Трамп 'набросился' на Зеленского с обвинениями на фоне переговоров в Женеве

Трамп обвинил Украину в якобы недостаточной благодарности за усилия США по завершению войны и пожаловался на страны Европы, которые покупают нефть у РФ.

Трамп набросился на Зеленского с обвинениями из-за "неблагодарности" / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, УНИАН

О чем сказал Трамп:

Война России против Украины не началась бы при президентстве Трампа

Выборы в США, на которых победил Байден, были сфальсифицированы

Украина недостаточно благодарна США, а Европа продолжает покупать российские энергоносители

Президент Дональд Трамп на фоне активного обсуждения мирного плана США и переговоров в Женеве между представителями Соединенных Штатов, Украины и Европы выдал новое заявление о ходе войны и обвинил украинскую власть в "неблагодарности". Соответствующее заявление он сделал в заметке в соцсети Truth Social.

Трамп заявил, что война между Россией и Украиной является чрезвычайно жестокой и, по его убеждению, при условии сильного и надлежащего руководства со стороны США и Украины ее вообще можно было бы избежать. Он утверждает, что конфликт начался еще до его второго президентского срока, при правлении Джо Байдена, и с тех пор только обострялся.

Политик также настаивает, что если бы, по его мнению, выборы 2020 года якобы не были "сфальсифицированы", война между Украиной и Россией не возникла бы, ведь при его первом сроке, подчеркнул он, не было даже предпосылок к такому нападению, и Путин якобы не решился бы на агрессию.

"Только когда он увидел сонного Джо (так Трамп называет экс-президента США Джо Байдена, - ред.) в действии, он сказал: "Теперь мой шанс!" Остальное - история, и так она продолжается. Я унаследовал войну, которая никогда не должна была состояться, войну, которая является проигрышной для всех, особенно для миллионов людей, которые так бессмысленно погибли. "Руководство" Украины не выразило никакой благодарности за наши усилия, а Европа продолжает покупать нефть у России. США продолжают продавать НАТО огромные количества оружия для распределения в Украине (кривой Джо дал все, бесплатно, бесплатно, бесплатно, бесплатно, включая "большие" деньги!). Божье благословение всем жизням, которые были потеряны в этой человеческой катастрофе", - резюмировал президент США.

Почему Трамп активизировал дипломатические усилия именно сейчас - мнение эксперта

Как писал Главред, появление ультимативного предложения Украине по "мирному соглашению" не случайно - сейчас на Киев и на Путина оказывается скоординированное давление, направленное на замораживание войны. Об этом заявил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

Он отметил, что для украинской власти даже частичная заморозка конфликта по текущей линии фронта станет серьезным ударом по репутации.

Клочок добавил, что существует много факторов, которые впоследствии могут быть использованы политическими оппонентами как аргументы о якобы неэффективности власти в противодействии российской агрессии. Отдельно он отметил, что вопрос коррупции остается ключевым и значительно усиливает эти риски.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

План Трампа для окончания войны - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, первая версия так называемого "мирного плана Трампа" насчитывала не 28, а 30 пунктов - два дополнительных положения, вероятно, были изъяты или засекречены. Об этом сообщил международный журналист и расследователь Bellingcat Христо Грозев.

По его словам, в документе предлагалось передать России 2300 кв. км украинской территории - площадь, сопоставимую с Люксембургом. В то же время AFP уточняет, что почти 5000 кв. км в Донецкой области должны были отойти под буферную зону.

Президент Владимир Зеленский также проинформировал о первых результатах переговоров между европейскими странами, США и Украиной по пунктам плана завершения войны.

О персоне: Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

