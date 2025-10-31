Укр
Не ели три дня и пешком преодолели 16 км: супруги чудом спаслись из ада в Торском

Руслана Заклинская
31 октября 2025, 01:05
Потеряв дом из-за обстрелов, пенсионеры прошли пешком 16 километров до Лимана.
Пожилые супруги спаслись из Торского / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео НПУ

Что известно:

  • Пожилые супруги пешком преодолели 16 км из Торского в Лиман
  • Из-за обстрелов они три дня не ели
  • Дом супругов полностью сгорел

Пожилые супруги из Донецкой области вынуждены были пешком преодолевать 16 километров из фронтового Торского в Лиман, чтобы спастись от обстрелов. На дорогу они потратили около пяти часов, причем женщина шла босиком. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Муж и жена три дня не имели возможности поесть, а их дом полностью сгорел во время обстрелов. Пенсионеры едва успели выбежать из погреба, где прятались во время бомбежек.

"Прятались в погребе, потому что бомбили. Три дня не ели. Прилетело, едва успели выскочить из подвала. Все сгорело, ничего не осталось. Решили идти к зятю в Лиман", - рассказал мужчина.

Они вышли из Торского в 9 часов утра и дошли до Лимана около 14:00. Пенсионеры шли, держась за велосипед.

Из-за натирания ног сапогами женщина была вынуждена идти босиком. Во время дороги к Лиману женщине стало плохо и супруги вынуждены были остановиться ненадолго у людей.

Впоследствии "Белые ангелы" доставили супругов в безопасную локацию. Кроме пожилой пары, полиция помогла эвакуировать еще трех человек. Одна из них рассказала об ужасах ежедневных обстрелов.

"Все взрывается, все горит, очень страшно. Три дрона прилетело в дом соседа - сгорел. В моем крыша повреждена, окон нет", - поделилась жительница частного сектора.

Сейчас спасенных доставили в безопасное место, где их ждали представители отряда быстрого реагирования "Красный крест". Там им окажут помощь и организуют дальнейший переезд к родным в другие регионы Украины.

Смотрите видео эвакуации супругов, которые вышли из Торского:

Напомним, 24 июня в Белгород-Днестровском оккупанты нанесли баллистический удар по лицею, в результате чего погибли три человека, пострадали еще 14 человек. 16-летний школьник Марк спас друга, вытащив его из-под завалов.

Также утром 22 октября российские беспилотники ударили по детскому саду в Харькове, где находились 48 детей. Спасатели ГСЧС, среди которых был 67-летний генерал-майор Александр Волобуев, героически вынесли малышей из горящего здания, рискуя собственной жизнью из-за угрозы повторного удара.

Как ранее сообщал Главред, во временно оккупированном Луганске местная жительница устроила словесную перепалку с российскими оккупантами и напомнила им, что город всегда был украинским. Военные пригрозили ей доносом и заключением, но женщина решительно ответила: "Катитесь вместе с российским кораблем".

Об источнике: Национальная полиция Украины

Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

