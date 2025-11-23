Европейский "контрплан" по Украине включает 24 пункта: The Telegraph узнал подробности

В европейском плане говорится, что никаких ограничений на численность украинских вооружённых сил накладываться не должно.

https://glavred.info/ukraine/evropeyskiy-kontrplan-po-ukraine-vklyuchaet-24-punkta-the-telegraph-uznal-podrobnosti-10718138.html Ссылка скопирована

Европейский "контрплан" по Украине включает 24 пункта / коллаж: Главред, фото: 22 ОМБр, Википедия

Кратко:

Контрпредложение было разработано союзниками, включая Великобританию

Европейский план требует прекращения огня по всей линии фронта до начала переговоров

Европейские дипломаты на переговорах с США в Женеве в воскресенье, 23 ноября, представят альтернативный мирный план из 24 пунктов по войне в Украине. Контрпредложение было разработано союзниками, включая Великобританию, еще до того, как на прошлой неделе в Сеть попал спорный план Дональда Трампа из 28 пунктов. Об этом пишет The Telegraph.

По данным издания, в европейском плане говорится, что никаких ограничений на численность украинских вооружённых сил накладываться не должно (в настоящее время ВСУ насчитывают около 850 000 военнослужащих). В американском плане, разработанном совместно с Россией, численность армии должна быть ограничена 600 000 военнослужащих.

видео дня

Американо-российский план также предусматривает запрет на пребывание иностранных войск на территории Украины. Европейский план предусматривает, что Украина должна самостоятельно принимать решение о присутствии дружественных сил на своей территории.

Европейское предложение также призывает членов НАТО самостоятельно решать, кто может вступить в Альянс, что противоречит полному запрету на вступление Украины, предложенному США.

Европейский план также требует прекращения огня по всей линии фронта до начала любых переговоров о передаче территорий.

По данным Bloomberg, план также предусматривает, просьбу к США предоставить гарантии безопасности, подобные статье 5 НАТО о коллективной обороне, а также требует, чтобы замороженные российские активы были использованы для восстановления и компенсации Украине.

Также Украина и Европа отвергают требования Москвы о том, чтобы Киев уступил незахваченные по состоянию на сейчас территории на востоке.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Почему США заявили о мирном плане только сейчас - мнение эксперта

Как писал Главред, время выдвижения Украине ультиматума по "мирному соглашению" выбрано неслучайно - сейчас одновременно усиливается давление и на Киев, и на Путина, чтобы заставить стороны согласиться на заморозку войны. Об этом заявил руководитель Центра общественной аналитики "Башня" и глава фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

Он отметил, что даже временное замораживание боевых действий вдоль текущей линии фронта стало бы для украинской власти серьезным репутационным ударом.

"Есть куча моментов, которые потом будут использоваться политическими оппонентами как небезосновательные аргументы обвинений в неэффективности власти в противостоянии российской агрессии. А коррупция - это вообще вопрос номер один. То есть это целый ряд факторов", - отметил он.

Мирный план США - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские чиновники и пропагандистские медиа продолжают формировать почву для отказа от предложенного США "мирного плана". Аналитики Института изучения войны отмечают, что таким образом Кремль готовит граждан РФ к непринятию любого решения, кроме полной победы над Украиной.

Госсекретарь Марко Рубио сообщил сенаторам США, что так называемый американский "мирный план" фактически базируется на предложениях российской стороны, хотя позже он это заявление опроверг.

Европейские лидеры осторожно отреагировали на представленный Дональдом Трампом план завершения войны и направили Вашингтону собственные замечания. Они отмечают, что мир должен быть справедливым.

Другие новости:

Об источнике: The Telegraph The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред