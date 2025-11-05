Враг продвинулся сразу в трех областях Украины: DeepState раскрыл детали

Украинские подразделения также продвинулись на Покровском направлении.

https://glavred.info/front/vrag-prodvinulsya-srazu-v-treh-oblastyah-ukrainy-deepstate-raskryl-detali-10712630.html Ссылка скопирована

DeepState обновили данные о ситуации на линии соприкосновения / Коллаж: Главренд, фото: Генштаб, DeepState

Коротко о главном:

Аналитики DeepState обновили карту и показали изменения на фронте

Враг продвинулся в нескольких областях Украины

Украинская армия же продвинулась на Покровском направлении

В среду, 5 ноября DeepState обновили данные о ситуации на линии соприкосновения - российская армия продвинулась сразу в четырех населенных пунктах в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях.

Украинская армия продвинулась на Покровском направлении - отбросила противника вблизи села Шахово. Об этом сообщили аналитики DeepState.

видео дня

Однако враг продвинулся сразу в четырех населенных пунктах - вблизи села Владимировка Покровского района Донецкой области, сел Бологовка и Каменка Купянского района Харьковской области и села Приволье Синельниковского района Днепропетровской области.

Захватит ли враг Покровск - мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал о вероятности захвата Покровска россиянами и о том, куда, в случае успеха, оккупант пойдет дальше. Коваленко отметил, что если войска РФ все же захватят Покровск, это будет их оперативно-тактической победой, дальше они смогут наступать на все стороны света.

Впрочем, эксперт уточнил, что пока ситуация в Покровске не такая сложная, как ее изображают россияне, однако угроза все же есть. Основная задача войск РФ в Покровске - не прямые боевые столкновения с украинскими защитниками, а рассредоточение и инфильтрация по городу.

Коваленко предполагает, что захватив Покровск, скорее всего, россияне двинутся в направлении Доброполья.

"Безусловно, россияне могут действовать как угодно, по любому сценарию, нелогичному и непредсказуемому. Но по военной науке и логике, они должны были бы дальше идти на Доброполье", - добавил эксперт.

Ситуация на фронте - важные новости

Как сообщал Главред, окружения украинских подразделений и частей в Покровске нет. Об этом заявили в Генштабе ВСУ. Украинские Силы обороны продолжают держать оборону в пределах Покровско-Мирноградской агломерации. Отмечается, что сейчас проводятся мероприятия по блокированию противника, который пытается просачиваться и накапливаться в городе Покровск.

Кроме того, экипажи танков 5 отдельной штурмовой бригады ВСУ уничтожили вражескую штурмовую группу врага, которая готовилась к атаке украинских позиций. Украинские воины обнаружили и уничтожили вражескую группировку, которая скрывалась в здании, сосредоточив свои силы для дальнейшего наступления.

Напомним, как сообщает немецкое издание Bild, ссылаясь на украинских военных, в районе Покровска в Донецкой области ситуация стремительно обостряется. Россияне продолжают наступать и пытаются полностью окружить украинскую группировку.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред