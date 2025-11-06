Неожиданное движение: военный предупредил об активности врага на важном направлении

Враг наращивает действия, оставляя украинские подразделения в режиме постоянной готовности.

Российские подразделения усиливают атаки на Лиманском направлении / Коллаж: Главред, фото: 21 отдельная механизированная бригада

Активность оккупантов на Лиманском направлении возросла после ухудшения погоды

Враг ведет боевые действия круглосуточно и контролирует логистические пути

Активность российских оккупационных войск на Лиманском направлении растет, особенно после ухудшения погодных условий. Об этом сообщил военный Станислав Бунятов с позывным "Осман" в своем Telegram-канале.

Действия российских подразделений

По его словам, российские пехотные подразделения ведут активные боевые действия круглосуточно, пытаясь обходить ключевые населенные пункты с флангов. Экипажи вражеских беспилотников работают над расширением зон полетов и контролем логистических путей и подходов к Лиману.

"Вражеские экипажи БПЛА работают над увеличением полетных дистанций, контролем наших логистических путей и подходов к Лиману", - отметил "Осман".

Действия украинских сил обороны

Со своей стороны украинские силы обороны ведут эффективную круглосуточную утилизацию противника, однако постоянное подкрепление врагом резервных подразделений позволяет сохранять темп наступательных действий.

"С нашей стороны довольно эффективная круглосуточная утилизация, однако постоянная подпитка вражеских подразделений резервами позволяет не снижать темпов", - добавил Бунятов.

Прогноз эксперта относительно дальнейших действий врага

По прогнозу Ивана Ступака, военного эксперта и бывшего сотрудника СБУ, российские войска могут нарастить активность на фронте, стремясь достичь существенных результатов.

"Москва может удерживать паузу до декабря, а во время рождественских праздников сделать попытку прорыва. До февраля Россия, вероятно, попытается прорвать украинский фронт и заставить его посыпаться", - отмечает эксперт.

Как сообщал Главред, российские войска захватили один населенный пункт и продвинулись в районах еще шести населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях. Об этом 6 ноября сообщил украинский аналитический проект DeepState.

Напомним, что на Покровском направлении, в зоне ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ, наблюдается заметное усиление штурмовой активности российских войск вдоль всей линии обороны.

Кроме того, на Харьковщине подразделения Сил обороны Украины выбили российские войска из северной части Купянска, хотя ситуация в районе остается напряженной, отметил начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

О персоне: Станислав Бунятов Бунятов Станислав Станиславович - украинский военный, младший сержант. Сейчас он командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, имеет позывной "Осман". Об этом сообщает Википедия. В начале полномасштабного вторжения РФ Бунятов стал волонтером в Мелитополе, поддерживал ВСУ и детские дома. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Впоследствии он был распределен в штат 24 Отдельного Штурмового Батальона "Айдар" на должность "наводчик", впоследствии стрелок-снайпер (марксмен), сейчас занимает должность "командир машины/командир отделения". В апреле-июле 2022 года "Осман" участвовал в освобождении пгт Павловка и обороне рубежей Угледарского направления в Донецкой области. Бунятов стал автором Telegram канала "Говорят Снайпер", в котором рассказывает о настоящей ситуации на украинском фронте. Telegram канал насчитывает более 200 тысяч подписчиков.

