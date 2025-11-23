Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Известны первые результаты переговоров в Женеве - изменят ли США план окончания войны

Юрий Берендий
23 ноября 2025, 16:03обновлено 23 ноября, 16:50
1535
Зеленский рассказал о первых согласованных наработках относительно условий завершения войны и формирования общего плана мира в рамках переговоров в Женеве.
Известны первые результаты переговоров в Женеве - изменят ли США план окончания войны
Зеленский раскрыл первые результаты переговоров в Женеве / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем говорится в материале:

  • Уже есть определенные доклады по переговорам в Женеве
  • Текущая редакция документа уже содержит основные приоритеты Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров между странами Европы, США и Украиной относительно плана окончания войны. Об этом он рассказал в сообщении в Telegram.

Президент Украины сообщил, что украинская делегация сегодня работает в Женеве над поиском реальных решений для завершения войны, восстановления мира и обеспечения долгосрочной безопасности. Команда уже предоставила краткие доклады об итогах первых встреч и переговоров.

видео дня

"Сейчас есть понимание, что американские предложения могут учесть ряд элементов, которые основаны на украинском видении и являются критически важными для национальных интересов Украины", - указал Зеленский.

Он подчеркнул, что работа продолжается, чтобы все предложенные шаги были действительно действенными и помогли достичь главного - прекратить кровопролитие и поставить точку в войне.

Секретарь СНБОУ Рустем Умеров в своем Telegram сообщил, что текущий вариант документа, который сейчас проходит финальное согласование, уже содержит основные приоритеты Украины

"Мы высоко ценим конструктивное взаимодействие с Соединенными Штатами и их внимательное отношение к нашим замечаниям - это позволяет двигаться вперед в совместном процессе. Ожидаем дальнейшего прогресса в течение сегодняшнего дня", - написал он.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Заинтересован ли Кремль в переговорах - мнение эксперта

Как писал Главред, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок отметил, что дальнейшее развитие событий полностью зависит от достижения договоренностей. Если Украина даст согласие, Кремль может прекратить огонь буквально за одни сутки - прежде всего остановятся удары по городам. По его мнению, ракетный удар по дому в Тернополе был сознательным сигналом для Зеленского.

Эксперт добавляет, что Путин способен официально отдать приказ прекратить наступательные действия и обстрелы, однако на практике инциденты все равно будут продолжаться по всей линии фронта - по крайней мере некоторое время. Подобная ситуация уже наблюдалась во время АТО, когда объявленное "перемирие" не выполнялось полностью. В то же время в случае достижения согласия должна заработать переговорная группа, которая будет заниматься вопросом мониторинговых миссий и дальнейших договоренностей.

"Для Кремля сейчас критически важно установить устойчивое перемирие, чтобы начать разговоры о снятии санкций. Потому что экономическая ситуация в России - ужасная. То, что они публикуют, - это верхушка айсберга. Бизнесменов много, они хотят нормальной жизни. И для них критически важно сейчас добиться отмены санкций, чтобы шире торговать. Оборонку никто сворачивать не будет, но деньги нужны. Поэтому определенный период это еще будет продолжаться", - указал он.

Американский план окончания войны - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, для правительств Великобритании, Германии и Франции предложение США по мирному плану оказалось неожиданным, однако европейские лидеры уже подготовили и передали Вашингтону собственную альтернативу. Об этом сообщает Der Spiegel.

В воскресенье, 23 ноября, в Швейцарии должны пройти трехсторонние переговоры США, Украины и ЕС относительно мирной инициативы Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп заявил, что перспектива мира между Россией и Украиной приближается, и Владимиру Зеленскому придется либо согласиться на предложенный план, либо продолжать войну.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине мирное урегулирование новости Украины мирные переговоры Мирный план Трампа
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Снегопады и похолодание накроют Украину: синоптик назвал даты

Снегопады и похолодание накроют Украину: синоптик назвал даты

17:47Синоптик
Аж летели огненные искры: ССО и СБУ провели мощные операции в Покровске

Аж летели огненные искры: ССО и СБУ провели мощные операции в Покровске

16:30Фронт
Трамп "набросился" на Зеленского с обвинениями на фоне переговоров в Женеве

Трамп "набросился" на Зеленского с обвинениями на фоне переговоров в Женеве

16:28Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Поймают удачу за хвост: трем знакам зодиака фантастически повезет в декабре

Поймают удачу за хвост: трем знакам зодиака фантастически повезет в декабре

Большая денежная удача: четырех знаков зодиака ждет неожиданная прибыль

Большая денежная удача: четырех знаков зодиака ждет неожиданная прибыль

Свет будут выключать не везде: появились графики отключений на 23 ноября

Свет будут выключать не везде: появились графики отключений на 23 ноября

Карта Deep State онлайн за 23 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Большой церковный праздник: 5 строгих запретов, которые нельзя нарушать 23 ноября

Большой церковный праздник: 5 строгих запретов, которые нельзя нарушать 23 ноября

Последние новости

17:47

Снегопады и похолодание накроют Украину: синоптик назвал даты

17:35

Новые "Танцы со звездами": Влад Яма дал язвительный комментарий

17:26

Лучше избавьтесь от них: какие купюры доллара и евро могут создать проблемы

17:15

С варениками не сравнится: англичанин выбрал любимое украинское блюдо

16:54

Действительно ли украинцы рано женились: архивы опровергли распространенный миф

США давят на Украину и Россию: Клочок - о мирном плане Трампа и условиях завершения войныСША давят на Украину и Россию: Клочок - о мирном плане Трампа и условиях завершения войны
16:31

Европейский "контрплан" по Украине включает 24 пункта: The Telegraph узнал подробности

16:30

Аж летели огненные искры: ССО и СБУ провели мощные операции в Покровске

16:28

Трамп "набросился" на Зеленского с обвинениями на фоне переговоров в Женеве

16:24

Могут начаться сверхжесткие графики отключений: эксперт озвучил опасный прогноз

Реклама
16:17

Папа колышет гроб с погибшим сыночком: Тернополь прощается с погибшей семьейФотоВидео

16:08

Завершатся 14 лет иллюзий: для кого конец года станет поворотным - гороскоп на декабрь 2025

16:03

Известны первые результаты переговоров в Женеве - изменят ли США план окончания войны

15:46

Какое физическое упражнение нужно делать для улучшения сна - ученые раскрыли секретВидео

15:25

Штормовой ветер и ливни: Украину накрывает сильная непогода

15:25

Не дошли до укрытия: число жертв после ужасного удара по Тернополю возросло до 34

15:23

Гороскоп для Водолеев на декабрь 2025: месяц любви, магии и исполнения желанийВидео

15:04

План Трампа включал 30 пунктов - журналист заявил о двух секретных требованиях США

14:56

Как выглядеть элегантно даже в холодные дни: лайфхаки от стилиста

14:31

Как киевская княжна изменила Францию: история, которую не рассказывают в школе

14:07

Женщина купила щенка мелкой породы, но собака выросла до гигантских размеров

Реклама
14:01

Страны ЕС передали США новый мирный план - что в нем изменили и как реагирует Европа

14:00

Одиночество как суперсила: почему мозг нуждается в тишине

13:50

Как вырастить огромный чеснок: советы, которые помогут получить богатый урожай

13:37

Анималистика возвращается: в 2026 зебра и жираф станут не менее популярными, чем леопард

13:15

"То, что останется навсегда": Дзидзьо высказался о смерти Лесика

13:15

Кремль готовит население РФ к отказу от "мирного плана" США – ISW

13:04

"Это отвратительно, невыносимо": американцы требуют немедленного импичмента Трампа

13:00

Почему советские врачи назначали пить кефир в 21:00: секрет раскрытВидео

12:41

Любовный гороскоп на неделю с 24 по 30 ноября

12:11

ВСУ сорвали планы оккупантов, проведены зачистки в Покровске - ДШВВидео

12:11

"Я сказал да": MELOVIN на Майдане обручился и поцеловался с военнымФото

12:00

"Не инициатива США": Рубио назвал авторов "плана Трампа" по окончанию войны

11:37

Стало меньше мужчин, которые пытаются незаконно сбежать из Украины – ГПСУ

11:36

Финансовый гороскоп на неделю с 24 по 30 ноября

11:02

В Украину мчится волна похолодания: названы даты сильных снегопадов

10:26

Почему 24 ноября нельзя заниматься домашними делами: какой церковный праздник

10:25

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 23 ноября (обновляется)

10:22

"Обменять, "признать": вижу, за войну мы забыли ряд базовых вещеймнение

10:06

Гороскоп Таро на неделю с 24 по 30 ноября: Тельцам - неудача, Девам - встреча

09:44

Мы сейчас находимся в двух метрах от окончания войны - Келлог

Реклама
09:34

Перебои с теплом и светом: энергетика РФ под массированной атакой дроновВидео

09:24

Гороскоп на завтра 24 ноября: Близнецам - череда ссор, Львам - неожиданность

08:52

Гороскоп на неделю с 24 по 30 ноября: Льву поможет друг, Козерогам - давление

08:46

WP узнала, что мирный план предусматривает передачу Украине Tomahawk

08:45

Отключение света в Украине — графики на 23 ноября (обновляется)

08:38

Карта Deep State онлайн за 23 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:28

Дом в огне, много пострадавших: табуны Шахедов атаковали ДнепрВидео

05:45

Поймают удачу за хвост: трем знакам зодиака фантастически повезет в декабре

04:32

Стоит ли снижать давление в зимних шинах - эксперты назвали оптимальные значения

03:30

Большая денежная удача: четырех знаков зодиака ждет неожиданная прибыль

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять