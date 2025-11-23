Укр
Кремль готовит население РФ к отказу от "мирного плана" США – ISW

Виталий Кирсанов
23 ноября 2025, 13:15
Российские чиновники считают, что любой план должен полностью соответствовать требованиям РФ.
Кремль готовит население РФ к отказу от "мирного плана" США
Кремль готовит население РФ к отказу от "мирного плана" США

Кратко:

  • Россия не откажется от каких-либо территорий в Украине
  • В ISW подчеркивают, что победа РФ не является неизбежной

Российские чиновники и государственные СМИ продолжают создавать информационные условия для отклонения предложенного США "мирного плана". Как пишут аналитики Института изучения войны, это говорит о том, что Кремль готовит население РФ к тому, чтобы не принимать другого варианта, кроме полной победы над Украиной.

Так, первый заместитель главы Комитета по международным делам Государственной Думы России Алексей Чепа заявил, что любой план должен полностью соответствовать требованиям России.

Он также вновь повторил, что цель России состоит в том, чтобы любое мирное урегулирование было направлено на устранение предполагаемых "коренных причин" ее войны в Украине. Он также указал, что мирный план, хоть и предлагает больше уступок России, чем предыдущие предложения, но все еще недостаточен для удовлетворения максималистских требований России.

Российские государственные телеканалы и военкоры освещали схожие нарративы, в том числе о том, что Россия будет участвовать только в мирном плане, который устраняет коренные причины войны, - подразумевая, что Россия не заинтересована в каких-либо мирных переговорах, пока не достигнет своих целей на поле боя.

Также член Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия не откажется от каких-либо территорий в Украине, которые она незаконно аннексировала, даже от районов, которые Россия не полностью оккупирует, таких как Запорожская область.

"Заявление Колесника указывает на то, что Кремль не заинтересован в каких-либо территориальных компромиссах", - говорится в сообщении.

Колесник также повторил ложный нарратив о том, что победа России в Украине неизбежна, и Украина должна немедленно подчиниться всем требованиям России. Такую ще позицию высказал и глава Либерально-демократической партии России (ЛДПР) и депутат Госдумы Леонид Слуцкий, который заявил, что мирный план является "хорошей основой" для урегулирования, но что российские успехи на востоке Украины являются "столь же убедительными аргументами", - подразумевая, что Россия по-прежнему привержена продолжению своей войны в Украине.

В то же время в ISW подчеркивают, что победа России не является неизбежной.

"Украина и Запад могут использовать несколько ключевых слабостей России, чтобы заставить Кремль пойти на переговоры и пойти на реальные уступки", - говорится в сообщении.

Выполнят ли россияне условия плана окончания войны - мнение эксперта

Как писал Главред, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, комментируя возможные условия будущего мирного соглашения, отметил, что Россия вряд ли согласится оставить Крым, Донбасс или контролируемые ею части Запорожской и Херсонской областей.

По его оценке, возвращение Бердянска или Мариуполя тоже выглядит нереалистичным. Наиболее вероятным сценарием он считает фиксацию линии разграничения в Запорожской области с незначительными отступлениями оккупационных войск на отдельных направлениях, возможно на Харьковщине или Днепропетровщине.

Также, по его словам, ситуация может привести к созданию демилитаризованной зоны, несмотря на то, что президент неоднократно выражал нежелание рассматривать такой вариант. "Но это отнюдь не компромисс, это грабеж среди белого дня. Никакого компромисса нет, потому что речь идет об исключительных интересах Украины", - подчеркнул он.

План США по завершению войны - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что американский "мирный план", подготовленный при участии России, уже почти завершен.

По данным The Guardian, Вашингтон предупредил Киев, что условия мирного соглашения с Россией могут стать хуже, если Украина не примет нынешний вариант документа, который состоит из 28 пунктов.

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Украина должна согласиться на предложенный Америкой "мирный план" до четверга, 27 ноября.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

новости России война в Украине мирное урегулирование Институт изучения войны Мирный план Трампа
