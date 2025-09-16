Россия готовит новую стратегию: сколько "Шахедов" враг планирует выпускать ежемесячно

Кратко:
- РФ хочет производить до 4000 "шахедов" в месяц
- Строит 11 новых локаций для запуска БПЛА
Россия наращивает темпы производства ударных беспилотников типа "Шахед" и создает новые точки запуска вдоль украинской границы. Об этом в эфире Еспресо сообщил авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап.
Объемы производства на заводах
"В июне россияне производили "Шахеды" на трех заводах в Елабуге, ижевский "Купол" и еще одно предприятие в Туле. В среднем эти предприятия выпускали в среднем 2700 БПЛА ежемесячно. То есть, 90 "шахедов" ежесуточно. Соответственно, с этим проходили все масштабные атаки россиян, когда они накапливали количество БПЛА и потом наносили удар по территории Украины", - рассказал Криволап.
Планы увеличения производства
По его словам, оккупанты до конца года планируют выйти на производство более 200 дронов в сутки. Также они активно модернизируют и обустраивают инфраструктуру для запуска беспилотников, ведь давно выбрали "шахеды" как основное оружие воздушных атак против Украины.
"До конца октября они собираются выйти на цифру 4000 БПЛА ежемесячно. И можно было бы скептически к этому относиться, впрочем, все факторы указывают на то, что эти объемы производства вполне реальны и россияне собираются на них выйти. То есть, до конца года они собираются производить более 200 "шахедов" в сутки", - отметил эксперт.
Новые локации для запуска дронов
Криволап отметил, что россияне строят дополнительно 11 локаций вокруг границы с Украиной для запуска и хранения беспилотников.
"Эти локации они собираются использовать и для того, чтобы хранить там "шахеты" под землей в закрытых хранилищах и проводить значительное большее количество пусков. Если сейчас они проводят пуски с 6-7 локаций, то к этому они собираются добавить еще 11 таких локаций. То есть, удары по территории Украины станут более мощными и масштабными. Россияне давно выбрали "Шахеды" как основное свое оружие для воздушных атак Украины", - подытожил Криволап.
Оценка Института изучения войны
Атаки России по Украине свидетельствуют о нежелании российского руководства завершать войну и останавливать агрессию. Такую оценку подает в своем новом отчете Институт изучения войны (ISW).
Эксперты отмечают, что Москва последовательно наращивает ударные возможности с начала полномасштабного вторжения в 2022 году и существенно усилила атаки после двусторонних переговоров Украины и России в Стамбуле 15 мая 2025 года.
По мнению аналитиков, отказ Кремля от предложений о прекращении огня лишь подтверждает нежелание Путина идти на компромисс.
"Путин неоднократно отвергал усилия Украины и США по установлению режима прекращения огня на поле боя и продолжает настаивать на том, что Россия не может согласиться на прекращение огня до тех пор, пока не будет достигнуто мирное соглашение", - говорится в отчете ISW.
О персоне: Константин Криволап
Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.
