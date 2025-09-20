Укр
В Днепре более 30 раненых: полиция показала кадры из "эпицентра армагеддона"

Руслана Заклинская
20 сентября 2025, 20:48
152
Жилой квартал за секунды превратился в руины, отметили в Нацполиции.
Последствия удара по Днепру / Коллаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Что известно:

  • Количество раненых в результате атаки РФ возросло до 36 человек
  • Пострадали школы, детсады, профтехучилища и другая инфраструктура
  • РФ применила почти 580 дронов и около 40 ракет во время атаки по Украине

В Днепре количество пострадавших в результате вражеской атаки возросло до 36 человек. Восемь из них находятся в больницах, остальные - под амбулаторным наблюдением. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, чрезвычайники уже ликвидировали пожары, возникшие после обстрела. Из-за разрушений в наиболее пострадавшем подъезде многоэтажки было принято решение временно отселить жильцов.

"Это около ста жителей. Всем предложили временное жилье, но обращений не поступало. Люди будут проживать у родственников", - рассказал Лысак.

Кроме жилых домов, в результате российской атаки пострадали несколько школ и детских садов, корпуса и общежития двух профтехучилищ, а также другая критическая инфраструктура.

Первые минуты после удара РФ

Национальная полиция Украины обнародовала кадры первых минут после атаки РФ по Днепру. На видео видно, как полиция эвакуирует маломобильных жителей и оказывает помощь, пока вокруг бушуют пожары.

"Враг снова будет утверждать, что он не целится в дома гражданских, однако правду должен увидеть весь мир. Жилой квартал за несколько секунд превращается в эпицентр армагеддона: шокированные жители, крики, слезы, горящие дома", - отметили правоохранители.

Смотрите видео первых минут после удара РФ по Днепру:

Удар по Днепру / Фото: скриншот

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении поблагодарил украинских защитников неба за эффективную работу во время очередного массированного российского удара. По его словам, враг применил почти 580 дронов, значительная часть из которых - "шахеды", а также около 40 ракет.

"Много сбитий. Перехватчики дронов сработали сегодня хорошо, молодцы мобильные огневые группы, авиация - наши F-16, наша армейская авиация. Спасибо всем вам, все молодцы. Спасибо за каждое сбитие", - подчеркнул президент.

В то же время президент подчеркнул, что несмотря на успешную работу системы ПВО, были и попадания, в частности в Днепре, Павлограде и других громадах Днепровщины. Он отметил необходимость дальнейшего укрепления противовоздушной обороны, что значительно зависит от международных партнеров.

"Каждый сейчас видит российское вмешательство и против Польши, и вчера против Эстонии, и это не случайные вещи. Россияне будут пытаться и дальше распространять свою агрессию, свою дестабилизацию, свое вмешательство. Такая у них система. Надо этому противодействовать. И тоже системно. Всем вместе", - добавил глава государства.

Атаки РФ по Украине - последние новости

Напомним, в ночь на 20 сентября россияне массированно атаковали Украину ракетами и дронами. Попадания зафиксированы в Днепре, Павлограде, Николаеве и Киевской области.

Также в ночь на пятницу, 19 сентября, под ударом российских дронов оказались сразу шесть областей Украины. Среди целей - инфраструктура Украины, а также предприятия.

Как сообщал Главред, после ночной атаки в Киеве обнаружили неразорвавшийся дрон. В Шевченковском районе обломки еще одного беспилотника, сбитого силами ПВО, упали на проезжую часть.

О персоне: Сергей Лысак

Сергей Петрович Лысак - украинский военный и государственный служащий. С 7 февраля 2023 года - председатель Днепропетровской ОГА.

В Днепре более 30 раненых: полиция показала кадры из "эпицентра армагеддона"

