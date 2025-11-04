"Вашингтон теряет терпение": Кислица сказал, как должна закончиться война

Кислица отметил, что Украина и так уже пошла на большие уступки Кремлю, поэтому ждать новых уже не стоит.

Война РФ против Украины должна быть остановлена прекращением огня на "нынешней линии соприкосновения". Такое заявление в интервью агентству Anadolu сделал первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

"Позиция президента США Дональда Трампа и Украины одинакова: война должна быть остановлена прекращением огня на нынешней линии соприкосновения, и тогда переговоры должны вестись с нынешней линии соприкосновения, а дальнейшее обсуждение территориальных вопросов должно быть поручено руководству Украины и Кремля", - выразил мнение дипломат.

Кислица отметил, что Украина и так уже пошла на большие уступки Кремлю, поэтому ждать новых уже не стоит.

"Мы уже пошли на множество уступок, поэтому не украинскому правительству нужно угождать российскому", - сказал он.

Дипломат отметил, что Украину и РФ, равно как и все вовлеченные в этот процесс страны, ждут тяжелые переговоры. Кислица добавил, что сложность переговоров обусловлена сложностью самого конфликта.

"Российским властям, в конце концов, нужно проявить серьезность и включиться в переговоры... Да, наши переговоры - и не только с США, но и со многими другими партнерами - очень сложные, но я был бы удивлен, если бы нам удалось вести их легко, учитывая сложность продолжающегося конфликта", - сказал он.

Кислица заявил, что поддержка США будет продолжена, назвав Вашингтон "основным игроком" в международных усилиях по прекращению войны. В частности, он назвал реалистичными ожидания относительно поставок крылатых ракет "Томагавк" и зенитных ракетных комплексов "Пэтриот" Украине.

"Переговоры идут полным ходом, и мы реалистичны. Мы ведем не только политические переговоры, но и переговоры с правительствами и производителями систем вооружения... Процесс, возможно, идет не так быстро, как мы все надеялись, но он идет в правильном направлении", - подчеркнул дипломат.

Также украинский дипломат прокомментировал и сорвавшуюся встречу Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Кислица считает, что переговоры были отменены из-за того, что Трамп теряет терпение по отношению к Путину.

"Тот факт, что объявленная встреча Трампа и Путина была отменена, свидетельствует о том, что Вашингтон теряет терпение из-за манипуляций Москвы, тактики промедления и бесконечных задержек вместо того, чтобы серьезно отнестись к переговорам и положить конец этой войне", - выразил мнение Кислица.

Напомним, Главред писал, что европейский мирный план для Украины, инициированный Финляндией, предусматривает 12 пунктов, которые объединены в две фазы: "прекращение огня" и "переговоры".

Ранее стало известно, что энергетическая война может заставить страну-агрессора Россию и Украину сесть за стол переговоров быстрее, чем любая дипломатия. С наступлением зимы оккупанты продолжат боевые действия, но интенсивность снизится из-за ухудшения погодных условий.

Накануне сообщалось, что в США в последнее время громче всего заявляли о готовности стать посредником в переговорах Украины и страны-агрессора России. Однако неожиданно еще одна страна проявила готовность принять у себя мирные переговоры. Речь идет о Сербии.

О персоне: Сергей Кислица Сергей Кислица — украинский дипломат, первый заместитель министра иностранных дел, занимал пост постоянного представителя Украины при Организации Объединённых Наций. Окончил факультет международного права Института международных отношений Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко. Владеет украинским, русским, английским, испанским и французским языками

