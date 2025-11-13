Укр
Лукашенко может предать Путина: появился неожиданный прогноз

Алексей Тесля
13 ноября 2025, 15:27
Угрозы переворота в РФ для Путина нет, по крайней мере сейчас, считает Иван Ступак.
Лукашенко может предать Путина: появился неожиданный прогноз
Александр Лукашенко может предать Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот

Важное из заявлений Ступака:

  • Угрозы переворота в РФ для Путина пока нет
  • Лукашенко может предать Путина

Военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак прокомментировал вопрос вероятности бунта в РФ против диктатора Владимира Путина.

"В окружении Путина нет никого, кто мог бы это сделать. После путча Пригожина таких людей не осталось", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

видео дня

Эксперт напомнил о том, что Путин находится под постоянной охраной, и ему постоянно докладывают, кто с кем встречается, какие чиновники, какие олигархи и какие общественные деятели поддерживают контакты, о чем они говорят.

"Постоянно прослушиваются разговоры, чтобы знать, не планируется ли случайно заговор. Все спецслужбы действуют на упреждение и докладывают Путину обо всем", - пояснил он.

Собеседник считает, что угрозы переворота в РФ для Путина нет, по крайней мере сейчас.

"В России нет ярких персонажей, которые могли бы потянуть эту ношу. Пригожин потянул, потому что был, во-первых, медийным, во-вторых харизматичным, хоть и мерзавцем, в-третьих, у него был финансовый ресурс. Больше таких персонажей в РФ нет. Может ли Лукашенко предать Путина? Я думаю, он бы хотел, но страшно. Вся белорусская армия – это 40 тысяч человек. Это ни о чем. Потому Лукашенко играет роль послушного сына, надеясь на то, что после смерти Путина он выйдет и скажет: "Это не я такой. Меня заставили, мне угрожали. На самом деле я помогал Украине, передавал секретные данные и помогал воевать против России", - добавил Ступак.

Смотрите видео - чат с Иваном Ступаком:

Вероятность бунта в РФ: мнение эксперта

Георгий Тука высказался о вероятности мятежа в стране-агрессоре — России. По его словам, теоретически восстание со стороны элит возможно, однако на практике этот сценарий маловероятен. За последние годы, особенно в течение последних двух, Путин и его окружение целенаправленно и достаточно эффективно устранили любую внутреннюю оппозицию, поэтому в современной России, по сути, не осталось сил, способных противостоять режиму.

Ранее появился неожиданный сценарий бунта в РФ с "табакеркой в голову" Путину. Российские силовики за продолжение войны, ведь они понимают, что остановка боевых действий рано или поздно приведет их в трибунал.

Как сообщал Главред, ранее появился вопрос о возможности переворота в РФ. Даже представители Z-общественности сейчас боятся что-то говорить против российского диктатора Путина, ведь эти слова могут оказаться последними.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россию ждет переворот. Стратегия Запада нацеленная на переговоры с Путиным на самом деле неэффективна, нужно работать над переворотом внутри РФ.

О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Владимир Путин Иван Ступак
Одна из областей уже пять дней отключена от энергосистемы Украины - что известно

Одна из областей уже пять дней отключена от энергосистемы Украины - что известно

ВСУ отступают: РФ начала наступление на новом направлении, есть ли угроза обвала фронта

ВСУ отступают: РФ начала наступление на новом направлении, есть ли угроза обвала фронта

Продает имущество: у российской певицы диагностировали психическое заболевание

Продает имущество: у российской певицы диагностировали психическое заболевание

Россия готовится к открытию нового фронта: у Путина уже готовы документы

Россия готовится к открытию нового фронта: у Путина уже готовы документы

Фальшивые традиции: что на самом деле стоит за популярными украинскими символами

Фальшивые традиции: что на самом деле стоит за популярными украинскими символами

Дилемма коррупционных разоблачениймнение

