Тушил собственную квартиру: история спасателя, семья которого чудом выжила после обстрела РФ

По последним данным, количество пострадавших от вражеской атаки в Киеве выросло до 30 человек.

https://glavred.info/war/tushil-sobstvennuyu-kvartiru-istoriya-spasatelya-semya-kotorogo-chudom-vyzhila-posle-obstrela-rf-10715396.html Ссылка скопирована

В Киеве спасатель тушил собственную квартиру / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ГосЧС

Кратко:

Сотрудник ГосЧС приехал на вызов и боролся с пожаром в собственной квартире

Семья спасателя успела спастись

Квартира полностью выгорела

В Киеве сотрудник ГосЧС приехал на вызов после ночного вражеского обстрела и тушил пожар в собственной квартире. Семья спасателя успела выбежать из жилья.

Как рассказала местная жительница, квартира сотрудника ГосЧС выгорела.

видео дня

"На шестом [этаже] жила семья. Кстати, сын – спасатель. Его как раз за полчаса [до прилета] вызвали. Он тушил – свою же квартиру, но она выгорела. Люди выбегали из квартиры просто раздетые – детей схватили и выбегали", – рассказала женщина.

Сейчас на месте продолжаются спасательно-поисковые работы.

Женщина рассказала о ночной атаке РФ / Скриншот

Еще одна женщина, пострадавшая в результате атаки РФ, рассказала, как тушила собственные волосы. Она живет в многоэтажке в Днепровском районе столицы.

По ее словам, после удара она не видела ничего кроме огня и дыма. Мария включиал фонарь и нашла собаку. Котов спасти у нее не получилось. Ей удалось выбраться через окно.

"Ничего не услышала, я начала тушить на себе волосы. У меня загорелись волосы, и потом я увидела, что все темное, в дыму, соседи кричат. Котов я не нашла, три котика там было", - сообщила Мария.

Смотрите видео - Пострадавшая рассказала об ужасной ночи в Киеве во время атаки РФ:

Сколько людей пострадало в столице

По последним данным, количество пострадавших от вражеской атаки выросло до 30 человек. Медики оказывают необходимую помощь потерпевшим, рассказал глава Киевской военной администрации Тимур Ткаченко.

Глава МВС Игорь Клименко сообщил, что к ликвидации последствий ракетно-дронового удара по Киеву привлечены почти 300 спасателей и 500 полицейских.

"22 локации в разных районах столицы – это жилые дома, больница, дипломатическое представительство, магазины, офисы. Абсолютное большинство ударов – по спальным районам", - написал он в Telegram.

Погибли четыре человека в спальном районе столицы. Не все тела еще деблокированы.

Также есть информация о людях, которые могут находиться под завалами. Спасатели работают очень осторожно в надежде отыскать живых.

Около 30 человек травмированы, среди них двое детей и беременная женщина. За ночь спасатели спасли около 70 человек - эвакуировали из подъездов, поврежденных квартир.

Возле наиболее разрушенного дома на Лесном массиве разворачиваются мобильные подразделения сервисного центра МВД и Миграционной службы, чтобы сразу восстановить людям утраченные документы.

В Киевской области пострадали около десятка человек, среди них 7-летний ребенок. Противопожарные и аварийно-спасательные работы продолжались также в Одесской, Харьковской и Черкасской областях.

Атака РФ на Украину 14 ноября 2025 - что известно

Как писал Главред, по данным Воздушных сил, в ночь на 14 ноября Россия атаковала Украину при помощи 19 ракет и 430 беспилотников различных типов. Силам ПВО удалось обезвредить 419 воздушных целей, но есть попадания ракет и 23 дронов на 13 локациях.

Утром 14 ноября в ГосЧС рассказали о последствиях ночной атаки в Киеве. Зафиксированы многочисленные разрушения и пожары в жилых домах и объектах гражданской инфраструктуры почти во всех районах столицы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты применили около 430 дронов и 18 ракет, в том числе баллистику и аэробалистику. Обломками "Искандера" в столице повреждено Посольство Азербайджана.

Кроме того, утром 14 ноября россияне ударили ракетой "Циркон" по Сумской области.

В столице погибла пожилая супружеская пара. О трагедии рассказал их сын Андрей. По словам мужчины, родители провели лето в селе и решили вернуться в Киев на отопительный сезон. Они приехали в столицу всего пять дней назад. Родители погибли на месте. Квартира выходила на ту сторону дома, куда пришелся вражеский удар.

Также в Сети разлетелось эмоциональное видео, как возле одного из таких домов стоит женщина и не может сдержать своих эмоций - под завалами находятся её дочь и зять.

Смотрите видео - После атаки РФ в Киеве под завалами могут быть люди:

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред