 23 октября объявили штормовое предупреждение.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред