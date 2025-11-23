Укр
Папа колышет гроб с погибшим сыночком: Тернополь прощается с погибшей семьей

Ангелина Подвысоцкая
23 ноября 2025, 16:17
Камаль - мужчина, который чудом выжил во время ракетного удара по дому в Тернополе, однако потерял жену, дочь и сына.
прощание с семьей в Тернополе
В Тернополе попрощались с погибшей семьей / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

  • РФ ударила по Тернополю ракетами
  • Вражеская ракета попала в дом и убила много людей
  • В Тернополе попрощались с семьей мужчины, который чудом выжил

В Тернополе попрощались с семьей Камаля, который трое суток ждал под руинами дома, по которому ударила российская ракета 19 ноября. За секунду мужчина потерял любимую жену и двух маленьких детей. Сегодня, 23 ноября, он навеки попрощался с родными. Эмоциональное видео уже разлетелось в Сети.

Местное издание "Тернопіль1" рассказывает, что в тот день Камаль чудом выжил. Он единственный, кто уцелел из всей семьи. Его дочери Камиле было 5 лет, а сыну Назару - всего полтора года.

В Сети разлетелось щемящее видео, на котором Камаль стоит посреди кладбища, возле него гробы с телами жены и дочери, а на руках он в последний раз качает гроб с сыном. Мужчина не может удержать слезы, ведь это неистовая боль потери.

Смотрите видео с прощанием с погибшей семьей в Тернополе:

погибшие в Тернополе
В Тернополе прощаются с погибшей семьей Камаля / фото: скриншот

Мария Палагнюк работала фармацевтом в аптеке АНЦ. Коллеги также не могут поверить в то, что произошло.

"Мария была светлым, добрым и невероятно отзывчивым человеком. Она всегда встречала людей с теплом и искренней улыбкой. Ее знали как внимательную профессионалку, которая ежедневно помогала пациентам с большой любовью к своему делу Вся команда АНЦ выражает глубокие соболезнования ее мужу, семье и близким. Мы склоняем головы в скорби и разделяем эту неописуемую боль с каждым, кто знал Марию", - написали на странице аптеки.

Смотрите видео с прощанием в Тернополе с погибшей семьей:

Напомним, Камаль чудом выжил во время атаки на Тернополь. Когда вокруг раздавались взрывы, дети испугались. Они были с мамой в комнате и смотрели мультики, чтобы отвлечься. В этот момент Камаль вышел в коридор, чтобы взять теплую одежду, одеть детей и пойти в укрытие. Однако именно тогда раздался смертельный взрыв - ракета попала прямо в дом.

Камаля спасло только то, что на момент удара он был в коридоре. Комнату, где были его родные, завалило. Тогда все было в огне. Мужчина три дня ждал под домом, где спасатели разбирали завалы. Он знал, что его родных уже, вероятно, нет в живых. На третий день после удара тела жены и детей все же нашли.

  • Под завалами в Тернополе нашли тела погибших матери и детей
    Под завалами в Тернополе нашли тела погибших матери и детей фото: ГСЧС
Удар по Тернополю - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия утром 19 ноября нанесла удар по Тернополю. Одна из ракет попала в многоэтажный дом. В результате атаки врага погибли 26 человек. Но уже вечером произошло настоящее чудо - спасателям удалось найти живого 20-летнего парня. Он оставался под завалами примерно до 17:00.

По данным Воздушных сил ВСУ, российские оккупанты атаковали жилые дома в Тернополе крылатыми ракетами Х-101, выпущенными самолетами стратегической авиации.

В результате массированного ракетного удара по Тернополю погибли волонтер Виталий Долиняк и его сын Давид. Жена и дочери погибшего сейчас находятся в больнице.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
