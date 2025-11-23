Известны первые результаты переговоров в Женеве - изменят ли США план окончания войны

Зеленский рассказал о первых согласованных наработках относительно условий завершения войны и формирования общего плана мира в рамках переговоров в Женеве.

Зеленский раскрыл первые результаты переговоров в Женеве / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Уже есть определенные доклады по переговорам в Женеве

Текущая редакция документа уже содержит основные приоритеты Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров между странами Европы, США и Украиной относительно плана окончания войны. Об этом он рассказал в сообщении в Telegram.

Президент Украины сообщил, что украинская делегация сегодня работает в Женеве над поиском реальных решений для завершения войны, восстановления мира и обеспечения долгосрочной безопасности. Команда уже предоставила краткие доклады об итогах первых встреч и переговоров.

"Сейчас есть понимание, что американские предложения могут учесть ряд элементов, которые основаны на украинском видении и являются критически важными для национальных интересов Украины", - указал Зеленский.

Он подчеркнул, что работа продолжается, чтобы все предложенные шаги были действительно действенными и помогли достичь главного - прекратить кровопролитие и поставить точку в войне.

Секретарь СНБОУ Рустем Умеров в своем Telegram сообщил, что текущий вариант документа, который сейчас проходит финальное согласование, уже содержит основные приоритеты Украины

"Мы высоко ценим конструктивное взаимодействие с Соединенными Штатами и их внимательное отношение к нашим замечаниям - это позволяет двигаться вперед в совместном процессе. Ожидаем дальнейшего прогресса в течение сегодняшнего дня", - написал он.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Заинтересован ли Кремль в переговорах - мнение эксперта

Как писал Главред, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок отметил, что дальнейшее развитие событий полностью зависит от достижения договоренностей. Если Украина даст согласие, Кремль может прекратить огонь буквально за одни сутки - прежде всего остановятся удары по городам. По его мнению, ракетный удар по дому в Тернополе был сознательным сигналом для Зеленского.

Эксперт добавляет, что Путин способен официально отдать приказ прекратить наступательные действия и обстрелы, однако на практике инциденты все равно будут продолжаться по всей линии фронта - по крайней мере некоторое время. Подобная ситуация уже наблюдалась во время АТО, когда объявленное "перемирие" не выполнялось полностью. В то же время в случае достижения согласия должна заработать переговорная группа, которая будет заниматься вопросом мониторинговых миссий и дальнейших договоренностей.

"Для Кремля сейчас критически важно установить устойчивое перемирие, чтобы начать разговоры о снятии санкций. Потому что экономическая ситуация в России - ужасная. То, что они публикуют, - это верхушка айсберга. Бизнесменов много, они хотят нормальной жизни. И для них критически важно сейчас добиться отмены санкций, чтобы шире торговать. Оборонку никто сворачивать не будет, но деньги нужны. Поэтому определенный период это еще будет продолжаться", - указал он.

Американский план окончания войны - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, для правительств Великобритании, Германии и Франции предложение США по мирному плану оказалось неожиданным, однако европейские лидеры уже подготовили и передали Вашингтону собственную альтернативу. Об этом сообщает Der Spiegel.

В воскресенье, 23 ноября, в Швейцарии должны пройти трехсторонние переговоры США, Украины и ЕС относительно мирной инициативы Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп заявил, что перспектива мира между Россией и Украиной приближается, и Владимиру Зеленскому придется либо согласиться на предложенный план, либо продолжать войну.

