'Реальный проходимец': эксперт назвал 'расходный' вариант двойника Путина

Психика российского диктатора изменилась в худшую сторону, считает Дмитрий Попов.

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Дмитрий Попов рассказал о двойниках Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: скрин с видео kremlin.ru

На последней пресс-конференции Владимира Путина на прямой связи с народом был "бункерный вариант" диктатора, который в феврале 2022 года на Совете безопасности РФ объявлял о том, что он готов начать войну.

"То есть, это оригинал. Слегка заболевший, лицо претерпевает определенные изменения. Я не знаю, был он обколотый какими-то стимуляторами или нет, но двигается он вполне сносно. По сравнению с дедушкой Байденом, даже получше. Этот человек вполне может быть представлен как вновь избранный президент", - заявил кандидат психологических наук Дмитрий Попов в интервью УНИАН.

В то же время он считает, что это единственное его появление за последнее время, а на всех остальных показах "путиных" были двойники.

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"Человек, который вместо Путина приходил в избирательную комиссию регистрироваться, - это вообще тот, которого им не жалко. Тот самый крымско-мариупольский вариант, которого они готовы бросить под танки и забыть о нем сразу. Это прям явная версия, выбивающаяся из всех двойников. Реальный проходимец, я о нем даже говорить не хочу. Это статист", - сказал он.

Специалист считает, что на съезде партии "Единая Россия" и на коллегии министерства обороны РФ был один и тот же двойник Путина: "Это я вижу по поведенческим признакам. На мой взгляд, это уважаемый двойник. Они его не так часто выводят на средства массовой информации. Последний раз я его видел в феврале, он давал послание народному собранию. Вот это был он. Он там тоже кхекал, пхыкал, но очень даже качественно провел свою работу".

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Он говорит, что за последние несколько лет психика российского диктатора Владимира Путина изменилась в худшую сторону: "Вождь стал сдавать в психических процессах - память, внимание, аналитическое мышление, логика".

Эксперт обратил внимание на то, что диктатор РФ стал чаще обращаться к цифрам, которые содержатся в различных папочках.

"Он гораздо больше стал ссылаться на Пескова (Дмитрий Песков - пресс-секретарь Путина, - ред.), даже в простых вещах, которыми раньше он оперировал самостоятельно. Видно, что он иногда невпопад пытается шутить и вставлять свои реплики", - отметил он.

Кроме того, психолог также обратил внимание на различия между нынешним Путиным и президентом РФ пятилетней давности.

"Очень отличаются. В 2019-м Путин крайний раз выходил на татами. Сейчас уже спортивного Путина нет и в помине. Прошло всего 4 года с того момента, и мы видим вот это потрепанное создание", - указал он.

Кроме того, эксперт заметил при этом, что на последней пресс-конференции Путин едва ли не впервые обратился к теме алкоголя.

"Вот эта фраза на пресс-конференции: "Смотря, что закусывать". Раньше такого не было. Да, он был с фужером шампанского, с более крепкими напитками я его и не помню. Возможно, пропустил. Но вот сейчас такое откровенное обращение к алкоголю меня удивило. То есть, очевидно, что спорт - это уже прошлое, а пенсионное окружение - это, наверное, то, что его теперь привлекает", - добавил Попов.

Кто такой Дмитрий Попов Дмитрий Попов - кандидат психологических наук, специалист по психодиагностике, сообщается на его Facebook-странице. Учился в Национальной академии СБУ. Был экспертом-психологом в "Альфе" СБУ и научным консультантом в Службе внешней разведки Украины. Доцент кафедры психологии в Университете экономики и права "Крок".

Ранее была раскрыта информация об использовании двойников Путина. Вместе с другими событиями в РФ, это делегитимизирует образ российского диктатора, уверен Андрей Юсов.

Как известно, ранее эксперт рассказал об отличии двойников Путина - "Бункерного" от "Говоруна". Участие в мероприятиях разных двойников Владимира Путина зачастую создает определенные накладки, отметил Дмитрий Попов.

Напомним, эксперт объяснил, как вычислить двойника Путина. Дмитрий Попов рассказал о том, как можно определить двойника, которого выпустили вместо Владимира Путина.

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