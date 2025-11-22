Лидеры ЕС отвергли план Трампа и направили США контрпредложение - Der Spiegel

Германия и другие ключевые союзники Украины заявили, что в нынешнем виде американский план поддержать невозможно.

Главное:

Мирный план США стал неожиданностью для Британии, Германии и Франции

Европейские лидеры подготовили контрпредложение

В нынешнем виде американский план они не поддерживают

Для правительств Великобритании, Германии и Франции стал неожиданностью мирный план США. Однако лидеры стран ЕС подготовили контрпредложение к плану Трампа и уже направили его Вашингтону. Об этом пишет Der Spiegel.

Соединенные Штаты неожиданно представили свой новый план по урегулированию войны в Украине. Документ, который представили на этой неделе, по данным издания, стал предметом интенсивных обсуждений между европейскими лидерами на полях саммита G20 в Южной Африке.

По итогам этих переговоров Германия, а также другие главные союзники Украины четко заявили, что в нынешнем виде американский план не может быть поддержан. В то же время европейцы признали, что документ может служить рабочей основой для дальнейших переговоров, но только после существенной доработки и уточнения всех спорных положений.

В совместном заявлении после чрезвычайной встречи представители европейских стран отметили, что готовы присоединиться к выработке такого плана, который бы гарантировал устойчивый и справедливый мир, а не временную паузу в войне. По их словам, любые дальнейшие предложения должны учитывать интересы Украины и обеспечивать долгосрочную безопасность на континенте.

Соединенным Штатам уже передали значительно переработанную версию американского 28-пунктного документа. Подробности изменений мирного плана пока неизвестны.

Почему именно сейчас появился мирный план США - мнение эксперта

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" и глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок в интервью Главреду заявил, что появление американского мирного плана именно сейчас не является случайным. По его словам, сейчас на Украину и на Владимира Путина осуществляется системное давление, направленное на то, чтобы принудить обе стороны к замораживанию войны.

Клочок отметил, что даже заморозка войны по линии фронта стала бы для украинской власти серьезным репутационным ударом. По его словам, если бы союзники предоставляли Украине достаточную и своевременную военную помощь, ситуация сегодня была бы значительно лучше.

"Но Трамп решил иначе. Для него война должна закончиться, но то ли из-за русского языка, то ли из-за русской церкви, то ли по линии, где будет проходить граница - ему на это глубоко наплевать", - пояснил Клочок.

Напомним, США представили собственное видение завершения войны в Украине - документ из 28 пунктов, который администрация Дональда Трампа подала как "мирный план". Однако по своему содержанию план больше напоминает сценарий односторонних уступок, поскольку он предлагает существенное сокращение украинской армии, официальный отказ от евроатлантического курса и согласие на потерю части территорий Донбасса. Для Киева такие условия фактически равны капитуляции.

На фоне этого президент Владимир Зеленский 21 ноября заявил, что давление на Украину сейчас беспрецедентно. Он подчеркнул, что государство не имеет права торговать свободой и достоинством и не может доверять России, которая уже много раз нарушала любые договоренности.

Несмотря на это, президент США публично призвал Киев принять план до четверга, 27 ноября, назвав День благодарения "удачным моментом" для такого решения.

Европейские партнеры Украины также выступили против ключевых пунктов предложения. По словам дипломатов, украинские Вооруженные силы должны сохранить полную обороноспособность, а базой для переговоров должна быть нынешняя линия фронта.

Как сообщал Главред, 23 ноября в Швейцарии состоятся переговоры США, Украины и стран ЕС по мирному плану Трампа. В Женеву уже прибыл министр армии США Дэн Дрисколл.

Об источнике: Der Spiegel Der Spiegel - один из самых известных еженедельных информационно-политических журналов Германии. Это издание участвовало в расследовании покушения на Сергея и Юлию Скрипаль в 2018 году, которых пытались отравить "Новичком". Также оно занималось расследованием, которое касалось покушения на жизнь российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает Википедия.

