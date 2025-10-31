Укр
В Испании проведут "секретную" встречу 35 стран для обсуждения войны в Украине – СМИ

Виталий Кирсанов
31 октября 2025, 16:12
Организаторы отмечают максимальную секретность мероприятия: участников предупредили, что мобильные телефоны на встречу брать нельзя.
В Испании проведут "секретную" встречу 35 стран / Коллаж Главред, иллюстративное фото: Офис президента Украины

Кратко:

  • В первой части будут обсуждаться усиление поддержки Украины
  • Во второй части делегаты будут работать над гарантиями безопасности для Украины

Во вторник, 4 ноября, в Мадриде (Испания) состоится "закрытая и конфиденциальная" встреча стран "коалиции желающих", которую проведет министерство иностранных дел страны. Об этом 31 октября информировало испанское СМИ El Mundo со ссылкой на оказавшийся в распоряжении издания документ.

Встреча продлится с 9.00 до 15.30 и будет состоять из двух блоков обсуждений, посвященных поиску новых путей помощи Украине, говорится в статье.

Организаторы отмечают максимальную секретность мероприятия: участников предупредили, что мобильные телефоны на встречу брать нельзя – их соберут в специально отведенном месте, отмечает СМИ. По его информации, делегатам также рекомендуют не публиковать никакой информации о встрече в соцсетях или на публичных платформах.

В первой части будут обсуждаться усиление поддержки Украины, включая решение неотложных финансовых потребностей Киева, в частности в военной и оборонной сферах, а также координацию инициатив по усилению давления на Россию, пишут журналисты. Они подчеркнули, что цель дискуссий – определить приоритеты помощи и достичь согласованных решений.

После этого перед участниками выступит министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, но сам он не будет участвовать во всех рабочих сессиях, поскольку мероприятие проведут на уровне ниже министерского, подчеркнуло медиа.

Во второй части делегаты будут работать над согласованным подходом к гарантиям безопасности для Украины, чтобы обменяться мнениями относительно текущих переговоров об обязательствах безопасности, узнали авторы материала. По их данным, особое внимание будет уделено юридическим, политическим и дипломатическим аспектам, а также вероятным вкладам "коалиции желающих" в сдерживание будущих российских агрессий.

МИД Украины отреагировал на информацию СМИ о "секретной" встрече в Испании

В свою очередь представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил о некорректной подаче информации испанской газеты о якобы "закрытой и конфиденциальной" встрече стран "коалиции желающих" 4 ноября в Испании. Об этом он сказал журналистам 31 октября, передает "Интерфакс-Украина".

"Здесь некорректная подача информации от испанской газеты. Это регулярная встреча на уровне политических директоров, с соответствующей повесткой дня, ничего "секретного" и экстраординарного в ней нет. Мы в контакте с испанской стороной по подготовке этой встречи и будем в контакте по ее итогам", – сказал Тихий.

Какие интересы Китая в войне - мнение журналиста

Журналист Вадим Денисенко считает, что Китай не заинтересован в полном поражении или полной победе России. По его словам, Пекину выгодна ослабленная, зависимая от него Россия, в которой центр влияния смещен на восток.

Идеальный для Китая исход войны - когда и Москва, и Киев смогут заявить о "своей победе". Такой баланс, по мнению Денисенко, дает Пекину максимальные стратегические преимущества.

Из положительного эксперт отмечает, что рано или поздно Китай и США будут вынуждены договориться и после этого украинский вопрос неизбежно войдет в более широкий комплекс соглашений по Европе.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что европейский мирный план для Украины, инициированный Финляндией, предусматривает 12 пунктов, которые объединены в две фазы: "прекращение огня" и "переговоры".

Ранее стало известно, что энергетическая война может заставить страну-агрессора Россию и Украину сесть за стол переговоров быстрее, чем любая дипломатия. С наступлением зимы оккупанты продолжат боевые действия, но интенсивность снизится из-за ухудшения погодных условий.

Накануне сообщалось, что в США в последнее время громче всего заявляли о готовности стать посредником в переговорах Украины и страны-агрессора России. Однако неожиданно еще одна страна проявила готовность принять у себя мирные переговоры. Речь идет о Сербии.

