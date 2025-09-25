РФ резко уменьшит военные расходы - Reuters

В РФ будут повышать налоги для того, чтобы удержать экономику.

В РФ падает экономика

В России впервые с начала войны будут уменьшены военные расходы. На фоне войны возник серьезный дефицит военных расходов. Об этом сообщает Reuters.

Российское правительство уже утвердило новый проект бюджета на 2026 год. В нем появились обновленные данные по 2025 году, которые прогнозируют падение экономического роста до 1% с 4,3% в прошлом году.

В 2026 году расходы на национальную оборону снизятся до 12,6 триллионов рублей, тогда как в прошлом году они были на уровне 13,5 триллионов рублей. В 2025 году дефицит оценивают в 2,6% ВВП, что на 53% превышает план и является рекордным показателем с начала войны.

Минфин России хочет повысить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%. Ожидается, что это якобы принесет 1,2 триллиона рублей дополнительных доходов в 2026 году. Рост налогов будет направлен на финансирование обороны и безопасности.

РФ также хочет увеличить заимствования на 46%. Также планируется повышение налогов на игорный бизнес. При этом в РФ хотят отменить льготы для малого бизнеса.

Экономист Олег Пензин в интервью Главреду рассказал, что основной причиной, почему до сих пор не страдает российская экономика сполна является то, что существуют страны, которые помогают РФ обходить санкции. Например, Китай практически полностью замещает все то, что РФ не может получить из-за ограничений.

"А то, чего не может производить Китай, он поставляет России, находя механизмы обхода санкций. Именно это не дает возможности санкциям работать должным образом", - пояснил экономист.

Напомним, Главред писал, что экономика страны-агрессора России сейчас держится на нефти, остатках резервов и на инерции. Экономические процессы имеют инерционную подоплеку - экономика не может рухнуть за один день. Резкий обвал - это уже следствие острого кризиса.

Ранее сообщалось, что осенью ситуация для российской экономики ухудшится, потому что начнется рост цен на продукты питания, и невозможно будет обеспечить некоторые регионы продуктами.

Накануне стало известно, что Трамп вряд ли применит экономические санкции против России. Конечно, если война не остановится, он будет вынужден что-то делать, но вряд ли можно говорить о решительных шагах.

Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

