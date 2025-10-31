Укр
Украина нашла "лазейку", которая заставит Путина сесть за стол переговоров - СМИ

Анна Косик
31 октября 2025, 08:27
Стратегия РФ по применению большого количества живой силы может потерпеть крах из-за новой тактики Украины.
Украина бьет по России и вне фронта / Коллаж: Главред, фото: 22 ОМБр, скриншоты

Главное:

  • Армия РФ численно превосходит ВСУ
  • Россияне стремятся за счет живой силы продвинуться на фронте
  • Украина параллельно с обороной наносит удары по России

На фронте в Украине по состоянию на сегодня армия страны-агрессора России численно преобладает ВСУ. Об этом, как пишет Atlantic Council, заявил редактор службы UkraineAlert Питер Дикинсон.

Он считает, что количественное преимущество РФ в человеческих ресурсах со временем будет расти и дальше и таким образом Россия будет продвигаться на фронте, но медленно. Потому что даже большее количество живой силы до сих пор не позволило армии РФ достичь значительных прорывов.

видео дня

Где продолжаются самые ожесточенные бои

Дикинсон отметил, что наиболее интенсивно армия РФ и ВСУ сражаются за Донецкую область. Оккупанты больше всего стремятся захватить город Покровск. Если командованию РФ удастся это сделать, многие расценят оккупацию города, как оправдание стратегии Кремля, которая заключалась в том, чтобы одерживать победу за счет большого количества живой силы.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Как Украина противостоит давлению со стороны РФ

Хотя украинская армия истощена и меньше, у нее все еще есть шанс заставить кремлевского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров. Украинские войска остаются в оборонительной позиции, а командование ВСУ готово при необходимости сохранить жизнь уступить территории.

При этом, ВСУ ищут возможности для максимизации потерь противника. Украинские военные наносят армии РФ сокрушительные потери на фронте и одновременно усиливают удары вглубь России, что ухудшает состояние экономики РФ. Именно это и может заставить Путина действовать дипломатично.

Какие результаты дают удары вглубь России

Как писал Главред, руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина кардинально обновила подход к ведению войны. Глубокие удары по территории России уже приносят заметные результаты.

Первая цель ударов - существенно парализовать добычу и переработку российской нефти, которые являются основным источником доходов бюджета РФ. Вторая - целенаправленные атаки на оборонную промышленность и компании, производящие оружие и технику для армии.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что европейский мирный план для Украины, инициированный Финляндией, предусматривает 12 пунктов, которые объединены в две фазы: "прекращение огня" и "переговоры".

Ранее стало известно, что энергетическая война может заставить страну-агрессора Россию и Украину сесть за стол переговоров быстрее, чем любая дипломатия. С наступлением зимы оккупанты продолжат боевые действия, но интенсивность снизится из-за ухудшения погодных условий.

Накануне сообщалось, что в США в последнее время громче всего заявляли о готовности стать посредником в переговорах Украины и страны-агрессора России. Однако неожиданно еще одна страна проявила готовность принять у себя мирные переговоры. Речь идет о Сербии.

Об источнике: Atlantic Council

Atlantic Council - аналитический центр, неправительственная организация США, которая преимущественно исследует международные отношения атлантического сообщества и проблемы международной безопасности. Член Ассоциации Атлантического договора. Имеет десять региональных отделений. Считается организацией близкой к администрации Белого дома и Демократической партии США, пишет Википедия.

война в Украине Владимир Путин Покровск мирные переговоры Удары вглубь РФ Фронт
