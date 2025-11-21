Назад в СССР: из-за проблем Россия с 2026 года может перейти на карточную систему

Россияне будут не рады изменениям, которые ждут их, по прогнозу эксперта, в новом году.

Россияне снова могут начать пользоваться карточками вместо денег / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay

Что сказал Загородний:

Кремль хочет взять полный контроль над средствами россиян

С нового года в России могут ввести карточную систему

Россияне могут негативно отреагировать на нововведение

В 2026 году население страны-агрессора России почувствует откат к временам Советского Союза. Об этом в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, Россия может перейти на карточную систему или цифровой рубль. Таким образом Кремль сможет контролировать все движение денег, а жители РФ никак не смогут убежать от государства.

Как ухудшение экономической ситуации в РФ влияет на ее жителей

Уже сейчас россияне начали забирать деньги из банков, чтобы рассчитываться в магазинах наличными. Причиной этого является то, что все чаще в России выключается интернет, в том числе, чтобы бороться против украинских атак.

Смотрите видео о том, какие проблемы начнутся в РФ уже в начале 2026 года:

"В России запросто могут перейти на карточную систему, как в СССР. Там уже началось движение в этом направлении, когда за покупками приходится идти не в хороший магазин, а в какой-то дискаунтер, продукты покупать непонятные, но они пока есть. В России еще есть, с чем можно поиграть. И, думаю, Россия пойдет по пути Советского Союза. Поэтому карточная система, спецраспределители для номенклатуры и для тех, кто имеет деньги, и прочее - все это у россиян впереди. Россия идет по этому пути", - пояснил эксперт.

Однако если такую систему в РФ и введут, то на власть могут посыпаться неудобные вопросы.

Экономика России - последние новости

Напомним, Главред писал, что Россия превратилась в сырьевой придаток Китая и импортер бензина. Это произошло благодаря украинским ударам по нефтеперерабатывающим заводам.

Ранее стало известно, что Путин признал, что в 2025 году России удалось захватить менее 1% украинской территории, тогда как в самой стране наблюдается топливный и экономический кризис. При таких условиях 2026 год может стать кризисным для кремлевской власти.

Накануне сообщалось, что критическая точка для экономики и энергетики страны-оккупанта России наступит в определенное время. В январе Украина положила 20% российской нефтепереработки, и чтобы добиться критической точки, надо не останавливаться. Экономисты прогнозируют, что на "печатном станке" страна Путина протянет не более года.

О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) - политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях как политтехнолог, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

