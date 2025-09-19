РФ готовит новые атаки: в Брянской области построили базу для "шахедов"

Оккупанты развернули пусковой комплекс для дронов всего 35 км от границы с Украиной.

В Брянской области обнаружили пусковой комплекс для ударных дронов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, x.com/bradyafr

Главные тезисы:

Новая площадка для запуска ударных дронов находится всего в 35 км от границы с Украиной

Спутниковые снимки показывают разветвленный пусковой комплекс

Подобные площадки РФ возводит и в приграничных районах, и на оккупированных территориях

В Брянской области появилась новая площадка для запуска ударных дронов типа "шахед" по Украине. Россияне построили ее на расстоянии 35 километров от границы с Украиной. Еще в июле там было пустое поле.

Площадка расположена между селами Война, Олешек, Голишина, Живой Ключ и Мартыновка в Брянской области

"Россия недавно построила новую базу для запуска беспилотников в Брянской области, всего в 35 километрах от границы с Украиной", — сообщил OSINT-аналитик Брэдли Африк в соцсети Х.

Он также обнародовал спутниковые снимки, на которых видно разветвленный пусковой комплекс.

Площадка для запуска дронов в Брянской области / x.com/bradyafr

Эксперты проекта Милитарный пишут, что на объекте уже построены четыре складские зоны, спрятанные в высоких капонирах, внутри которых заметны конструкции, похожие на навесы.

Также обустроены два пусковых участка с катапультами.

"Подобные площадки российские войска систематически возводят как в приграничных районах, так и на временно оккупированных территориях Украины", — говорится в сообщении.

Шахеды - основные характеристики / Инфографика: Главред

Атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 18 сентября из-за атаки российских беспилотников в Бориспольском районе Киевской области произошло возгорание складских помещений. Также последствия вражеской атаки зафиксировали в Бучанском районе. Там возник пожар в частном доме.

В ночь на 17 сентября российские оккупанты атаковали железную дорогу. Ряд поездов на Днепровском направлении задерживался из-за вражеской атаки.

Также российская оккупационная армия атаковала объекты инфраструктуры в Кировоградщине. От электроснабжения частично отключен областной центр и 44 населенных пункта области на территории Александровской СТГ.

Сколько "Шахедов" РФ планирует выпускать ежемесячно: мнение эксперта

Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап заявил, что Россия наращивает темпы производства ударных беспилотников.

"В июне россияне производили "Шахеды" на трех заводах в Елабуге, ижевский "Купол" и еще одно предприятие в Туле. В среднем эти предприятия выпускали в среднем 2700 БПЛА ежемесячно. То есть, 90 "шахедов" ежесуточно", - сказал он в эфире Еспресо.

По его словам, оккупанты до конца года планируют выйти на производство более 200 дронов в сутки. Также они активно модернизируют и обустраивают инфраструктуру для запуска беспилотников.

"До конца октября они собираются выйти на цифру 4000 БПЛА ежемесячно. И можно было бы скептически к этому относиться, впрочем, все факторы указывают на то, что эти объемы производства вполне реальны и россияне собираются на них выйти. То есть, до конца года они собираются производить более 200 "шахедов" в сутки", - сказал Криволап.

