Лукашенко может предать Путина: появился неожиданный прогноз

Угрозы переворота в РФ для Путина нет, по крайней мере сейчас, считает Иван Ступак.

Александр Лукашенко может предать Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот

Важное из заявлений Ступака:

Угрозы переворота в РФ для Путина пока нет

Лукашенко может предать Путина

Военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак прокомментировал вопрос вероятности бунта в РФ против диктатора Владимира Путина.

"В окружении Путина нет никого, кто мог бы это сделать. После путча Пригожина таких людей не осталось", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

Эксперт напомнил о том, что Путин находится под постоянной охраной, и ему постоянно докладывают, кто с кем встречается, какие чиновники, какие олигархи и какие общественные деятели поддерживают контакты, о чем они говорят.

"Постоянно прослушиваются разговоры, чтобы знать, не планируется ли случайно заговор. Все спецслужбы действуют на упреждение и докладывают Путину обо всем", - пояснил он.

Собеседник считает, что угрозы переворота в РФ для Путина нет, по крайней мере сейчас.

"В России нет ярких персонажей, которые могли бы потянуть эту ношу. Пригожин потянул, потому что был, во-первых, медийным, во-вторых харизматичным, хоть и мерзавцем, в-третьих, у него был финансовый ресурс. Больше таких персонажей в РФ нет. Может ли Лукашенко предать Путина? Я думаю, он бы хотел, но страшно. Вся белорусская армия – это 40 тысяч человек. Это ни о чем. Потому Лукашенко играет роль послушного сына, надеясь на то, что после смерти Путина он выйдет и скажет: "Это не я такой. Меня заставили, мне угрожали. На самом деле я помогал Украине, передавал секретные данные и помогал воевать против России", - добавил Ступак.

Вероятность бунта в РФ: мнение эксперта

Георгий Тука высказался о вероятности мятежа в стране-агрессоре — России. По его словам, теоретически восстание со стороны элит возможно, однако на практике этот сценарий маловероятен. За последние годы, особенно в течение последних двух, Путин и его окружение целенаправленно и достаточно эффективно устранили любую внутреннюю оппозицию, поэтому в современной России, по сути, не осталось сил, способных противостоять режиму.

Ранее появился неожиданный сценарий бунта в РФ с "табакеркой в голову" Путину. Российские силовики за продолжение войны, ведь они понимают, что остановка боевых действий рано или поздно приведет их в трибунал.

Как сообщал Главред, ранее появился вопрос о возможности переворота в РФ. Даже представители Z-общественности сейчас боятся что-то говорить против российского диктатора Путина, ведь эти слова могут оказаться последними.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россию ждет переворот. Стратегия Запада нацеленная на переговоры с Путиным на самом деле неэффективна, нужно работать над переворотом внутри РФ.

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

