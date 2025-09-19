РФ готовит новые атаки: в Брянской области построили базу для "шахедов"

Главные тезисы:
- Новая площадка для запуска ударных дронов находится всего в 35 км от границы с Украиной
- Спутниковые снимки показывают разветвленный пусковой комплекс
- Подобные площадки РФ возводит и в приграничных районах, и на оккупированных территориях
В Брянской области появилась новая площадка для запуска ударных дронов типа "шахед" по Украине. Россияне построили ее на расстоянии 35 километров от границы с Украиной. Еще в июле там было пустое поле.
Площадка расположена между селами Война, Олешек, Голишина, Живой Ключ и Мартыновка в Брянской области
"Россия недавно построила новую базу для запуска беспилотников в Брянской области, всего в 35 километрах от границы с Украиной", — сообщил OSINT-аналитик Брэдли Африк в соцсети Х.
Он также обнародовал спутниковые снимки, на которых видно разветвленный пусковой комплекс.
Эксперты проекта Милитарный пишут, что на объекте уже построены четыре складские зоны, спрятанные в высоких капонирах, внутри которых заметны конструкции, похожие на навесы.
Также обустроены два пусковых участка с катапультами.
"Подобные площадки российские войска систематически возводят как в приграничных районах, так и на временно оккупированных территориях Украины", — говорится в сообщении.
Атаки РФ на Украину - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 18 сентября из-за атаки российских беспилотников в Бориспольском районе Киевской области произошло возгорание складских помещений. Также последствия вражеской атаки зафиксировали в Бучанском районе. Там возник пожар в частном доме.
В ночь на 17 сентября российские оккупанты атаковали железную дорогу. Ряд поездов на Днепровском направлении задерживался из-за вражеской атаки.
Также российская оккупационная армия атаковала объекты инфраструктуры в Кировоградщине. От электроснабжения частично отключен областной центр и 44 населенных пункта области на территории Александровской СТГ.
Сколько "Шахедов" РФ планирует выпускать ежемесячно: мнение эксперта
Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап заявил, что Россия наращивает темпы производства ударных беспилотников.
"В июне россияне производили "Шахеды" на трех заводах в Елабуге, ижевский "Купол" и еще одно предприятие в Туле. В среднем эти предприятия выпускали в среднем 2700 БПЛА ежемесячно. То есть, 90 "шахедов" ежесуточно", - сказал он в эфире Еспресо.
По его словам, оккупанты до конца года планируют выйти на производство более 200 дронов в сутки. Также они активно модернизируют и обустраивают инфраструктуру для запуска беспилотников.
"До конца октября они собираются выйти на цифру 4000 БПЛА ежемесячно. И можно было бы скептически к этому относиться, впрочем, все факторы указывают на то, что эти объемы производства вполне реальны и россияне собираются на них выйти. То есть, до конца года они собираются производить более 200 "шахедов" в сутки", - сказал Криволап.
