Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Мощный циклон со снегом и дождем: во многих регионах объявили штормовое предупреждение

Ангелина Подвысоцкая
26 октября 2025, 19:36
485
Синоптики объявили І уровень опасности из-за осадков и сильных порывов ветра.
погода
Прогноз погоды в Украине на 27 октября / фото: Главред

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 27 октября
  • Где температура воздуха опустится до 0 градусов
  • Когда вернутся дожди и снег

Погода в Украине 27 октября будет местами дождливой и снежной. В этот день даже ожидаются дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили І уровень опасности в восточных, юго-восточных, юго-восточных, Полтавской и Сумской областях. Там из-за значительных дождей и сильных порывов ветра объявили І уровень опасности.

видео дня

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, коммунальных и строительных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.

Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о том, что 27 октября в Украине будет идти дождь. Регионы будут под влиянием мощного циклона. Существенных осадков не будет только на западе, севере и Винницкой области. Температура воздуха опустится до 7-12 градусов тепла. На юге и юго-востоке будет теплее - 12-16 градусов тепла. С четверга-пятницы в большинстве областей будет потепление и прояснения.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 27 октября

В Украине 27 октября будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют дожди в восточных, юго-восточных, западных, северных областях. В Карпатах ожидается мокрый снег. Ветер будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 3-8° тепла, днем 8-13°; на юге страны ночью 7-12°, днем 11-16°. В Карпатах местами небольшой мокрый снег и дождь; температура ночью около 0°, днем 1-6° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +4

По данным meteoprog, 27 октября в Украине будет прохладно. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +9...+18 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до +4...+10 градусов.

Погода 27 октября в Киеве

В Киеве 27 октября будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 8-13°; в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 10-12°", - сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине - новости по теме

Как писал Главред, в течение этой недели украинцы могут ожидать небольшого потепления, однако синоптики предупреждают - до конца октября температурный фон снова может снизиться.

Тем временем синоптик Наталья Диденко отмечала, что погода в Украине в среду, 22 октября, будет без каких-то особых осадков, но возможны заморозки.

О заморозках в восточных областях предупреждали и в Укргидрометцентре. В этих регионах на 23 октября объявили штормовое предупреждение.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
У кого 27 октября будут выключать свет: в "Укрэнерго" обновили данные

У кого 27 октября будут выключать свет: в "Укрэнерго" обновили данные

21:26Украина
Мощный циклон со снегом и дождем: во многих регионах объявили штормовое предупреждение

Мощный циклон со снегом и дождем: во многих регионах объявили штормовое предупреждение

19:36Синоптик
"Мы люди вежливые": Россия признает независимость Украины, но есть нюанс

"Мы люди вежливые": Россия признает независимость Украины, но есть нюанс

19:33Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Время перемен: Вселенная скоро подарит большую удачу трем знакам зодиака

Время перемен: Вселенная скоро подарит большую удачу трем знакам зодиака

Карта Deep State онлайн за 26 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 26 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках семейного обеда за 19 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках семейного обеда за 19 секунд

Гороскоп Таро на неделю с 27 октября по 2 ноября: Козерогам - подстава, Рыбам - рост

Гороскоп Таро на неделю с 27 октября по 2 ноября: Козерогам - подстава, Рыбам - рост

Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - перемены, Рыбам - любовь

Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - перемены, Рыбам - любовь

Последние новости

21:26

У кого 27 октября будут выключать свет: в "Укрэнерго" обновили данные

21:01

Сюрпризы от Трампа, и не только: чего ждать дальшемнение

20:48

Готовьте сразу двойную порцию: рецепт закуски, которая исчезает со стола за минуту

20:42

Дамба в Белгороде не выдержала: "Мадяр" раскрыл подробности и последствия удараВидео

19:36

Мощный циклон со снегом и дождем: во многих регионах объявили штормовое предупреждение

У России появилась реактивная крылатая ракета: Сергей Флэш - о дальнобойных УАБУ России появилась реактивная крылатая ракета: Сергей Флэш - о дальнобойных УАБ
19:33

"Мы люди вежливые": Россия признает независимость Украины, но есть нюанс

18:59

Сельский рецепт успеха: как простой прием осенью помогает урожаю веснойВидео

18:56

Сгорел до тла: россияне атаковали дроном пассажирский автобус с людьми

18:30

"Жизнь только начиналась": россияне убили 19-летнюю Анастасию и ее маму в Киеве

Реклама
18:18

Чтобы не "лезли" к соседям - на каком расстоянии от забора законно сажать деревьяВидео

17:43

"Нужно было действовать иначе": Суханов признался, какое решение стало ошибкой

17:37

В России раздаются взрывы: под атакой военные аэродромы

17:32

Важный церковный день: что ни в коем случае нельзя делать 27 октября, приметы

17:01

Оккупанты просачиваются в Покровск: офицер ВСУ раскрыл масштабы угрозы

16:50

Погода не прекращает удивлять: в Украину идет ощутимое потепление, но есть нюанс

16:40

"После Нового года будет мир": раввин дал дал точную дату завершения войныВидео

16:21

Визит главного переговорщика Путина в США обернулся провалом - что произошло

16:10

Бой Усик - Уордли уже назначен: промоутер назвал дату и место поединка

15:43

Бойцы ГУР провели дерзкую операцию Крыму: что удалось "подстрелить"

15:20

Бывшая Цымбалюка не сдержалась и резко высказалась о "Холостяке" и их разрыве

Реклама
15:01

Россия атаковала Кривой Рог КАБом: что известно о последствиях удара

14:58

Украину накроют ливни и сильный ветер: в какие регионы ворвется штормовая погода

14:52

Как приготовить еду, если нет электричества и газа: самый лучший способВидео

14:36

Сколько еще может длиться война в Украине - Туск приоткрыл завесу переговоров

14:22

Самый вкусный осенний десерт: рецепт запеканки из тыквы за 30 минут

14:00

Почему 27 октября нельзя работать с острыми предметами: какой церковный праздник

13:58

В Кремле паранойя, Путин испугался переворота и передачи власти – The Telegraph

13:57

Россия готовит массированные удары - под прицелом шесть украинских областей

13:35

Китайский гороскоп на завтра 27 октября: Тиграм - обида, Кроликам - гнев

13:21

Доллар запрыгнул на пьедестал: что будет с курсом валюты в ближайшее время

13:08

Как сказать по-украински "чиновник": ошибка, которую часто совершаютВидео

13:02

Финансовый гороскоп на неделю с 27 октября по 2 ноября

13:01

Погода на завтра 27 октября - прогноз для каждой области и Киева (обновляется)

12:52

Что на самом деле означает лай: ученые расшифровали "язык" собак

12:38

"Четыре дня в реанимации": известный украинский актер-воин попал в ДТП

12:33

Блэкаут в шести регионах России: эксперт оценил сценарий для Украины

12:11

ВСУ отбросили врага и освободили три села - какая сейчас ситуация под Покровском

12:09

Самые экономные знаки зодиака: кто умеет обращаться с деньгами лучше всех

11:59

Гороскоп Таро на неделю с 27 октября по 2 ноября: Козерогам - подстава, Рыбам - рост

11:49

Не США: неожиданно появился новый возможный посредник в переговорах Украины и РФ

Реклама
11:33

Украина и Россия могут сесть за стол переговоров, но при одном условии – NYT

11:28

Украина становится частью американских выборов 2026 годамнение

11:05

Путину доложили об окружении украинских войск в Купянске: что говорят в ВСУ

10:20

Любовный гороскоп на неделю с 27 октября по 2 ноября

10:18

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 октября (обновляется)

09:57

Ударили в пиковый момент: партизаны в Крыму серьезно нарушили снабжение армии РФ

09:44

Гороскоп на неделю с 27 октября по 2 ноября: Овнам - перемены, Девам - рутина

09:39

Карта Deep State онлайн за 26 октября: что происходит на фронте (обновляется)

09:31

Зеленский отреагировал на удар РФ по Киеву и раскрыл детали

09:21

Рывок перед зимой: о проблеме тактики россиянмнение

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять