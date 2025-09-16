Укр
Россия готовит новую стратегию: сколько "Шахедов" враг планирует выпускать ежемесячно

Руслан Иваненко
16 сентября 2025, 19:11
Россия готовит масштабные атаки, накапливая шахматы и расширяя сеть баз вдоль украинской границы.
Дрон, шахед.
РФ наращивает производство шахедов и готовится к увеличению ударов по территории Украины / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, defence-ua.com

Кратко:

  • РФ хочет производить до 4000 "шахедов" в месяц
  • Строит 11 новых локаций для запуска БПЛА

Россия наращивает темпы производства ударных беспилотников типа "Шахед" и создает новые точки запуска вдоль украинской границы. Об этом в эфире Еспресо сообщил авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап.

Объемы производства на заводах

"В июне россияне производили "Шахеды" на трех заводах в Елабуге, ижевский "Купол" и еще одно предприятие в Туле. В среднем эти предприятия выпускали в среднем 2700 БПЛА ежемесячно. То есть, 90 "шахедов" ежесуточно. Соответственно, с этим проходили все масштабные атаки россиян, когда они накапливали количество БПЛА и потом наносили удар по территории Украины", - рассказал Криволап.

Планы увеличения производства

По его словам, оккупанты до конца года планируют выйти на производство более 200 дронов в сутки. Также они активно модернизируют и обустраивают инфраструктуру для запуска беспилотников, ведь давно выбрали "шахеды" как основное оружие воздушных атак против Украины.

"До конца октября они собираются выйти на цифру 4000 БПЛА ежемесячно. И можно было бы скептически к этому относиться, впрочем, все факторы указывают на то, что эти объемы производства вполне реальны и россияне собираются на них выйти. То есть, до конца года они собираются производить более 200 "шахедов" в сутки", - отметил эксперт.

Новые локации для запуска дронов

Криволап отметил, что россияне строят дополнительно 11 локаций вокруг границы с Украиной для запуска и хранения беспилотников.

"Эти локации они собираются использовать и для того, чтобы хранить там "шахеты" под землей в закрытых хранилищах и проводить значительное большее количество пусков. Если сейчас они проводят пуски с 6-7 локаций, то к этому они собираются добавить еще 11 таких локаций. То есть, удары по территории Украины станут более мощными и масштабными. Россияне давно выбрали "Шахеды" как основное свое оружие для воздушных атак Украины", - подытожил Криволап.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахед / Инфографика: Главред

Оценка Института изучения войны

Атаки России по Украине свидетельствуют о нежелании российского руководства завершать войну и останавливать агрессию. Такую оценку подает в своем новом отчете Институт изучения войны (ISW).

Эксперты отмечают, что Москва последовательно наращивает ударные возможности с начала полномасштабного вторжения в 2022 году и существенно усилила атаки после двусторонних переговоров Украины и России в Стамбуле 15 мая 2025 года.

По мнению аналитиков, отказ Кремля от предложений о прекращении огня лишь подтверждает нежелание Путина идти на компромисс.

"Путин неоднократно отвергал усилия Украины и США по установлению режима прекращения огня на поле боя и продолжает настаивать на том, что Россия не может согласиться на прекращение огня до тех пор, пока не будет достигнуто мирное соглашение", - говорится в отчете ISW.

Атаки РФ по Украине - новости по теме

Как писал Главред, поздно вечером 14 сентября российская оккупационная армия ударила ракетами по агропредприятию в Сумской области. Повреждено около 30 единиц техники. Ранены 12 работников, которые собирали урожай.

В ночь на 15 сентября армия РФ нанесла удары по Днепропетровской и Запорожской областях.

В Запорожской области погиб один человек, двое - ранены. Всего за сутки оккупанты нанесли 607 ударов по 17 населенным пунктам в регионе.

На Днепропетровщине повреждены транспортное предприятие, медучреждение, лес и жилые дома. Пострадала 63-летняя женщина. Ее доставили в больницу.

О персоне: Константин Криволап

Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

